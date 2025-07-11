Особенности маркировки грузовых шин

Грузовые шины имеют расширенную маркировку по сравнению с легковыми. На боковине указано всё: от размеров и типа конструкции до индекса нагрузки и скорости. Правильное чтение маркировки позволяет подобрать шины, которые подойдут по параметрам, не подведут в дороге и прослужат дольше.