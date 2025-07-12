OEM и ODM производство шин
OEM и ODM — популярные форматы сотрудничества с производителями шин в Китае и Таиланде. Эти модели позволяют компаниям заказывать продукцию под собственным брендом или разрабатывать её с нуля, экономя на инфраструктуре. Разберёмся, что они означают и когда используются.
Что такое OEM
OEM (Original Equipment Manufacturer) — это производство по заказу с использованием уже существующих технологий и моделей завода-изготовителя. Покупатель получает готовые шины, но под своей маркой.
Особенности OEM:
- Завод выпускает продукцию по своей технологии.
- Заказчик может изменить логотип, упаковку, маркировку.
- Продукт физически идентичен уже производимым моделям.
- Минимальные затраты на разработку.
OEM часто выбирают торговые компании, которые хотят продвигать собственный бренд, не вкладываясь в проектирование. Например, вы можете заказать популярную грузовую шину с проверенными характеристиками, но с вашим логотипом на боковине.
Что такое ODM
ODM (Original Design Manufacturer) — это производство, где поставщик не просто выпускает шину, но и разрабатывает её по техническому заданию заказчика.
Особенности ODM:
- Производитель проектирует шину с нуля.
- Учитываются требования к конструкции, смеси, рисунку протектора.
- Продукт уникален, не копирует серийные модели.
- Стоимость выше, сроки дольше, но выше контроль над характеристиками.
ODM подходит крупным дистрибьюторам, автопаркам и брендам, которым важны уникальные свойства — например, адаптация под суровые климатические условия, особую нагрузку или нестандартную технику.
OEM и ODM в шинной отрасли
В Китае и Таиланде много заводов, работающих в обоих форматах. У них есть лицензии, современное оборудование, лаборатории и гибкие условия для сотрудничества.
Чем хороши азиатские производители:
- Широкий выбор типоразмеров и моделей.
- Конкурентные цены при сохранении качества.
- Возможность маркировки под клиента (в том числе кириллицей).
- Поддержка в сертификации для России и СНГ.
Что выбрать: OEM или ODM
Выбор зависит от целей:
- Нужно быстро запустить продажи — подойдёт OEM.
- Есть уникальные требования к шине — выбирайте ODM.
- Вы хотите развивать собственную линейку — ODM даёт больше гибкости.
- Важно сэкономить и использовать проверенную модель — OEM оптимален.
Как работает ASIANCATALOG
Мы сотрудничаем с ведущими OEM и ODM-производителями Китая и Таиланда. Помогаем:
- Выбрать шину под задачи вашего бизнеса.
- Разработать дизайн боковины и бренд.
- Провести сертификацию и логистику.
- Организовать поставку по России и странам СНГ.
OEM и ODM — два эффективных способа выйти на шинный рынок с минимальными рисками. Сотрудничество с ASIANCATALOG — это возможность получить готовый продукт под своим брендом или создать уникальную шину с нуля.
Подписывайтесь на нас в VK
Всегда https://vk.com/asiancatalog новые идеи и предложения по работе с Китаем
ВКонтакте
Подписывайтесь на нас в Telegram
Всегда https://t.me/asiancatalogru новые товары и автомобили из Китая