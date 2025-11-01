Конструкция и материалы

Шины SP303 имеют многослойный каркас и прочную резиновую смесь, устойчива к механическим повреждениям. Усиленные боковины защищают шину при работе на дорогах с неровностями и участках без покрытия.

Особенности конструкции:

прочный каркас для высокой грузоподъемности;

протектор с блоками сцепления и дренажными канавками;

защита боковин от порезов и повреждений;

равномерное распределение давления по пятну контакта.

Благодаря этому шины обеспечивают стабильность на дороге, снижают вибрацию и продлевают срок службы ведущей оси.