OEM и ODM производство шин

OEM и ODM — популярные форматы сотрудничества с производителями шин в Китае и Таиланде. Эти модели позволяют компаниям заказывать продукцию под собственным брендом или разрабатывать её с нуля, экономя на инфраструктуре. Разберёмся, что они означают и когда используются.

Что такое OEM

OEM (Original Equipment Manufacturer) — это производство по заказу с использованием уже существующих технологий и моделей завода-изготовителя. Покупатель получает готовые шины, но под своей маркой.

Особенности OEM:

  • Завод выпускает продукцию по своей технологии.
  • Заказчик может изменить логотип, упаковку, маркировку.
  • Продукт физически идентичен уже производимым моделям.
  • Минимальные затраты на разработку.

OEM часто выбирают торговые компании, которые хотят продвигать собственный бренд, не вкладываясь в проектирование. Например, вы можете заказать популярную грузовую шину с проверенными характеристиками, но с вашим логотипом на боковине.

Что такое ODM

ODM (Original Design Manufacturer) — это производство, где поставщик не просто выпускает шину, но и разрабатывает её по техническому заданию заказчика.

Особенности ODM:

  • Производитель проектирует шину с нуля.
  • Учитываются требования к конструкции, смеси, рисунку протектора.
  • Продукт уникален, не копирует серийные модели.
  • Стоимость выше, сроки дольше, но выше контроль над характеристиками.

ODM подходит крупным дистрибьюторам, автопаркам и брендам, которым важны уникальные свойства — например, адаптация под суровые климатические условия, особую нагрузку или нестандартную технику.

OEM и ODM в шинной отрасли

В Китае и Таиланде много заводов, работающих в обоих форматах. У них есть лицензии, современное оборудование, лаборатории и гибкие условия для сотрудничества.

Чем хороши азиатские производители:

  • Широкий выбор типоразмеров и моделей.
  • Конкурентные цены при сохранении качества.
  • Возможность маркировки под клиента (в том числе кириллицей).
  • Поддержка в сертификации для России и СНГ.

Что выбрать: OEM или ODM

Выбор зависит от целей:

  • Нужно быстро запустить продажи — подойдёт OEM.
  • Есть уникальные требования к шине — выбирайте ODM.
  • Вы хотите развивать собственную линейку — ODM даёт больше гибкости.
  • Важно сэкономить и использовать проверенную модель — OEM оптимален.

Как работает ASIANCATALOG

Мы сотрудничаем с ведущими OEM и ODM-производителями Китая и Таиланда. Помогаем:

  • Выбрать шину под задачи вашего бизнеса.
  • Разработать дизайн боковины и бренд.
  • Провести сертификацию и логистику.
  • Организовать поставку по России и странам СНГ.

OEM и ODM — два эффективных способа выйти на шинный рынок с минимальными рисками. Сотрудничество с ASIANCATALOG — это возможность получить готовый продукт под своим брендом или создать уникальную шину с нуля.

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