Кому подходит такой формат поставки

Если вы работаете с грузовым транспортом, строите дороги, перевозите грузы или обслуживаете автопарк, закупка шин оптом — это возможность сэкономить и обеспечить стабильную работу техники. Мы отправляем шины контейнерами или автотранспортом в любой регион. Весь товар приходит с сертификацией и промаркирован как положено.

Особенно выгодно покупать у нас крупногабаритные и сельскохозяйственные шины — их доставка от производителей обычно сложнее и дороже, а мы уже наладили логистику.