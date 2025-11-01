SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M — заказать шины оптом
Шины SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M разработаны для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, эксплуатируемой на региональных дорогах. Модель обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, надежность и долговечность при ежедневной эксплуатации. Производитель SPORTRAK учитывает нагрузку и условия движения, создавая шины, которые сохраняют эксплуатационные характеристики даже на мокрых и заснеженных дорогах.
Основные характеристики
Модель SP303 315/70R22.5 имеет следующие параметры:
- Индекс слойности корда 18PR — прочный каркас позволяет выдерживать нагрузку и минимизирует деформацию;
- Индекс нагрузки 151/148 — 3450 кг на ведущей оси, 3150 кг при частичной нагрузке;
- Индекс скорости M — до 130 км/ч, обеспечивая безопасную эксплуатацию на дорогах общего пользования;
- Глубина протектора 19 мм — оптимальна для региональных дорог, обеспечивает хорошее сцепление, стабильность и управляемость.
Протектор модели спроектирован так, чтобы максимально эффективно отводить воду и грязь с поверхности, снижая риск скольжения на мокрой дороге.
Конструкция и материалы
Шины SP303 имеют многослойный каркас и прочную резиновую смесь, устойчива к механическим повреждениям. Усиленные боковины защищают шину при работе на дорогах с неровностями и участках без покрытия.
Особенности конструкции:
- прочный каркас для высокой грузоподъемности;
- протектор с блоками сцепления и дренажными канавками;
- защита боковин от порезов и повреждений;
- равномерное распределение давления по пятну контакта.
Благодаря этому шины обеспечивают стабильность на дороге, снижают вибрацию и продлевают срок службы ведущей оси.
Область применения
Шины SP303 315/70R22.5 применяются на:
- ведущих осях грузовых автомобилей;
- спецтехнике, работающей на региональных дорогах;
- условиях с мокрой или заснеженной поверхностью;
- автопарках с различной техникой, где важна универсальность и надежность.
Преимущества
- отличное сцепление с дорогой;
- высокая надежность и прочность каркаса;
- долгий срок службы при интенсивной эксплуатации;
- защита боковин от механических повреждений;
- возможность оптового заказа со склада производителя с доставкой по России.
Заказать шины SPORTRAK оптом
Вы можете купить шины SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:
- прямые поставки без посредников;
- доставку до склада получателя в регионы России;
- подбор модели под конкретную технику;
- консультацию по эксплуатации и установке.
Эта шина обеспечивает безопасность, надежность и долговечность при эксплуатации ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, позволяя автопарку работать эффективно и экономично.