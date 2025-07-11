Региональные шины для грузовиков

Региональные шины предназначены для грузовиков, которые чаще всего работают на коротких и средних расстояниях. Это доставка в пределах области, между соседними городами или на локальных маршрутах. Такие шины отличаются от дальнемагистральных и карьерных тем, что ориентированы на частые остановки, разгоны и разнообразные дорожные условия.