Конструкция и материалы

Шина SP397 имеет прочный многослойный каркас и высококачественную резиновую смесь. Боковины усилены для защиты от порезов и механических повреждений, что важно при работе на строительных площадках или на бездорожье.

Особенности конструкции:

усиленный каркас для высокой грузоподъемности;

протектор с глубокими дренажными канавками;

защита боковин от повреждений;

равномерное распределение давления по пятну контакта.

Такая конструкция снижает вибрацию при движении и увеличивает срок службы шины даже при интенсивной эксплуатации.