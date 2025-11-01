SPORTRAK SP397 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом

Шины SPORTRAK SP397 385/65R22.5 20PR 160K предназначены для эксплуатации на рулевой и ведущей осях грузовых автомобилей, а также на полуприцепах. Эта модель обеспечивает стабильное управление, надежность при полной загрузке и повышенную безопасность на дороге. Производитель SPORTRAK разрабатывает шины с учетом интенсивной эксплуатации, гарантируя долговечность и высокую эффективность даже в сложных дорожных условиях.

Технические характеристики

Модель SP397 385/65R22.5 обладает следующими параметрами:

  • Индекс слойности корда 20PR — усиленный каркас выдерживает высокие нагрузки и препятствует деформации;
  • Индекс нагрузки 160 — 4500 кг, что делает шину подходящей для рулевых и ведущих осей, а также для полуприцепов;
  • Индекс скорости K — до 110 км/ч, позволяя безопасно эксплуатировать транспорт на региональных дорогах и трассах;
  • Глубина протектора 16,5 мм — обеспечивает эффективное сцепление, устойчивость на мокрых и заснеженных дорогах.

Протектор разработан с учетом сложных условий эксплуатации. Глубокие канавки способствуют эффективному отводу воды и грязи, снижая риск аквапланирования и повышая устойчивость на дороге.

Конструкция и материалы

Шина SP397 имеет прочный многослойный каркас и высококачественную резиновую смесь. Боковины усилены для защиты от порезов и механических повреждений, что важно при работе на строительных площадках или на бездорожье.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас для высокой грузоподъемности;
  • протектор с глубокими дренажными канавками;
  • защита боковин от повреждений;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта.

Такая конструкция снижает вибрацию при движении и увеличивает срок службы шины даже при интенсивной эксплуатации.

Область применения

Шины SP397 385/65R22.5 подходят для:

  • рулевых и ведущих осей грузовых автомобилей;
  • полуприцепов при докатке с тягача;
  • региональных дорог и трасс;
  • условий с мокрой или заснеженной дорогой, где требуется повышенное сцепление.

Эта модель универсальна и позволяет использовать одну шину для разных типов техники, что снижает затраты на обслуживание автопарка.

Преимущества

  • высокая надежность и прочность каркаса;
  • эффективное сцепление с дорогой;
  • длительный срок службы;
  • защита боковин от механических повреждений;
  • возможность оптового заказа со склада производителя.

Заказать шины SPORTRAK оптом

Вы можете купить шины SPORTRAK SP397 385/65R22.5 20PR 160K оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • доставку до склада получателя в регионы России;
  • комплектацию под конкретную технику;
  • консультацию по подбору подходящей модели.

Эта шина обеспечит надежность работы рулевых и ведущих осей, повысит эффективность автопарка и безопасность перевозки грузов.

