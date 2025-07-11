Шины для арендной техники: поставка без перебоев

Компании, предоставляющие строительную и спецтехнику в аренду, работают в условиях высокой нагрузки: техника перемещается между объектами, используется в тяжелых режимах, а простоев быть не должно. Шины в этой системе — ключевой расходник. Их износ — предсказуем, а значит — снабжение должно быть выстроено заранее и надежно.

Что мы поставляем

ASIANCATALOG занимается прямыми поставками грузовых шин из Китая и Таиланда. Мы работаем напрямую с заводами, без посредников, и знаем специфику работы арендных парков.

В наличии и под заказ:

  • Индустриальные шины — для погрузчиков, катков, кранов.
  • Карьерные шины — для самосвалов, фронтальных погрузчиков.
  • Дорожно-строительные модели — для грейдеров, экскаваторов.
  • Универсальные шины — для техники, работающей как на стройплощадках, так и вне дорог.

Почему арендным паркам важно иметь надежного поставщика

  • Износ шин выше среднего: арендаторы часто не соблюдают условия эксплуатации.
  • Риски простоев: техника с изношенной или поврежденной резиной простаивает, теряя деньги.
  • Разнотипный парк: нужен широкий ассортимент — от 17.5 до 29.5 радиальных и диагональных моделей.
  • Работа по графику: замена и пополнение запасов требуют точной логистики.

Наши решения

  • Поставка по графику или по факту заявки.
  • Создание складской программы под конкретный парк техники.
  • Заключение годового контракта с фиксацией цен и объемов.
  • Быстрая доставка — со склада в РФ или напрямую с завода.
  • Подбор шин под условия эксплуатации: грунт, асфальт, карьеры, стройплощадки.

Для кого подойдет

  • Компании по аренде спецтехники.
  • Арендные парки строительных машин.
  • Поставщики комплексных услуг на стройке.
  • Подрядчики на инфраструктурных объектах.

Что даем на выходе

  • Оптимизированные поставки — с учетом сезонности и интенсивности использования.
  • Снижение простоев — шины всегда в наличии.
  • Прогнозируемость бюджета — известны сроки замены и стоимость.
  • Профилактика проблем — подбираем модели с усиленным кордом, подходящие под нагрузки.

Дополнительно

  • Работа с НДС и предоставлением всех сертификатов.
  • Возможность индивидуального брендинга шин при крупных объемах.
  • Консультации по подбору и условиям хранения.
  • Поддержка логистики до объекта или парка техники.
  • Гарантии и заводские паспорта.

Шины для аренды спецтехники — это расходник, который не должен тормозить работу. Мы поставляем именно то, что нужно: по нужным параметрам, вовремя, с полным комплектом документов. Надежное снабжение — залог окупаемости арендного бизнеса.

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