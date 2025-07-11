Дорожно-строительные шины: выбор для строительной техники

Дорожно-строительные шины устанавливают на спецтехнику, которая работает на строительных площадках, в карьерах, на дорогах с рыхлым и неровным покрытием. Это шины для самосвалов, погрузчиков, грейдеров, катков и другой техники, которая испытывает высокие нагрузки и сложные условия эксплуатации.

Особенности дорожно-строительных шин

Такие шины отличаются рядом характеристик:

  • Усиленная конструкция — каркас и боковины сделаны толстыми и крепкими, чтобы выдерживать нагрузки и механические повреждения.
  • Глубокий протектор — большой рисунок с мощными шашками для сцепления на рыхлом грунте, песке, гравии и других неровных поверхностях.
  • Устойчивость к проколам и порезам — резина и каркас защищены специальными слоями.
  • Высокая грузоподъемность — рассчитаны на тяжелые машины с большим весом.
  • Специальные смеси резины — чтобы шины не теряли эластичность на морозе и не перегревались летом.

Эти характеристики делают дорожно-строительные шины незаменимыми на тяжелых и ответственных объектах.

Виды дорожно-строительных шин

Разные задачи требуют разной техники и шин:

  • Шины для карьерных самосвалов — самые крупные и прочные, выдерживают большие нагрузки и агрессивный рельеф.
  • Шины для погрузчиков — рассчитаны на маневренность и стабильность.
  • Шины для грейдеров и катков — обеспечивают равномерное давление и устойчивость.

В каталоге ASIANCATALOG представлены качественные дорожно-строительные шины из Китая и Таиланда, соответствующие международным стандартам.

Как выбрать дорожно-строительные шины

При выборе важно учитывать:

  • Тип техники и нагрузки — шина должна соответствовать весу и назначению машины.
  • Условия работы — грунт, сезонность, частота эксплуатации.
  • Ресурс и ремонтопригодность — долговечность и возможность реставрации.
  • Стоимость и срок службы — оптимальный баланс.

Наши специалисты помогут подобрать шины, учитывая специфику вашего объекта и техники.

Почему стоит выбрать ASIANCATALOG

  • Прямые поставки с заводов Китая и Таиланда по цене производителя.
  • Гарантия качества — каждая шина проходит контроль и имеет сертификаты ЕАС, ECE и маркировку «Честный знак».
  • Полный пакет документов с НДС 20%.
  • Быстрая доставка по всей России.
  • Консультации по подбору и эксплуатации.

Дорожно-строительные шины — ключевой элемент безопасности и эффективности строительной техники. Подобрать правильные шины — значит обеспечить надежную работу в любых условиях и снизить затраты на обслуживание техники.

Подписывайтесь на нас в VK

Всегда https://vk.com/asiancatalog новые идеи и предложения по работе с Китаем

ВКонтакте

Подписывайтесь на нас в Telegram

Всегда https://t.me/asiancatalogru новые товары и автомобили из Китая

Telegram