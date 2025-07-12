Предоставление дилерства: защита и развитие бизнеса в регионе

Поставка грузовых шин — рынок с высоким спросом и серьезной конкуренцией. Чтобы успешно работать в своем регионе, важно иметь гарантию: вложения в рекламу, логистику и бренд не уйдут в песок, а шины конкурентов не появятся на соседнем складе. Это возможно только при наличии официального дилерского контракта с производителем.

Что такое дилерский контракт

Дилерский контракт — это соглашение между производителем шин (или официальным дистрибьютором) и компанией, которая получает эксклюзивное право на продажу продукции в конкретном регионе.

Контракт предполагает:

  • Закрепление региона за дилером.
  • Обязательный ежемесячный выкуп определенного объема шин.
  • Запрет на поставки аналогичной продукции сторонним компаниям в этот регион.
  • Возможность использования бренда и маркетинговой поддержки.

Зачем нужен ежемесячный выкуп

Обязательный выкуп фиксированного объема шин — это основа для долгосрочного планирования и стабильной работы завода. А для дилера — это гарантия, что производитель не начнет продавать тем, кто просто «перебивает цену».

Такая схема выгодна обеим сторонам:

  • Производитель получает предсказуемые объемы.
  • Дилер защищен от демпинга.
  • Рынок в регионе остается под контролем одного бренда.
  • Есть смысл инвестировать в маркетинг и развитие без страха потерять долю.

Что получает дилер

Предоставление дилерства — это не просто поставки по прайсу. Это полноценная бизнес-модель с долгосрочным горизонтом:

  • Эксклюзивность в регионе. Ни один конкурент не сможет легально продать эти же шины в вашем регионе.
  • Маркетинговая поддержка. Совместные акции, POS-материалы, онлайн-продвижение.
  • Гарантированный доход. Стабильные поставки, понятная наценка и отсутствие конкуренции внутри региона.
  • Гибкие условия. Возможность адаптировать логистику, ассортимент и ценообразование под местный рынок.
  • Поддержка со стороны ASIANCATALOG. Помощь в переговорах, подбор завода, сопровождение сделки, таможня и доставка.

Почему это работает

В отличие от «свободного рынка», где каждый может продавать все и везде, эксклюзивное дилерство делает бизнес защищенным. Вы вкладываете средства в развитие бренда — и уверены, что вся отдача останется у вас.

Эта схема особенно эффективна в следующих случаях:

  • Развитие новых регионов
  • Внедрение азиатских шинных брендов на рынок РФ
  • Работа с локальными автопарками и сервисами
  • Продвижение премиум-линеек, требующих узнаваемости

Как стать дилером через ASIANCATALOG

Мы работаем напрямую с производителями шин из Китая и Таиланда и помогаем:

  • Заключить эксклюзивный договор с заводом
  • Обсудить объемы, условия и логистику
  • Зафиксировать за вами регион
  • Запустить поставки и маркетинговую кампанию

Эксклюзивное дилерство — это защита ваших инвестиций, стабильность поставок и контроль рынка. Если вы готовы развивать бренд в своем регионе — мы найдем для вас производителя, с которым это будет выгодно обеим сторонам.

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