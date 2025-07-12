Почему это работает

В отличие от «свободного рынка», где каждый может продавать все и везде, эксклюзивное дилерство делает бизнес защищенным. Вы вкладываете средства в развитие бренда — и уверены, что вся отдача останется у вас.

Эта схема особенно эффективна в следующих случаях: