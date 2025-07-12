Что такое OEM

OEM (Original Equipment Manufacturer) — это производство по заказу с использованием уже существующих технологий и моделей завода-изготовителя. Покупатель получает готовые шины, но под своей маркой.

Особенности OEM:

Завод выпускает продукцию по своей технологии.

Заказчик может изменить логотип, упаковку, маркировку.

Продукт физически идентичен уже производимым моделям.

Минимальные затраты на разработку.

OEM часто выбирают торговые компании, которые хотят продвигать собственный бренд, не вкладываясь в проектирование. Например, вы можете заказать популярную грузовую шину с проверенными характеристиками, но с вашим логотипом на боковине.