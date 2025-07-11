Почему стоит покупать дальнемагистральные шины у нас

Мы поставляем шины напрямую из Китая и Таиланда, что позволяет удерживать цену на уровне производителя. Вся продукция сертифицирована по стандартам ЕАС и имеет маркировку «Честный знак».

Преимущества сотрудничества с ASIANCATALOG:

Контроль качества — каждая шина проверяется перед отгрузкой.

Доставка по России — отправляем грузовики в любой регион.

Документы с НДС 20% — все бумаги для бухгалтерии.

Широкий ассортимент — от экономичных до премиальных моделей.

Поддержка — консультируем по подбору и эксплуатации.

Дальнемагистральные шины — это инвестиция в безопасность и экономию вашего автопарка. Выбирайте проверенные модели и поставщиков, чтобы избежать простоя и лишних затрат.