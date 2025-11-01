Конструкция и материалы

Шины SP303 обладают многослойным каркасом и усиленной резиновой смесью, которая повышает износостойкость и защиту боковин от повреждений. Усиленная конструкция позволяет эксплуатировать шины на сложных дорогах, при частых маневрах и полной загрузке.

Особенности конструкции:

усиленный каркас для высокой грузоподъемности;

глубокий протектор с дренажными канавками;

защита боковин от порезов и повреждений;

равномерное распределение давления по пятну контакта.

Такое строение снижает вибрацию, повышает комфорт при езде и увеличивает срок службы шины.