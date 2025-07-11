Работаем с госзаказом и крупными тендерами

Если ваша компания участвует в тендерах на поставку или закупает шины через систему госзакупок — мы поможем подготовить необходимые документы, спецификации, сертификаты. Гибкие условия поставки и опыт участия в конкурсных закупках позволяют нам быть надежным партнером и в этой сфере.

Снабжение шинной продукцией — это не просто логистика. Это элемент устойчивости бизнеса. Мы помогаем предприятиям по всей России получать качественные грузовые шины вовремя и по честной цене. Готовы наладить поставки и для вашего автопарка.