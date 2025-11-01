AMBERSTONE AG122 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом
Шины AMBERSTONE AG122 385/65R22.5 20PR 160K разработаны для эксплуатации на рулевой оси и полуприцепах, где требуется высокая грузоподъемность и надежность. Эта модель показывает стабильные характеристики при длительной работе, обеспечивая безопасное управление и эффективное сцепление с дорогой. Производитель AMBERSTONE уделяет особое внимание прочности каркаса и долговечности протектора, что делает эти шины подходящими для магистральных и региональных перевозок.
Основные технические характеристики
Модель AG122 385/65R22.5 имеет следующие параметры:
- Индекс слойности 20PR — усиленный каркас выдерживает нагрузки до 4500 кг, что обеспечивает долговечность и защиту от деформаций;
- Индекс нагрузки 160 — 4500 кг, оптимальный для большинства тягачей и полуприцепов;
- Индекс скорости K — до 110 км/ч, что позволяет безопасно эксплуатировать шину на магистральных и региональных маршрутах;
- Глубина протектора 16,5 мм, наружный диаметр — 1070 мм, ширина профиля — 384 мм.
Эти характеристики обеспечивают надежное сцепление и управляемость при полной загрузке техники, позволяя снизить износ и увеличить ресурс эксплуатации.
Конструкция и материалы
Шины AMBERSTONE AG122 изготавливаются с многослойным кордом и резиновой смесью, устойчивой к износу. Протектор обеспечивает надежное сцепление на мокрых и сухих дорогах, а усиленные боковины защищают шину от повреждений и порезов.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас для высокой прочности;
- протектор с глубокими канавками для отвода воды;
- устойчивые боковины, защищающие от повреждений;
- равномерное распределение давления по пятну контакта.
Эта конструкция обеспечивает стабильность управления и снижает вибрации на трассе, увеличивая срок службы подвески и других узлов техники.
Область применения
Шины AMBERSTONE AG122 385/65R22.5 подходят для:
- рулевой оси тягачей и полуприцепов;
- магистральных перевозок;
- региональных маршрутов;
- эксплуатации при полной загрузке.
Использование этой модели снижает риск повреждений техники, повышает эффективность автопарка и экономит средства на обслуживание.
Преимущества
- надежное сцепление с дорогой;
- высокая грузоподъемность и стабильность;
- долговечный протектор и устойчивость к износу;
- защита от механических повреждений;
- возможность оптового заказа со склада производителя.
Заказать шины AMBERSTONE оптом
Вы можете заказать шины AMBERSTONE AG122 385/65R22.5 20PR 160K оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:
- прямые поставки без посредников;
- комплектование заказов под конкретную технику;
- доставку по России и СНГ;
- консультацию по подбору шин для автопарка.
Эти шины обеспечивают стабильную работу автопарка, безопасность и экономичность эксплуатации, делая их выгодным выбором для оптовых закупок.