Снабжение предприятий автобусной междугородней перевозки: стабильность на трассе

Для компаний, занимающихся междугородними пассажирскими перевозками, выбор шин — критически важен. Износ, перегрев, боковые порезы, аквапланирование — любое отклонение от нормы ставит под угрозу безопасность пассажиров и рентабельность рейса. Поэтому шины должны быть не только прочными, но и обеспечивать устойчивость на трассе, сниженный уровень шума и экономию топлива.