Оптовые поставки грузовых шин с НДС и сертификатами

Компания ASIANCATALOG занимается поставками грузовых шин напрямую с заводов Китая и Таиланда. Мы работаем с крупными производителями и отгружаем продукцию по всей России. Все шины проходят контроль качества, имеют обязательную маркировку «Честный знак» и сертифицированы по требованиям ЕАС.

Что значит — шины от производителя

Мы получаем шины напрямую от заводов. Это значит:

  • без лишних наценок посредников;
  • быстрая погрузка и оформление;
  • прозрачное ценообразование — всегда актуальная стоимость;
  • весь товар с НДС 20%, документы предоставляем.

Мы сотрудничаем с проверенными брендами, которые зарекомендовали себя в сфере коммерческого транспорта. В каталоге — шины для тягачей, самосвалов, полуприцепов, КамАЗов, карьерной техники и дорожно-строительных машин.

Кому подходит такой формат поставки

Если вы работаете с грузовым транспортом, строите дороги, перевозите грузы или обслуживаете автопарк, закупка шин оптом — это возможность сэкономить и обеспечить стабильную работу техники. Мы отправляем шины контейнерами или автотранспортом в любой регион. Весь товар приходит с сертификацией и промаркирован как положено.

Особенно выгодно покупать у нас крупногабаритные и сельскохозяйственные шины — их доставка от производителей обычно сложнее и дороже, а мы уже наладили логистику.

Почему ASIANCATALOG

Вот как мы работаем:

  • С НДС — вы получаете все закрывающие документы;
  • Без сюрпризов — цена на сайте соответствует реальности;
  • С доставкой — отправим в любой город России;
  • С гарантией качества — каждая партия проверяется перед отгрузкой;
  • С выбором — есть шины для китайских и европейских марок (ШАХМАН, ХОВО, ВОЛЬВО, МАН и др.).

Мы не обещаем чудес. Просто честно делаем свою работу — подбираем нужные вам шины, грузим их на заводе, оформляем документы и отправляем по адресу.

Если вам нужен стабильный поставщик грузовых шин с документами и без лишних слов — напишите нам или позвоните по указанным номерам. Весь ассортимент доступен на сайте, а также наши консультанты готовы ответить на все ваши вопросы по выбору шин для крупногабаритной техники.

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