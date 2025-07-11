Снабжение автопарков и автобаз: стабильность, которую можно спланировать

Для любого автотранспортного предприятия надежность — это не просто требование, это основа бизнеса. Машины выходят в рейсы ежедневно. Простоев быть не должно. А значит, запасы шин — под контролем, замена — по графику, и каждый типоразмер — в наличии.