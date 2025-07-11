Дальнемагистральные шины для грузовиков

Дальнемагистральные шины — это специальные шины для грузовиков, которые ездят на большие расстояния по магистралям и федеральным трассам. Они отличаются от шин для строительства или карьера и предназначены для ровных дорог и длительных поездок. Правильный выбор таких шин влияет на безопасность, экономичность и срок службы грузовика.

Особенности дальнемагистральных шин

Основные характеристики этих шин:

  • Протектор — имеет оптимальный рисунок для уменьшения сопротивления качению и улучшения сцепления с дорогой.
  • Износостойкость — шины рассчитаны на длительный пробег, часто больше 100 тысяч километров.
  • Комфорт и безопасность — обеспечивают стабильное поведение на трассе, уменьшают вибрации и шум.
  • Тепловой режим — конструкция рассчитана на длительное движение без перегрева.

Такие шины часто используют на тягачах и фурах, которые перевозят грузы между городами и регионами. Они помогают снизить расход топлива, так как снижают сопротивление качению, и делают поездку более комфортной для водителя.

Виды дальнемагистральных шин

В зависимости от конструкции и производителя выделяют несколько типов:

  • Радиальные и диагональные — радиальные считаются более современными и долговечными.
  • Различные рисунки протектора — от глубокого для лучшего сцепления до более гладкого для экономии топлива.

В каталоге ASIANCATALOG есть широкий выбор дальнемагистральных шин разных брендов и размеров. Мы предлагаем шины, которые подходят для разных типов тягачей и условий эксплуатации.

Как выбрать дальнемагистральные шины

При выборе обращайте внимание на следующие параметры:

  • Размер и посадка — шина должна соответствовать диску и грузовику.
  • Нагрузка и скорость — шина должна выдерживать максимальный вес и поддерживать нужную скорость.
  • Климатические условия — для северных регионов лучше брать модели с улучшенным сцеплением на мокрой или скользкой дороге.
  • Цена и качество — не стоит экономить на безопасности, но важно найти баланс.

Если вы не уверены в выборе, специалисты ASIANCATALOG помогут подобрать шины, которые соответствуют вашим требованиям и бюджету.

Почему стоит покупать дальнемагистральные шины у нас

Мы поставляем шины напрямую из Китая и Таиланда, что позволяет удерживать цену на уровне производителя. Вся продукция сертифицирована по стандартам ЕАС и имеет маркировку «Честный знак».

Преимущества сотрудничества с ASIANCATALOG:

  • Контроль качества — каждая шина проверяется перед отгрузкой.
  • Доставка по России — отправляем грузовики в любой регион.
  • Документы с НДС 20% — все бумаги для бухгалтерии.
  • Широкий ассортимент — от экономичных до премиальных моделей.
  • Поддержка — консультируем по подбору и эксплуатации.

Дальнемагистральные шины — это инвестиция в безопасность и экономию вашего автопарка. Выбирайте проверенные модели и поставщиков, чтобы избежать простоя и лишних затрат.

Подписывайтесь на нас в VK

Всегда https://vk.com/asiancatalog новые идеи и предложения по работе с Китаем

ВКонтакте

Подписывайтесь на нас в Telegram

Всегда https://t.me/asiancatalogru новые товары и автомобили из Китая

Telegram