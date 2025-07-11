Дорожно-строительные шины: выбор для строительной техники
Дорожно-строительные шины устанавливают на спецтехнику, которая работает на строительных площадках, в карьерах, на дорогах с рыхлым и неровным покрытием. Это шины для самосвалов, погрузчиков, грейдеров, катков и другой техники, которая испытывает высокие нагрузки и сложные условия эксплуатации.
Особенности дорожно-строительных шин
Такие шины отличаются рядом характеристик:
- Усиленная конструкция — каркас и боковины сделаны толстыми и крепкими, чтобы выдерживать нагрузки и механические повреждения.
- Глубокий протектор — большой рисунок с мощными шашками для сцепления на рыхлом грунте, песке, гравии и других неровных поверхностях.
- Устойчивость к проколам и порезам — резина и каркас защищены специальными слоями.
- Высокая грузоподъемность — рассчитаны на тяжелые машины с большим весом.
- Специальные смеси резины — чтобы шины не теряли эластичность на морозе и не перегревались летом.
Эти характеристики делают дорожно-строительные шины незаменимыми на тяжелых и ответственных объектах.
Виды дорожно-строительных шин
Разные задачи требуют разной техники и шин:
- Шины для карьерных самосвалов — самые крупные и прочные, выдерживают большие нагрузки и агрессивный рельеф.
- Шины для погрузчиков — рассчитаны на маневренность и стабильность.
- Шины для грейдеров и катков — обеспечивают равномерное давление и устойчивость.
В каталоге ASIANCATALOG представлены качественные дорожно-строительные шины из Китая и Таиланда, соответствующие международным стандартам.
Как выбрать дорожно-строительные шины
При выборе важно учитывать:
- Тип техники и нагрузки — шина должна соответствовать весу и назначению машины.
- Условия работы — грунт, сезонность, частота эксплуатации.
- Ресурс и ремонтопригодность — долговечность и возможность реставрации.
- Стоимость и срок службы — оптимальный баланс.
Наши специалисты помогут подобрать шины, учитывая специфику вашего объекта и техники.
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- Гарантия качества — каждая шина проходит контроль и имеет сертификаты ЕАС, ECE и маркировку «Честный знак».
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Дорожно-строительные шины — ключевой элемент безопасности и эффективности строительной техники. Подобрать правильные шины — значит обеспечить надежную работу в любых условиях и снизить затраты на обслуживание техники.
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