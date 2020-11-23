Лучшие грузовые шины

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Список участников оборота товаров
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Отгрузка с завода производителя

в регионы России и СНГ

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Выгодные условия сотрудничества

возможность отсрочки платежа

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Продажа шин по цене производителя

актуальная стоимость шин

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Контроль качества перед погрузкой

осмотр каждой шины


Шины на Камаз

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Грузовые шины

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Шины для самосвалов

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Сельскохозяйственные шины

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Крупногабаритные шины

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Шины прайс-лист

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Компания ООО «ЛАЗУРИТ» специализируется на продаже грузовых шин и шин для самосвалов. Мы работаем с многими заводами производителями шин SPORTRAK, HAIDA, COPARTNER, KORYO, DOUBLECOIN, APLUS, AMBERSTONE, AUFINE, KAPSEN, TAITONG позволяют нам поставлять шины в Россию без участия посредников, тем самым обеспечивая наших партнеров преимуществом в шинном бизнесе.

Для получения индивидуальной цены на поставку шин, свяжитесь с нами любым удобным способом.

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Продажа грузовых шин и шин для самосвалов оптом

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Купить шины по цене производителя

Мы продаем грузовые шины и шины для самосвалов по цене производителя в России с НДС

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Своевременная
погрузка шин в Китае

Прямое взаимодействие нашей компании с производителями шин обеспечивает своевременную погрузку

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Шины с доставкой
по России

Мы доставляем шины во все регионы России контейнерами и автомобильным транспортом

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Маркировка и сертификация шин

Поставляемые нами грузовые шины и шины для самосвалов имеют маркировку Честный знак, сертификаты ЕАС, ECE и GCC

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Подбор грузовых шин и шин для самосвалов

В зависимости от ваших задач, мы подберем для вас шины с учетом весовых и скоростных характеристик

Каталог шин

по вопросам сотрудничества, свяжитесь с нами любым удобным способом

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SPORTRAK 167 164D SP909
315 80R 22.5 22PR SPORTRAK
SP909 22PR SPORTRAK
ШИНЫ SPORTRAK
SP909 SPORTRAK
SPORTRAK
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