Дорожно-строительные шины: выбор для строительной техники

Дорожно-строительные шины устанавливают на спецтехнику, которая работает на строительных площадках, в карьерах, на дорогах с рыхлым и неровным покрытием. Это шины для самосвалов, погрузчиков, грейдеров, катков и другой техники, которая испытывает высокие нагрузки и сложные условия эксплуатации.