Конструкция и материалы

APLUS применяет многослойный корд и устойчивую к износу резиновую смесь. Это позволяет шине сохранять форму и характеристики даже при длительных рейсах.

Особенности конструкции:

прочный каркас, устойчивый к перегреву;

боковины, защищенные от порезов;

протектор с глубокими дренажными канавками для отвода воды;

равномерное распределение давления по пятну контакта.

Шина стабильно ведет себя на трассе, снижает вибрации и продлевает срок службы подвески.