Шины для арендной техники: поставка без перебоев
Компании, предоставляющие строительную и спецтехнику в аренду, работают в условиях высокой нагрузки: техника перемещается между объектами, используется в тяжелых режимах, а простоев быть не должно. Шины в этой системе — ключевой расходник. Их износ — предсказуем, а значит — снабжение должно быть выстроено заранее и надежно.
Что мы поставляем
ASIANCATALOG занимается прямыми поставками грузовых шин из Китая и Таиланда. Мы работаем напрямую с заводами, без посредников, и знаем специфику работы арендных парков.
В наличии и под заказ:
- Индустриальные шины — для погрузчиков, катков, кранов.
- Карьерные шины — для самосвалов, фронтальных погрузчиков.
- Дорожно-строительные модели — для грейдеров, экскаваторов.
- Универсальные шины — для техники, работающей как на стройплощадках, так и вне дорог.
Почему арендным паркам важно иметь надежного поставщика
- Износ шин выше среднего: арендаторы часто не соблюдают условия эксплуатации.
- Риски простоев: техника с изношенной или поврежденной резиной простаивает, теряя деньги.
- Разнотипный парк: нужен широкий ассортимент — от 17.5 до 29.5 радиальных и диагональных моделей.
- Работа по графику: замена и пополнение запасов требуют точной логистики.
Наши решения
- Поставка по графику или по факту заявки.
- Создание складской программы под конкретный парк техники.
- Заключение годового контракта с фиксацией цен и объемов.
- Быстрая доставка — со склада в РФ или напрямую с завода.
- Подбор шин под условия эксплуатации: грунт, асфальт, карьеры, стройплощадки.
Для кого подойдет
- Компании по аренде спецтехники.
- Арендные парки строительных машин.
- Поставщики комплексных услуг на стройке.
- Подрядчики на инфраструктурных объектах.
Что даем на выходе
- Оптимизированные поставки — с учетом сезонности и интенсивности использования.
- Снижение простоев — шины всегда в наличии.
- Прогнозируемость бюджета — известны сроки замены и стоимость.
- Профилактика проблем — подбираем модели с усиленным кордом, подходящие под нагрузки.
Дополнительно
- Работа с НДС и предоставлением всех сертификатов.
- Возможность индивидуального брендинга шин при крупных объемах.
- Консультации по подбору и условиям хранения.
- Поддержка логистики до объекта или парка техники.
- Гарантии и заводские паспорта.
Шины для аренды спецтехники — это расходник, который не должен тормозить работу. Мы поставляем именно то, что нужно: по нужным параметрам, вовремя, с полным комплектом документов. Надежное снабжение — залог окупаемости арендного бизнеса.
Подписывайтесь на нас в VK
Всегда https://vk.com/asiancatalog новые идеи и предложения по работе с Китаем
ВКонтакте
Подписывайтесь на нас в Telegram
Всегда https://t.me/asiancatalogru новые товары и автомобили из Китая