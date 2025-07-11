Грузовые шины для предприятий добычи природных ресурсов

Добыча нефти, газа, угля, древесины требует устойчивой техники, способной работать в удаленных, сложных и агрессивных условиях. Шины — один из ключевых факторов бесперебойной эксплуатации. Они должны выдерживать высокие нагрузки, экстремальные температуры и работать в условиях ограниченного сервиса.

Компания ASIANCATALOG обеспечивает поставки грузовых шин, ориентированных на реальную эксплуатацию в сырьевых регионах России — от Крайнего Севера до степных районов.