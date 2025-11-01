SPORTRAK SP397 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом
Шины SPORTRAK SP397 385/65R22.5 20PR 160K предназначены для эксплуатации на рулевой и ведущей осях грузовых автомобилей, а также на полуприцепах. Эта модель обеспечивает стабильное управление, надежность при полной загрузке и повышенную безопасность на дороге. Производитель SPORTRAK разрабатывает шины с учетом интенсивной эксплуатации, гарантируя долговечность и высокую эффективность даже в сложных дорожных условиях.
Технические характеристики
Модель SP397 385/65R22.5 обладает следующими параметрами:
- Индекс слойности корда 20PR — усиленный каркас выдерживает высокие нагрузки и препятствует деформации;
- Индекс нагрузки 160 — 4500 кг, что делает шину подходящей для рулевых и ведущих осей, а также для полуприцепов;
- Индекс скорости K — до 110 км/ч, позволяя безопасно эксплуатировать транспорт на региональных дорогах и трассах;
- Глубина протектора 16,5 мм — обеспечивает эффективное сцепление, устойчивость на мокрых и заснеженных дорогах.
Протектор разработан с учетом сложных условий эксплуатации. Глубокие канавки способствуют эффективному отводу воды и грязи, снижая риск аквапланирования и повышая устойчивость на дороге.
Конструкция и материалы
Шина SP397 имеет прочный многослойный каркас и высококачественную резиновую смесь. Боковины усилены для защиты от порезов и механических повреждений, что важно при работе на строительных площадках или на бездорожье.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас для высокой грузоподъемности;
- протектор с глубокими дренажными канавками;
- защита боковин от повреждений;
- равномерное распределение давления по пятну контакта.
Такая конструкция снижает вибрацию при движении и увеличивает срок службы шины даже при интенсивной эксплуатации.
Область применения
Шины SP397 385/65R22.5 подходят для:
- рулевых и ведущих осей грузовых автомобилей;
- полуприцепов при докатке с тягача;
- региональных дорог и трасс;
- условий с мокрой или заснеженной дорогой, где требуется повышенное сцепление.
Эта модель универсальна и позволяет использовать одну шину для разных типов техники, что снижает затраты на обслуживание автопарка.
Преимущества
- высокая надежность и прочность каркаса;
- эффективное сцепление с дорогой;
- длительный срок службы;
- защита боковин от механических повреждений;
- возможность оптового заказа со склада производителя.
Заказать шины SPORTRAK оптом
Вы можете купить шины SPORTRAK SP397 385/65R22.5 20PR 160K оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- доставку до склада получателя в регионы России;
- комплектацию под конкретную технику;
- консультацию по подбору подходящей модели.
Эта шина обеспечит надежность работы рулевых и ведущих осей, повысит эффективность автопарка и безопасность перевозки грузов.