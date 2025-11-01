AMBERSTONE 700 315/80R22.5 20PR 157/154K — заказать шины оптом

Шины AMBERSTONE 700 315/80R22.5 20PR 157/154K предназначены для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Они рассчитаны на перевозку грузов в условиях дорожно-строительных работ, карьеров и бездорожья. Эта модель сочетает высокую грузоподъемность, прочность и долговечность, обеспечивая стабильное сцепление с дорожным покрытием и уверенное управление.

Основные технические характеристики

Модель 700 315/80R22.5 имеет ключевые показатели:

  • Индекс слойности 20PR — многослойный каркас выдерживает нагрузки до 4125 кг на ведущей оси и 3750 кг на полуприцепе;
  • Индекс нагрузки 157/154 — подходит для эксплуатации на тяжелых грузовиках и спецтехнике;
  • Индекс скорости K — до 110 км/ч, что безопасно для движения на карьерах, строительных площадках и региональных дорогах;
  • Глубина протектора 20 мм, наружный диаметр — 1076 мм, ширина профиля — 312 мм.

Эти характеристики обеспечивают устойчивое сцепление, надежное управление и долгий срок службы даже при работе в сложных условиях.

Конструкция и материалы

Шины AMBERSTONE 700 изготавливаются с усиленным каркасом и резиновой смесью, устойчивой к абразивному износу и механическим повреждениям. Протектор обладает свойством самоочистки от камней и грязи, что особенно важно для работы в карьерах и на стройплощадках.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас для работы под высокой нагрузкой;
  • протектор с самоочисткой от камней;
  • глубокие канавки для отвода воды и грязи;
  • боковины с высокой прочностью и устойчивостью к порезам.

Такая конструкция повышает надежность техники, снижает износ подвески и повышает экономичность эксплуатации.

Область применения

Шины AMBERSTONE 700 315/80R22.5 используются для:

  • ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники;
  • перевозки грузов на карьерах и стройплощадках;
  • работы в условиях бездорожья;
  • региональных и строительных маршрутов.

Преимущества

  • высокая грузоподъемность и прочность;
  • надежное сцепление и устойчивость к износу;
  • долговечный протектор с самоочисткой;
  • защита техники при тяжелых условиях;
  • возможность оптового заказа со склада производителя.

Заказать шины AMBERSTONE оптом

Вы можете заказать шины AMBERSTONE 700 315/80R22.5 20PR 157/154K оптом со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • комплектацию заказов под конкретную технику;
  • доставку по России и СНГ;
  • консультацию по подбору шин.

Эти шины обеспечивают долговечность, безопасность и экономичность эксплуатации, делая их выгодным выбором для оптовой закупки.

