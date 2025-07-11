Особенности маркировки грузовых шин

Грузовые шины имеют расширенную маркировку по сравнению с легковыми. На боковине указано всё: от размеров и типа конструкции до индекса нагрузки и скорости. Правильное чтение маркировки позволяет подобрать шины, которые подойдут по параметрам, не подведут в дороге и прослужат дольше.

Что включает маркировка

На боковой поверхности шины обычно указано:

  • Размер (например, 315/80 R22.5)
  • Индекс нагрузки и скорости (например, 156/150 L)
  • Индекс слойности корда (например, 18 PR)
  • Назначение (например, M+S, REGIONAL, DRIVE и т.д.)
  • Страна и дата производства
  • Дополнительные символы: TL (бескамерная), TT (с камерой), PR (слоистость), TTF (с камерой и ободной лентой)

Рассмотрим каждый параметр подробнее.

Размер шины

Пример: 315/80 R22.5

  • 315 — ширина протектора в мм
  • 80 — высота профиля в процентах от ширины
  • R — радиальная конструкция
  • 22.5 — диаметр посадки в дюймах

Этот формат принят во всём мире и обязателен для подбора подходящего колеса.

Индекс нагрузки и скорости

Пример: 156/150 L

  • 156 — максимальная нагрузка на одиночное колесо (примерно 4000 кг)
  • 150 — нагрузка на колесо в сдвоенной установке
  • L — допустимая скорость (до 120 км/ч)

Выбирать нужно по параметрам, близким к данным в ПТС или эксплуатационным условиям.

Назначение шины

Некоторые надписи указывают на область применения:

  • M+S — всесезонная или зимняя
  • REGIONAL — для региональных перевозок
  • LONG HAUL — для дальнемагистральных маршрутов
  • DRIVE / STEER / TRAILER — на какую ось устанавливается

Нельзя ставить шину, предназначенную для прицепа, на ведущую ось — конструкция и износ будут отличаться.

Дополнительные обозначения

  • TL / TT — наличие или отсутствие камеры
  • TTF — наличие камеры и ободной ленты
  • PR (Ply Rating) — эквивалент числа слоёв каркаса (обычно 16 или 18 для грузовиков)
  • DOT — код завода и дата выпуска (последние 4 цифры — неделя и год производства)

Пример: DOT 1523 — шина выпущена на 15-й неделе 2023 года.

Почему важна маркировка

  • Правильный подбор — неверно подобранный размер или индекс может привести к ускоренному износу, проблемам с подвеской и авариям.
  • Соблюдение техрегламента — грузовики подлежат проверкам, в том числе на соответствие шин требованиям.
  • Безопасность и ресурс — маркировка напрямую влияет на срок службы и надёжность.

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Понимание маркировки шин — не просто техническая деталь, а основа безопасной и экономичной эксплуатации грузового транспорта. В ASIANCATALOG помогут с расшифровкой и подбором нужной модели под ваш бизнес.

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