Предоставление дилерства: защита и развитие бизнеса в регионе
Поставка грузовых шин — рынок с высоким спросом и серьезной конкуренцией. Чтобы успешно работать в своем регионе, важно иметь гарантию: вложения в рекламу, логистику и бренд не уйдут в песок, а шины конкурентов не появятся на соседнем складе. Это возможно только при наличии официального дилерского контракта с производителем.
Что такое дилерский контракт
Дилерский контракт — это соглашение между производителем шин (или официальным дистрибьютором) и компанией, которая получает эксклюзивное право на продажу продукции в конкретном регионе.
Контракт предполагает:
- Закрепление региона за дилером.
- Обязательный ежемесячный выкуп определенного объема шин.
- Запрет на поставки аналогичной продукции сторонним компаниям в этот регион.
- Возможность использования бренда и маркетинговой поддержки.
Зачем нужен ежемесячный выкуп
Обязательный выкуп фиксированного объема шин — это основа для долгосрочного планирования и стабильной работы завода. А для дилера — это гарантия, что производитель не начнет продавать тем, кто просто «перебивает цену».
Такая схема выгодна обеим сторонам:
- Производитель получает предсказуемые объемы.
- Дилер защищен от демпинга.
- Рынок в регионе остается под контролем одного бренда.
- Есть смысл инвестировать в маркетинг и развитие без страха потерять долю.
Что получает дилер
Предоставление дилерства — это не просто поставки по прайсу. Это полноценная бизнес-модель с долгосрочным горизонтом:
- Эксклюзивность в регионе. Ни один конкурент не сможет легально продать эти же шины в вашем регионе.
- Маркетинговая поддержка. Совместные акции, POS-материалы, онлайн-продвижение.
- Гарантированный доход. Стабильные поставки, понятная наценка и отсутствие конкуренции внутри региона.
- Гибкие условия. Возможность адаптировать логистику, ассортимент и ценообразование под местный рынок.
- Поддержка со стороны ASIANCATALOG. Помощь в переговорах, подбор завода, сопровождение сделки, таможня и доставка.
Почему это работает
В отличие от «свободного рынка», где каждый может продавать все и везде, эксклюзивное дилерство делает бизнес защищенным. Вы вкладываете средства в развитие бренда — и уверены, что вся отдача останется у вас.
Эта схема особенно эффективна в следующих случаях:
- Развитие новых регионов
- Внедрение азиатских шинных брендов на рынок РФ
- Работа с локальными автопарками и сервисами
- Продвижение премиум-линеек, требующих узнаваемости
Как стать дилером через ASIANCATALOG
Мы работаем напрямую с производителями шин из Китая и Таиланда и помогаем:
- Заключить эксклюзивный договор с заводом
- Обсудить объемы, условия и логистику
- Зафиксировать за вами регион
- Запустить поставки и маркетинговую кампанию
Эксклюзивное дилерство — это защита ваших инвестиций, стабильность поставок и контроль рынка. Если вы готовы развивать бренд в своем регионе — мы найдем для вас производителя, с которым это будет выгодно обеим сторонам.
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