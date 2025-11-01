AMBERSTONE 396 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом
Шины AMBERSTONE 396 385/65R22.5 20PR 160K предназначены для ведущих осей и полуприцепов, где требуется высокая грузоподъемность и надежность. Эти шины обеспечивают стабильное сцепление на дорогах с разным покрытием и подходят для эксплуатации в сложных условиях. Производитель AMBERSTONE делает ставку на прочность каркаса и долговечность протектора, что гарантирует безопасность и стабильность управления даже при полной загрузке автопарка.
Основные технические характеристики
Модель 396 385/65R22.5 имеет ключевые параметры:
- Индекс слойности 20PR — усиленный каркас выдерживает нагрузку до 4500 кг, обеспечивая долгий срок службы и защиту от деформаций;
- Индекс нагрузки 160 — 4500 кг, оптимальный для тяжелых тягачей и полуприцепов;
- Индекс скорости K — до 110 км/ч, что подходит для магистральных и региональных перевозок;
- Глубина протектора 16,5 мм, наружный диаметр — 1070 мм, ширина профиля — 384 мм.
Эти показатели позволяют шине сохранять сцепление с дорогой и управляемость при полной загрузке.
Конструкция и материалы
Шины AMBERSTONE 396 изготавливаются с многослойным кордом и резиновой смесью повышенной стойкости к износу. Усиленные боковины защищают шину от механических повреждений, а протектор с глубокими канавками обеспечивает отвод воды и стабильное сцепление на мокрых и сухих дорогах.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас для работы под нагрузкой;
- глубокий протектор для надежного сцепления;
- боковины, устойчивые к порезам и повреждениям;
- равномерное распределение давления по пятну контакта.
Такая конструкция позволяет автопарку работать стабильно, снижает вибрации и повышает долговечность подвески.
Область применения
Шины AMBERSTONE 396 385/65R22.5 подходят для:
- ведущих осей грузовых автомобилей и полуприцепов;
- магистральных и региональных перевозок;
- эксплуатации при полной загрузке;
- сложных дорожных условий.
Эта модель снижает расходы на техническое обслуживание техники и повышает эффективность перевозок.
Преимущества
- надежное сцепление и управляемость;
- высокая грузоподъемность;
- долговечный протектор;
- устойчивость к повреждениям и износу;
- возможность оптового заказа со склада производителя.
Заказать шины AMBERSTONE оптом
Вы можете заказать шины AMBERSTONE 396 385/65R22.5 20PR 160K оптом с поставкой напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- комплектование заказов под конкретные виды техники;
- доставку по России и СНГ;
- консультацию по подбору моделей.
Эти шины обеспечивают стабильность работы автопарка, высокую надежность и долгий срок эксплуатации, делая их выгодным выбором для оптовых закупок.