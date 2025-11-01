AMBERSTONE AG122 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом

Шины AMBERSTONE AG122 385/65R22.5 20PR 160K разработаны для эксплуатации на рулевой оси и полуприцепах, где требуется высокая грузоподъемность и надежность. Эта модель показывает стабильные характеристики при длительной работе, обеспечивая безопасное управление и эффективное сцепление с дорогой. Производитель AMBERSTONE уделяет особое внимание прочности каркаса и долговечности протектора, что делает эти шины подходящими для магистральных и региональных перевозок.

Основные технические характеристики

Модель AG122 385/65R22.5 имеет следующие параметры:

  • Индекс слойности 20PR — усиленный каркас выдерживает нагрузки до 4500 кг, что обеспечивает долговечность и защиту от деформаций;
  • Индекс нагрузки 160 — 4500 кг, оптимальный для большинства тягачей и полуприцепов;
  • Индекс скорости K — до 110 км/ч, что позволяет безопасно эксплуатировать шину на магистральных и региональных маршрутах;
  • Глубина протектора 16,5 мм, наружный диаметр — 1070 мм, ширина профиля — 384 мм.

Эти характеристики обеспечивают надежное сцепление и управляемость при полной загрузке техники, позволяя снизить износ и увеличить ресурс эксплуатации.

Конструкция и материалы

Шины AMBERSTONE AG122 изготавливаются с многослойным кордом и резиновой смесью, устойчивой к износу. Протектор обеспечивает надежное сцепление на мокрых и сухих дорогах, а усиленные боковины защищают шину от повреждений и порезов.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас для высокой прочности;
  • протектор с глубокими канавками для отвода воды;
  • устойчивые боковины, защищающие от повреждений;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта.

Эта конструкция обеспечивает стабильность управления и снижает вибрации на трассе, увеличивая срок службы подвески и других узлов техники.

Область применения

Шины AMBERSTONE AG122 385/65R22.5 подходят для:

  • рулевой оси тягачей и полуприцепов;
  • магистральных перевозок;
  • региональных маршрутов;
  • эксплуатации при полной загрузке.

Использование этой модели снижает риск повреждений техники, повышает эффективность автопарка и экономит средства на обслуживание.

Преимущества

  • надежное сцепление с дорогой;
  • высокая грузоподъемность и стабильность;
  • долговечный протектор и устойчивость к износу;
  • защита от механических повреждений;
  • возможность оптового заказа со склада производителя.

Заказать шины AMBERSTONE оптом

Вы можете заказать шины AMBERSTONE AG122 385/65R22.5 20PR 160K оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:

  • прямые поставки без посредников;
  • комплектование заказов под конкретную технику;
  • доставку по России и СНГ;
  • консультацию по подбору шин для автопарка.

Эти шины обеспечивают стабильную работу автопарка, безопасность и экономичность эксплуатации, делая их выгодным выбором для оптовых закупок.

