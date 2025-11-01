SPORTRAK SP303 315/80R22.5 20PR 157/154L — заказать шины оптом
Шины SPORTRAK SP303 315/80R22.5 20PR 157/154L предназначены для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Они обеспечивают надежность, устойчивость на дороге и долгий срок службы даже в сложных дорожных условиях. Производитель SPORTRAK учитывает нагрузки, характер движения и особенности эксплуатации техники, создавая шины с высоким ресурсом, подходящие для региональных дорог, трасс и участков с мокрой или заснеженной поверхностью.
Основные технические характеристики
- Размер 315/80R22.5 — подходит для большинства грузовых автомобилей средней и высокой грузоподъемности;
- Индекс слойности корда 20PR — прочный каркас выдерживает большие нагрузки и минимизирует деформацию;
- Индекс нагрузки 157/154 — 4125 кг при полной нагрузке и 3750 кг при частичной;
- Индекс скорости L — до 120 км/ч, что позволяет эксплуатировать транспорт безопасно на региональных дорогах;
- Глубина протектора 20,5 мм — обеспечивает высокое сцепление с дорогой, отводит воду и грязь, снижая риск скольжения.
Протектор этой модели имеет развитую дренажную систему, что делает шины эффективными в условиях дождя и снежного покрова.
Конструкция и материалы
Шины SP303 обладают многослойным каркасом и усиленной резиновой смесью, которая повышает износостойкость и защиту боковин от повреждений. Усиленная конструкция позволяет эксплуатировать шины на сложных дорогах, при частых маневрах и полной загрузке.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас для высокой грузоподъемности;
- глубокий протектор с дренажными канавками;
- защита боковин от порезов и повреждений;
- равномерное распределение давления по пятну контакта.
Такое строение снижает вибрацию, повышает комфорт при езде и увеличивает срок службы шины.
Применение
Шины SP303 315/80R22.5 20PR 157/154L подходят для:
- ведущей оси грузовых автомобилей;
- региональных дорог и трасс;
- спецтехники, которая работает в сложных погодных условиях;
- автопарков с разной техникой, где требуется универсальная шина.
Эта модель обеспечивает эффективность работы и минимизирует риск простоев техники из-за износа шин.
Преимущества
- надежность и прочность каркаса;
- эффективное сцепление на мокрой и заснеженной дороге;
- долгий срок службы;
- защита боковин;
- возможность оптового заказа со склада производителя.
Заказать шины SPORTRAK оптом
Вы можете купить шины SPORTRAK SP303 315/80R22.5 20PR 157/154L оптом напрямую со склада производителя. Предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- доставку в регионы России;
- комплектацию под конкретную технику;
- консультацию по подбору и установке шин.
Эта шина поможет поддерживать автопарк в исправном состоянии и повысит эффективность работы транспортных средств.