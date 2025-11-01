SPORTRAK SP303 315/80R22.5 20PR 157/154L — заказать шины оптом

Шины SPORTRAK SP303 315/80R22.5 20PR 157/154L предназначены для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Они обеспечивают надежность, устойчивость на дороге и долгий срок службы даже в сложных дорожных условиях. Производитель SPORTRAK учитывает нагрузки, характер движения и особенности эксплуатации техники, создавая шины с высоким ресурсом, подходящие для региональных дорог, трасс и участков с мокрой или заснеженной поверхностью.

Основные технические характеристики

  • Размер 315/80R22.5 — подходит для большинства грузовых автомобилей средней и высокой грузоподъемности;
  • Индекс слойности корда 20PR — прочный каркас выдерживает большие нагрузки и минимизирует деформацию;
  • Индекс нагрузки 157/154 — 4125 кг при полной нагрузке и 3750 кг при частичной;
  • Индекс скорости L — до 120 км/ч, что позволяет эксплуатировать транспорт безопасно на региональных дорогах;
  • Глубина протектора 20,5 мм — обеспечивает высокое сцепление с дорогой, отводит воду и грязь, снижая риск скольжения.

Протектор этой модели имеет развитую дренажную систему, что делает шины эффективными в условиях дождя и снежного покрова.

Конструкция и материалы

Шины SP303 обладают многослойным каркасом и усиленной резиновой смесью, которая повышает износостойкость и защиту боковин от повреждений. Усиленная конструкция позволяет эксплуатировать шины на сложных дорогах, при частых маневрах и полной загрузке.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас для высокой грузоподъемности;
  • глубокий протектор с дренажными канавками;
  • защита боковин от порезов и повреждений;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта.

Такое строение снижает вибрацию, повышает комфорт при езде и увеличивает срок службы шины.

Применение

Шины SP303 315/80R22.5 20PR 157/154L подходят для:

  • ведущей оси грузовых автомобилей;
  • региональных дорог и трасс;
  • спецтехники, которая работает в сложных погодных условиях;
  • автопарков с разной техникой, где требуется универсальная шина.

Эта модель обеспечивает эффективность работы и минимизирует риск простоев техники из-за износа шин.

Преимущества

  • надежность и прочность каркаса;
  • эффективное сцепление на мокрой и заснеженной дороге;
  • долгий срок службы;
  • защита боковин;
  • возможность оптового заказа со склада производителя.

Заказать шины SPORTRAK оптом

Вы можете купить шины SPORTRAK SP303 315/80R22.5 20PR 157/154L оптом напрямую со склада производителя. Предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • доставку в регионы России;
  • комплектацию под конкретную технику;
  • консультацию по подбору и установке шин.

Эта шина поможет поддерживать автопарк в исправном состоянии и повысит эффективность работы транспортных средств.

Похожие записи

  • AMBERSTONE 700 315/80R22.5 20PR 157/154K

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    AMBERSTONE 700 315/80R22.5 20PR 157/154K — заказать шины оптом Шины AMBERSTONE 700 315/80R22.5 20PR 157/154K предназначены для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Они рассчитаны на перевозку грузов в условиях дорожно-строительных работ, карьеров и бездорожья. Эта модель сочетает высокую грузоподъемность, прочность и долговечность, обеспечивая стабильное сцепление с дорожным покрытием и уверенное управление. Основные технические характеристики…

  • LANVIGATOR T706 385/65R22.5 20PR 160L

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    LANVIGATOR T706 385/65R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом Шины LANVIGATOR T706 385/65R22.5 20PR 160L разработаны для установки на полуприцепы, используемые в дальнемагистральных и региональных перевозках. Производитель LANVIGATOR создал эту модель с приоритетом на долговечность, надежность и высокую эксплуатационную стойкость. Шины T706 обеспечивают безопасное управление, стабильное сцепление с дорогой и высокую прочность каркаса, что особенно…

  • SPORTRAK SP304 PLUS 315/80R22.5 22PR 167/164D

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    SPORTRAK SP304 PLUS 315/80R22.5 22PR 167/164D — заказать шины оптом Шины SPORTRAK SP304 PLUS 315/80R22.5 22PR 167/164D представляют собой усиленную модель, предназначенную для эксплуатации на рулевой и ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Они идеально подходят для перевозки грузов на стройплощадках, карьерах и дорогах с бездорожьем. Производитель SPORTRAK создал эту шину с акцентом на прочность,…

  • LANVIGATOR S202 315/80R22.5 20PR 157/154M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    LANVIGATOR S202 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом Шины LANVIGATOR S202 315/80R22.5 20PR 157/154M разработаны для установки на рулевую ось грузовых автомобилей и полуприцепов. Этот бренд ориентирован на качественные и долговечные решения для дальнемагистральных и региональных перевозок. Модель S202 обеспечивает стабильное сцепление с дорогой, равномерный износ и высокую прочность при полной загрузке транспортного средства….

  • APLUS S201 385/65R22.5 20PR 160L

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS S201 385/65R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом Шины APLUS S201 385/65R22.5 20PR 160L — это надежное решение для грузовой техники, работающей на длинных маршрутах и с высокой нагрузкой. Производитель APLUS хорошо известен в сфере грузовых шин за прочность, равномерный износ и устойчивость к механическим повреждениям. Эта модель устанавливается на рулевую ось и полуприцеп,…

  • COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L — заказать шины оптом Шины COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L предназначены для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Эти усиленные шины обеспечивают надежность и долговечность даже при работе в сложных условиях, включая карьерные участки, бездорожье и региональные дороги. Производитель COPARTNER использует современные технологии при разработке протектора и каркаса,…