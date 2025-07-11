Индустриальные шины: что важно знать при выборе

Индустриальные шины применяются на технике, которая работает на складах, в портах, на производственных и строительных объектах. Это шины для вилочных погрузчиков, штабелеров, кранов и другой спецтехники, которая часто передвигается по бетонным, асфальтированным или твердотелым покрытиям.