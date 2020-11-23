Лучшие грузовые шины
Шины для грузовых автомобилей
Шины для самосвалов
Шины для спецтехники
Шины для строительной техники
Шины на прицеп
Шины на тягач
Отгрузка с завода производителя
в регионы России и СНГ
Выгодные условия сотрудничества
возможность отсрочки платежа
Продажа шин по цене производителя
актуальная стоимость шин
Контроль качества перед погрузкой
осмотр каждой шины
Шины прайс-лист
Компания ООО «ЛАЗУРИТ» специализируется на продаже грузовых шин и шин для самосвалов. Мы работаем с многими заводами производителями шин SPORTRAK, HAIDA, COPARTNER, KORYO, DOUBLECOIN, APLUS, AMBERSTONE, AUFINE, KAPSEN, TAITONG позволяют нам поставлять шины в Россию без участия посредников, тем самым обеспечивая наших партнеров преимуществом в шинном бизнесе.
Для получения индивидуальной цены на поставку шин, свяжитесь с нами любым удобным способом.
Продажа грузовых шин и шин для самосвалов оптом
Купить шины по цене производителя
Мы продаем грузовые шины и шины для самосвалов по цене производителя в России с НДС
Своевременная
погрузка шин в Китае
Прямое взаимодействие нашей компании с производителями шин обеспечивает своевременную погрузку
Шины с доставкой
по России
Мы доставляем шины во все регионы России контейнерами и автомобильным транспортом
Маркировка и сертификация шин
Поставляемые нами грузовые шины и шины для самосвалов имеют маркировку Честный знак, сертификаты ЕАС, ECE и GCC
Подбор грузовых шин и шин для самосвалов
В зависимости от ваших задач, мы подберем для вас шины с учетом весовых и скоростных характеристик
Каталог шин
по вопросам сотрудничества, свяжитесь с нами любым удобным способом
-
Шины CARLEO LEOPRO3 315/80R22.524500,00 ₽
-
Шины SONIX SX803 315/80R22.522700,00 ₽
-
Шины SONIX SX577 315/80R22.528300,00 ₽
-
Шины DOUBLECOIN RLB930 425/85R2167200,00 ₽
-
Шины KUYAMA K-MINE02 315/80R22.525900,00 ₽
-
Шины SAFECESS SFC07 385/65R22.526800,00 ₽
Подписывайтесь на нас в VK
Всегда https://vk.com/asiancatalog новые идеи и предложения по работе с Китаем
ВКонтакте
Подписывайтесь на нас в Telegram
Всегда https://t.me/asiancatalogru новые товары и автомобили из Китая