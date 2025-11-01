AMBERSTONE 396 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом

Шины AMBERSTONE 396 385/65R22.5 20PR 160K предназначены для ведущих осей и полуприцепов, где требуется высокая грузоподъемность и надежность. Эти шины обеспечивают стабильное сцепление на дорогах с разным покрытием и подходят для эксплуатации в сложных условиях. Производитель AMBERSTONE делает ставку на прочность каркаса и долговечность протектора, что гарантирует безопасность и стабильность управления даже при полной загрузке автопарка.

Основные технические характеристики

Модель 396 385/65R22.5 имеет ключевые параметры:

  • Индекс слойности 20PR — усиленный каркас выдерживает нагрузку до 4500 кг, обеспечивая долгий срок службы и защиту от деформаций;
  • Индекс нагрузки 160 — 4500 кг, оптимальный для тяжелых тягачей и полуприцепов;
  • Индекс скорости K — до 110 км/ч, что подходит для магистральных и региональных перевозок;
  • Глубина протектора 16,5 мм, наружный диаметр — 1070 мм, ширина профиля — 384 мм.

Эти показатели позволяют шине сохранять сцепление с дорогой и управляемость при полной загрузке.

Конструкция и материалы

Шины AMBERSTONE 396 изготавливаются с многослойным кордом и резиновой смесью повышенной стойкости к износу. Усиленные боковины защищают шину от механических повреждений, а протектор с глубокими канавками обеспечивает отвод воды и стабильное сцепление на мокрых и сухих дорогах.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас для работы под нагрузкой;
  • глубокий протектор для надежного сцепления;
  • боковины, устойчивые к порезам и повреждениям;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта.

Такая конструкция позволяет автопарку работать стабильно, снижает вибрации и повышает долговечность подвески.

Область применения

Шины AMBERSTONE 396 385/65R22.5 подходят для:

  • ведущих осей грузовых автомобилей и полуприцепов;
  • магистральных и региональных перевозок;
  • эксплуатации при полной загрузке;
  • сложных дорожных условий.

Эта модель снижает расходы на техническое обслуживание техники и повышает эффективность перевозок.

Преимущества

  • надежное сцепление и управляемость;
  • высокая грузоподъемность;
  • долговечный протектор;
  • устойчивость к повреждениям и износу;
  • возможность оптового заказа со склада производителя.

Заказать шины AMBERSTONE оптом

Вы можете заказать шины AMBERSTONE 396 385/65R22.5 20PR 160K оптом с поставкой напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • комплектование заказов под конкретные виды техники;
  • доставку по России и СНГ;
  • консультацию по подбору моделей.

Эти шины обеспечивают стабильность работы автопарка, высокую надежность и долгий срок эксплуатации, делая их выгодным выбором для оптовых закупок.

Похожие записи

  • LANVIGATOR S201 385/65R22.5 20PR 160L

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    LANVIGATOR S201 385/65R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом Шины LANVIGATOR S201 385/65R22.5 20PR 160L предназначены для эксплуатации на рулевой оси грузовых автомобилей и полуприцепов. Производитель LANVIGATOR разработал эту модель для магистральных перевозок, где важны надежность, безопасность и долгий срок службы. Эти шины хорошо показывают себя на дальних и региональных маршрутах, обеспечивая стабильное сцепление с…

  • APLUS T706 385/55R22.5 20PR 160L

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS T706 385/55R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом Шина APLUS T706 385/55R22.5 20PR 160L — это модель для полуприцепов, разработанная с учетом высокой нагрузки и длительных маршрутов. Производитель APLUS создал серию T706 для автопарков, которым нужна надежная шина с устойчивостью к износу и стабильной управляемостью на дорогах разного качества. Основные технические характеристики Модель APLUS…

  • SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M — заказать шины оптом Шины SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M разработаны для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, эксплуатируемой на региональных дорогах. Модель обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, надежность и долговечность при ежедневной эксплуатации. Производитель SPORTRAK учитывает нагрузку и условия движения, создавая шины, которые сохраняют эксплуатационные характеристики даже на мокрых…

  • LANVIGATOR T708 385/65R22.5 24PR 164K

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    LANVIGATOR T708 385/65R22.5 24PR 164K — заказать шины оптом Шины LANVIGATOR T708 385/65R22.5 24PR 164K предназначены для установки на самосвальные полуприцепы типа ТОНАР и рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых условиях. Производитель LANVIGATOR уделил внимание высокой прочности каркаса, устойчивости к перегрузкам и долговечности протектора. Эти шины обеспечивают стабильность работы техники при полной загрузке, эффективное сцепление с…

  • APLUS S202 315/80R22.5 20PR 157/154M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS S202 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом Шина APLUS S202 315/80R22.5 20PR 157/154M создана для грузовиков, выполняющих дальние и региональные перевозки. Модель отличается прочностью конструкции, устойчивостью к перегреву и равномерным износом, что делает её идеальным решением для интенсивной эксплуатации. Основные технические характеристики Эти параметры гарантируют устойчивое сцепление, управляемость и стабильность движения при полной…

  • SPORTRAK SP304 PLUS 315/80R22.5 22PR 167/164D

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    SPORTRAK SP304 PLUS 315/80R22.5 22PR 167/164D — заказать шины оптом Шины SPORTRAK SP304 PLUS 315/80R22.5 22PR 167/164D представляют собой усиленную модель, предназначенную для эксплуатации на рулевой и ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Они идеально подходят для перевозки грузов на стройплощадках, карьерах и дорогах с бездорожьем. Производитель SPORTRAK создал эту шину с акцентом на прочность,…