Шины для горнодобывающих предприятий: надежность без компромиссов

Горнодобывающая техника работает в экстремальных условиях: высокая нагрузка, абразивный грунт, перепады температуры и длительные циклы. Для такой эксплуатации требуются специальные шины — с усиленной конструкцией, устойчивостью к порезам и стабильной работой под нагрузкой.

ASIANCATALOG обеспечивает поставки шин для предприятий добычи полезных ископаемых — от карьеров до обогатительных фабрик.