Грузовые шины для предприятий добычи природных ресурсов
Добыча нефти, газа, угля, древесины требует устойчивой техники, способной работать в удаленных, сложных и агрессивных условиях. Шины — один из ключевых факторов бесперебойной эксплуатации. Они должны выдерживать высокие нагрузки, экстремальные температуры и работать в условиях ограниченного сервиса.
Компания ASIANCATALOG обеспечивает поставки грузовых шин, ориентированных на реальную эксплуатацию в сырьевых регионах России — от Крайнего Севера до степных районов.
Какие отрасли мы обеспечиваем
- Нефтегазовая промышленность — техника для бурения, транспортировки и логистики;
- Лесозаготовка и деревообработка — грузовики и спецтехника на слабых и влажных грунтах;
- Угольная и рудная промышленность — карьерные самосвалы, буровые установки, экскаваторы;
- Торфяная и песчаная добыча — техника на болотистых и песчаных участках.
Какие шины мы поставляем
- Индустриальные шины — для буровых и подъемных машин;
- Карьерные шины — для тяжелых самосвалов и фронтальных погрузчиков;
- Всесезонные грузовые шины — для перевозки по трассам и пересеченной местности;
- Шины с грязезащитным протектором — для лесовозов и болотной техники;
- Усиленные модели с защитой от порезов и проколов — для работы по каменистым грунтам.
Что мы предлагаем
- Прямые поставки шин с заводов в Китае и Таиланде;
- Подбор моделей под конкретную марку техники и условия работы;
- Контрактное снабжение с ежемесячной или поквартальной отгрузкой;
- Работа с НДС, официальными документами и прозрачной логистикой;
- Возможность хранения шин на складе с отгрузкой по заявке.
Преимущества для добывающих предприятий
- Устойчивость к повреждениям — шины не рвутся, не режутся и не срываются с обода;
- Долгий ресурс — сокращение числа замен и снижение затрат на обслуживающий персонал;
- Работа при низких температурах — от −40 °C без потери эластичности;
- Надежность на слабых и нестабильных грунтах — благодаря глубокому рисунку протектора.
Почему выбирают ASIANCATALOG
- Более 10 лет опыта работы с промышленными заказчиками;
- Оптимальное сочетание цены и ресурса за счет поставок без посредников;
- Доставка в любую точку России — включая регионы с ограниченным доступом;
- Персональный менеджер и технический подбор шин под ваш парк.
Предприятия, занимающиеся добычей природных ресурсов, нуждаются в точных и стабильных поставках. Мы понимаем специфику отрасли и предлагаем не просто шины, а надежное решение для тяжелой техники в тяжелых условиях.
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