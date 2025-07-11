Оптовые поставки грузовых шин с НДС и сертификатами
Компания ASIANCATALOG занимается поставками грузовых шин напрямую с заводов Китая и Таиланда. Мы работаем с крупными производителями и отгружаем продукцию по всей России. Все шины проходят контроль качества, имеют обязательную маркировку «Честный знак» и сертифицированы по требованиям ЕАС.
Что значит — шины от производителя
Мы получаем шины напрямую от заводов. Это значит:
- без лишних наценок посредников;
- быстрая погрузка и оформление;
- прозрачное ценообразование — всегда актуальная стоимость;
- весь товар с НДС 20%, документы предоставляем.
Мы сотрудничаем с проверенными брендами, которые зарекомендовали себя в сфере коммерческого транспорта. В каталоге — шины для тягачей, самосвалов, полуприцепов, КамАЗов, карьерной техники и дорожно-строительных машин.
Кому подходит такой формат поставки
Если вы работаете с грузовым транспортом, строите дороги, перевозите грузы или обслуживаете автопарк, закупка шин оптом — это возможность сэкономить и обеспечить стабильную работу техники. Мы отправляем шины контейнерами или автотранспортом в любой регион. Весь товар приходит с сертификацией и промаркирован как положено.
Особенно выгодно покупать у нас крупногабаритные и сельскохозяйственные шины — их доставка от производителей обычно сложнее и дороже, а мы уже наладили логистику.
Почему ASIANCATALOG
Вот как мы работаем:
- С НДС — вы получаете все закрывающие документы;
- Без сюрпризов — цена на сайте соответствует реальности;
- С доставкой — отправим в любой город России;
- С гарантией качества — каждая партия проверяется перед отгрузкой;
- С выбором — есть шины для китайских и европейских марок (ШАХМАН, ХОВО, ВОЛЬВО, МАН и др.).
Мы не обещаем чудес. Просто честно делаем свою работу — подбираем нужные вам шины, грузим их на заводе, оформляем документы и отправляем по адресу.
Если вам нужен стабильный поставщик грузовых шин с документами и без лишних слов — напишите нам или позвоните по указанным номерам. Весь ассортимент доступен на сайте, а также наши консультанты готовы ответить на все ваши вопросы по выбору шин для крупногабаритной техники.
Подписывайтесь на нас в VK
Всегда https://vk.com/asiancatalog новые идеи и предложения по работе с Китаем
ВКонтакте
Подписывайтесь на нас в Telegram
Всегда https://t.me/asiancatalogru новые товары и автомобили из Китая