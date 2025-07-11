Дальнемагистральные шины для грузовиков
Дальнемагистральные шины — это специальные шины для грузовиков, которые ездят на большие расстояния по магистралям и федеральным трассам. Они отличаются от шин для строительства или карьера и предназначены для ровных дорог и длительных поездок. Правильный выбор таких шин влияет на безопасность, экономичность и срок службы грузовика.
Особенности дальнемагистральных шин
Основные характеристики этих шин:
- Протектор — имеет оптимальный рисунок для уменьшения сопротивления качению и улучшения сцепления с дорогой.
- Износостойкость — шины рассчитаны на длительный пробег, часто больше 100 тысяч километров.
- Комфорт и безопасность — обеспечивают стабильное поведение на трассе, уменьшают вибрации и шум.
- Тепловой режим — конструкция рассчитана на длительное движение без перегрева.
Такие шины часто используют на тягачах и фурах, которые перевозят грузы между городами и регионами. Они помогают снизить расход топлива, так как снижают сопротивление качению, и делают поездку более комфортной для водителя.
Виды дальнемагистральных шин
В зависимости от конструкции и производителя выделяют несколько типов:
- Радиальные и диагональные — радиальные считаются более современными и долговечными.
- Различные рисунки протектора — от глубокого для лучшего сцепления до более гладкого для экономии топлива.
В каталоге ASIANCATALOG есть широкий выбор дальнемагистральных шин разных брендов и размеров. Мы предлагаем шины, которые подходят для разных типов тягачей и условий эксплуатации.
Как выбрать дальнемагистральные шины
При выборе обращайте внимание на следующие параметры:
- Размер и посадка — шина должна соответствовать диску и грузовику.
- Нагрузка и скорость — шина должна выдерживать максимальный вес и поддерживать нужную скорость.
- Климатические условия — для северных регионов лучше брать модели с улучшенным сцеплением на мокрой или скользкой дороге.
- Цена и качество — не стоит экономить на безопасности, но важно найти баланс.
Если вы не уверены в выборе, специалисты ASIANCATALOG помогут подобрать шины, которые соответствуют вашим требованиям и бюджету.
Почему стоит покупать дальнемагистральные шины у нас
Мы поставляем шины напрямую из Китая и Таиланда, что позволяет удерживать цену на уровне производителя. Вся продукция сертифицирована по стандартам ЕАС и имеет маркировку «Честный знак».
Преимущества сотрудничества с ASIANCATALOG:
- Контроль качества — каждая шина проверяется перед отгрузкой.
- Доставка по России — отправляем грузовики в любой регион.
- Документы с НДС 20% — все бумаги для бухгалтерии.
- Широкий ассортимент — от экономичных до премиальных моделей.
- Поддержка — консультируем по подбору и эксплуатации.
Дальнемагистральные шины — это инвестиция в безопасность и экономию вашего автопарка. Выбирайте проверенные модели и поставщиков, чтобы избежать простоя и лишних затрат.
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