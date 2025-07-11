Снабжение автопарков и автобаз: стабильность, которую можно спланировать
Для любого автотранспортного предприятия надежность — это не просто требование, это основа бизнеса. Машины выходят в рейсы ежедневно. Простоев быть не должно. А значит, запасы шин — под контролем, замена — по графику, и каждый типоразмер — в наличии.
Что мы поставляем
ASIANCATALOG — прямой поставщик грузовых шин из Китая и Таиланда. Мы работаем с заводами напрямую, без посредников, и знаем, какие задачи стоят перед автобазами и АТП. В наличии — весь спектр грузовых шин для тягачей, прицепов, самосвалов, автобусов, спецтехники.
Ассортимент включает:
- Дальнемагистральные шины — с высоким ресурсом и защитой от перегрева.
- Региональные и строительные модели — для городских маршрутов и смешанных дорог.
- Карьерные и индустриальные шины — для спецтехники, задействованной в производстве и логистике.
- Автобусные шины — с низким уровнем шума и высокой несущей способностью.
Для кого это актуально
Наша логистика рассчитана на:
- Автобазы с собственным парком от 10 единиц техники.
- Частные и государственные АТП.
- Строительные организации с собственным грузовым и спецтранспортом.
- Логистические компании и операторы доставки.
- Арендные парки техники.
Как мы работаем
- Отгрузка напрямую со склада в РФ или под заказ с завода.
- Фиксация объемов и цен на сезон.
- Подбор по техзаданию, с учетом условий эксплуатации.
- Поставка по графику или по требованию.
- Доставка по России — транспортными компаниями.
Мы помогаем организовать снабжение так, чтобы вы не думали о шинах в последний момент. А значит — меньше рисков, меньше накладных расходов, больше контроля.
Почему выбирают нас
- Гарантированное наличие популярных типоразмеров.
- Работа по контракту — с понятными условиями.
- Складская программа — под конкретную компанию.
- Консультации — по применимости, индексу нагрузки, скорости, давлению.
- Форматы поставок — от партии до фуры.
Дополнительно
- Поддержка дилеров и снабженцев — подробные характеристики и документация.
- Возможность заключить годовой договор с распределением объемов.
- Отсрочка платежа — по согласованию.
- Работа с НДС.
- Сертификаты, паспорта, заводская гарантия.
Снабжение автобазы — это не про “купить шины дешево”. Это про то, чтобы техника выезжала вовремя, рейсы не срывались, а бюджет расходов был предсказуем. Мы поставляем грузовые шины под ключ — надежно, вовремя, по делу.
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