Особенности маркировки грузовых шин
Грузовые шины имеют расширенную маркировку по сравнению с легковыми. На боковине указано всё: от размеров и типа конструкции до индекса нагрузки и скорости. Правильное чтение маркировки позволяет подобрать шины, которые подойдут по параметрам, не подведут в дороге и прослужат дольше.
Что включает маркировка
На боковой поверхности шины обычно указано:
- Размер (например, 315/80 R22.5)
- Индекс нагрузки и скорости (например, 156/150 L)
- Индекс слойности корда (например, 18 PR)
- Назначение (например, M+S, REGIONAL, DRIVE и т.д.)
- Страна и дата производства
- Дополнительные символы: TL (бескамерная), TT (с камерой), PR (слоистость), TTF (с камерой и ободной лентой)
Рассмотрим каждый параметр подробнее.
Размер шины
Пример: 315/80 R22.5
- 315 — ширина протектора в мм
- 80 — высота профиля в процентах от ширины
- R — радиальная конструкция
- 22.5 — диаметр посадки в дюймах
Этот формат принят во всём мире и обязателен для подбора подходящего колеса.
Индекс нагрузки и скорости
Пример: 156/150 L
- 156 — максимальная нагрузка на одиночное колесо (примерно 4000 кг)
- 150 — нагрузка на колесо в сдвоенной установке
- L — допустимая скорость (до 120 км/ч)
Выбирать нужно по параметрам, близким к данным в ПТС или эксплуатационным условиям.
Назначение шины
Некоторые надписи указывают на область применения:
- M+S — всесезонная или зимняя
- REGIONAL — для региональных перевозок
- LONG HAUL — для дальнемагистральных маршрутов
- DRIVE / STEER / TRAILER — на какую ось устанавливается
Нельзя ставить шину, предназначенную для прицепа, на ведущую ось — конструкция и износ будут отличаться.
Дополнительные обозначения
- TL / TT — наличие или отсутствие камеры
- TTF — наличие камеры и ободной ленты
- PR (Ply Rating) — эквивалент числа слоёв каркаса (обычно 16 или 18 для грузовиков)
- DOT — код завода и дата выпуска (последние 4 цифры — неделя и год производства)
Пример: DOT 1523 — шина выпущена на 15-й неделе 2023 года.
Почему важна маркировка
- Правильный подбор — неверно подобранный размер или индекс может привести к ускоренному износу, проблемам с подвеской и авариям.
- Соблюдение техрегламента — грузовики подлежат проверкам, в том числе на соответствие шин требованиям.
- Безопасность и ресурс — маркировка напрямую влияет на срок службы и надёжность.
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