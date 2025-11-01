SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M — заказать шины оптом

Шины SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M разработаны для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, эксплуатируемой на региональных дорогах. Модель обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, надежность и долговечность при ежедневной эксплуатации. Производитель SPORTRAK учитывает нагрузку и условия движения, создавая шины, которые сохраняют эксплуатационные характеристики даже на мокрых и заснеженных дорогах.

Основные характеристики

Модель SP303 315/70R22.5 имеет следующие параметры:

  • Индекс слойности корда 18PR — прочный каркас позволяет выдерживать нагрузку и минимизирует деформацию;
  • Индекс нагрузки 151/148 — 3450 кг на ведущей оси, 3150 кг при частичной нагрузке;
  • Индекс скорости M — до 130 км/ч, обеспечивая безопасную эксплуатацию на дорогах общего пользования;
  • Глубина протектора 19 мм — оптимальна для региональных дорог, обеспечивает хорошее сцепление, стабильность и управляемость.

Протектор модели спроектирован так, чтобы максимально эффективно отводить воду и грязь с поверхности, снижая риск скольжения на мокрой дороге.

Конструкция и материалы

Шины SP303 имеют многослойный каркас и прочную резиновую смесь, устойчива к механическим повреждениям. Усиленные боковины защищают шину при работе на дорогах с неровностями и участках без покрытия.

Особенности конструкции:

  • прочный каркас для высокой грузоподъемности;
  • протектор с блоками сцепления и дренажными канавками;
  • защита боковин от порезов и повреждений;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта.

Благодаря этому шины обеспечивают стабильность на дороге, снижают вибрацию и продлевают срок службы ведущей оси.

Область применения

Шины SP303 315/70R22.5 применяются на:

  • ведущих осях грузовых автомобилей;
  • спецтехнике, работающей на региональных дорогах;
  • условиях с мокрой или заснеженной поверхностью;
  • автопарках с различной техникой, где важна универсальность и надежность.

Преимущества

  • отличное сцепление с дорогой;
  • высокая надежность и прочность каркаса;
  • долгий срок службы при интенсивной эксплуатации;
  • защита боковин от механических повреждений;
  • возможность оптового заказа со склада производителя с доставкой по России.

Заказать шины SPORTRAK оптом

Вы можете купить шины SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:

  • прямые поставки без посредников;
  • доставку до склада получателя в регионы России;
  • подбор модели под конкретную технику;
  • консультацию по эксплуатации и установке.

Эта шина обеспечивает безопасность, надежность и долговечность при эксплуатации ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, позволяя автопарку работать эффективно и экономично.

Похожие записи

  • LANVIGATOR S201 315/80R22.5 20PR 157/154M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    LANVIGATOR S201 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом Шины LANVIGATOR S201 315/80R22.5 20PR 157/154M предназначены для установки на рулевую ось грузовых автомобилей и полуприцепов. Производитель LANVIGATOR создал эту модель с акцентом на надежность и долговечность при эксплуатации в дальнемагистральных и региональных перевозках. Эти шины обеспечивают стабильное сцепление, высокий ресурс и уверенное управление даже при…

  • LANVIGATOR D318 315/80R22.5 20PR 157/154M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    LANVIGATOR D318 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом Шины LANVIGATOR D318 315/80R22.5 20PR 157/154M предназначены для эксплуатации на ведущих осях грузовых автомобилей и спецтехники, работающей на региональных дорогах. Эта модель обеспечивает надежное сцепление с дорогой и стабильность управления при любых погодных условиях, включая мокрые и заснеженные участки. Производитель LANVIGATOR сделал акцент на долговечности протектора…

  • LANVIGATOR T706 385/65R22.5 20PR 160L

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    LANVIGATOR T706 385/65R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом Шины LANVIGATOR T706 385/65R22.5 20PR 160L разработаны для установки на полуприцепы, используемые в дальнемагистральных и региональных перевозках. Производитель LANVIGATOR создал эту модель с приоритетом на долговечность, надежность и высокую эксплуатационную стойкость. Шины T706 обеспечивают безопасное управление, стабильное сцепление с дорогой и высокую прочность каркаса, что особенно…

  • SPORTRAK SP396 385/65R22.5 20PR 160K

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    SPORTRAK SP396 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом Модель SPORTRAK SP396 385/65R22.5 20PR 160K разработана для установки на рулевой оси грузовых автомобилей и полуприцепов. Шина сочетает в себе надежность, прочность и долговечность, необходимые для интенсивной эксплуатации. Производитель SPORTRAK ориентирован на создание моделей, которые выдерживают высокие нагрузки, обеспечивают отличное сцепление с дорогой и долгий срок…

  • LANVIGATOR T706 385/55R22.5 20PR 160L

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    LANVIGATOR T706 385/55R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом Шины LANVIGATOR T706 385/55R22.5 20PR 160L предназначены для установки на полуприцепы и подходят для интенсивной эксплуатации в дальнемагистральных и региональных перевозках. Производитель LANVIGATOR уделил внимание долговечности, устойчивости к нагрузкам и стабильному сцеплению на дорогах с разным покрытием. Эта модель позволяет автопаркам снизить расходы на обслуживание шин,…

  • AMBERSTONE 396 385/65R22.5 20PR 160K

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    AMBERSTONE 396 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом Шины AMBERSTONE 396 385/65R22.5 20PR 160K предназначены для ведущих осей и полуприцепов, где требуется высокая грузоподъемность и надежность. Эти шины обеспечивают стабильное сцепление на дорогах с разным покрытием и подходят для эксплуатации в сложных условиях. Производитель AMBERSTONE делает ставку на прочность каркаса и долговечность протектора, что…