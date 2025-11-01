AMBERSTONE 700 315/80R22.5 20PR 157/154K — заказать шины оптом
Шины AMBERSTONE 700 315/80R22.5 20PR 157/154K предназначены для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Они рассчитаны на перевозку грузов в условиях дорожно-строительных работ, карьеров и бездорожья. Эта модель сочетает высокую грузоподъемность, прочность и долговечность, обеспечивая стабильное сцепление с дорожным покрытием и уверенное управление.
Основные технические характеристики
Модель 700 315/80R22.5 имеет ключевые показатели:
- Индекс слойности 20PR — многослойный каркас выдерживает нагрузки до 4125 кг на ведущей оси и 3750 кг на полуприцепе;
- Индекс нагрузки 157/154 — подходит для эксплуатации на тяжелых грузовиках и спецтехнике;
- Индекс скорости K — до 110 км/ч, что безопасно для движения на карьерах, строительных площадках и региональных дорогах;
- Глубина протектора 20 мм, наружный диаметр — 1076 мм, ширина профиля — 312 мм.
Эти характеристики обеспечивают устойчивое сцепление, надежное управление и долгий срок службы даже при работе в сложных условиях.
Конструкция и материалы
Шины AMBERSTONE 700 изготавливаются с усиленным каркасом и резиновой смесью, устойчивой к абразивному износу и механическим повреждениям. Протектор обладает свойством самоочистки от камней и грязи, что особенно важно для работы в карьерах и на стройплощадках.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас для работы под высокой нагрузкой;
- протектор с самоочисткой от камней;
- глубокие канавки для отвода воды и грязи;
- боковины с высокой прочностью и устойчивостью к порезам.
Такая конструкция повышает надежность техники, снижает износ подвески и повышает экономичность эксплуатации.
Область применения
Шины AMBERSTONE 700 315/80R22.5 используются для:
- ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники;
- перевозки грузов на карьерах и стройплощадках;
- работы в условиях бездорожья;
- региональных и строительных маршрутов.
Преимущества
- высокая грузоподъемность и прочность;
- надежное сцепление и устойчивость к износу;
- долговечный протектор с самоочисткой;
- защита техники при тяжелых условиях;
- возможность оптового заказа со склада производителя.
Заказать шины AMBERSTONE оптом
Вы можете заказать шины AMBERSTONE 700 315/80R22.5 20PR 157/154K оптом со склада производителя. Мы предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- комплектацию заказов под конкретную технику;
- доставку по России и СНГ;
- консультацию по подбору шин.
Эти шины обеспечивают долговечность, безопасность и экономичность эксплуатации, делая их выгодным выбором для оптовой закупки.