Снабжение автопарков и автобаз: стабильность, которую можно спланировать

Для любого автотранспортного предприятия надежность — это не просто требование, это основа бизнеса. Машины выходят в рейсы ежедневно. Простоев быть не должно. А значит, запасы шин — под контролем, замена — по графику, и каждый типоразмер — в наличии.

Что мы поставляем

ASIANCATALOG — прямой поставщик грузовых шин из Китая и Таиланда. Мы работаем с заводами напрямую, без посредников, и знаем, какие задачи стоят перед автобазами и АТП. В наличии — весь спектр грузовых шин для тягачей, прицепов, самосвалов, автобусов, спецтехники.

Ассортимент включает:

  • Дальнемагистральные шины — с высоким ресурсом и защитой от перегрева.
  • Региональные и строительные модели — для городских маршрутов и смешанных дорог.
  • Карьерные и индустриальные шины — для спецтехники, задействованной в производстве и логистике.
  • Автобусные шины — с низким уровнем шума и высокой несущей способностью.

Для кого это актуально

Наша логистика рассчитана на:

  • Автобазы с собственным парком от 10 единиц техники.
  • Частные и государственные АТП.
  • Строительные организации с собственным грузовым и спецтранспортом.
  • Логистические компании и операторы доставки.
  • Арендные парки техники.

Как мы работаем

  • Отгрузка напрямую со склада в РФ или под заказ с завода.
  • Фиксация объемов и цен на сезон.
  • Подбор по техзаданию, с учетом условий эксплуатации.
  • Поставка по графику или по требованию.
  • Доставка по России — транспортными компаниями.

Мы помогаем организовать снабжение так, чтобы вы не думали о шинах в последний момент. А значит — меньше рисков, меньше накладных расходов, больше контроля.

Почему выбирают нас

  • Гарантированное наличие популярных типоразмеров.
  • Работа по контракту — с понятными условиями.
  • Складская программа — под конкретную компанию.
  • Консультации — по применимости, индексу нагрузки, скорости, давлению.
  • Форматы поставок — от партии до фуры.

Дополнительно

  • Поддержка дилеров и снабженцев — подробные характеристики и документация.
  • Возможность заключить годовой договор с распределением объемов.
  • Отсрочка платежа — по согласованию.
  • Работа с НДС.
  • Сертификаты, паспорта, заводская гарантия.

Снабжение автобазы — это не про “купить шины дешево”. Это про то, чтобы техника выезжала вовремя, рейсы не срывались, а бюджет расходов был предсказуем. Мы поставляем грузовые шины под ключ — надежно, вовремя, по делу.

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