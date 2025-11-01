Конструкция и материалы

Шины AMBERSTONE AG122 изготавливаются с многослойным кордом и резиновой смесью, устойчивой к износу. Протектор обеспечивает надежное сцепление на мокрых и сухих дорогах, а усиленные боковины защищают шину от повреждений и порезов.

Особенности конструкции:

усиленный каркас для высокой прочности;

протектор с глубокими канавками для отвода воды;

устойчивые боковины, защищающие от повреждений;

равномерное распределение давления по пятну контакта.

Эта конструкция обеспечивает стабильность управления и снижает вибрации на трассе, увеличивая срок службы подвески и других узлов техники.