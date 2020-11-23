Компания ООО «ЛАЗУРИТ» специализируется на продаже грузовых шин и шин для самосвалов. Мы работаем с многими заводами производителями шин SPORTRAK, HAIDA, COPARTNER, KORYO, DOUBLECOIN, APLUS, AMBERSTONE, AUFINE, KAPSEN, TAITONG позволяют нам поставлять шины в Россию без участия посредников, тем самым обеспечивая наших партнеров преимуществом в шинном бизнесе.

Для получения индивидуальной цены на поставку шин, свяжитесь с нами любым удобным способом.