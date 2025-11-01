APLUS S201 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом
Шины APLUS S201 315/80R22.5 20PR 157/154M — это прочная и универсальная модель, рассчитанная на эксплуатацию в условиях повышенной нагрузки. Производитель APLUS разработал эту шину специально для магистральных перевозок, где важны надежность, устойчивость к перегреву и долгий срок службы.
Основные технические параметры
Модель APLUS S201 315/80R22.5 отличается сбалансированными характеристиками:
- Индекс слойности 20PR — усиленная конструкция корда выдерживает значительные нагрузки.
- Индекс нагрузки 157/154 — 4125 кг / 3750 кг, что подходит для большинства тягачей и прицепов.
- Индекс скорости M — до 130 км/ч, что делает шину оптимальной для дальних рейсов.
- Глубина протектора 15,5 мм, наружный диаметр — 1076 мм, ширина профиля — 312 мм.
Такие параметры обеспечивают устойчивое сцепление и стабильность управления при полной загрузке.
Конструкция и материалы
APLUS применяет многослойный корд и устойчивую к износу резиновую смесь. Это позволяет шине сохранять форму и характеристики даже при длительных рейсах.
Особенности конструкции:
- прочный каркас, устойчивый к перегреву;
- боковины, защищенные от порезов;
- протектор с глубокими дренажными канавками для отвода воды;
- равномерное распределение давления по пятну контакта.
Шина стабильно ведет себя на трассе, снижает вибрации и продлевает срок службы подвески.
Область применения
Шины APLUS 315/80R22.5 применяются на тягачах, грузовиках и полуприцепах, выполняющих дальние и региональные рейсы.
Они оптимально подходят для:
- магистральных перевозок на асфальтовых дорогах;
- транспортировки тяжелых грузов в любых климатических условиях;
- использования на рулевой оси с последующей докаткой на прицепе.
Эта универсальность снижает расходы автопарка и упрощает логистику.
Преимущества шины APLUS S201
Шины APLUS S201 315/80R22.5 обеспечивают надежность и безопасность при больших пробегах.
Основные преимущества:
- высокий ресурс эксплуатации и равномерный износ;
- отличное сцепление с дорогой при любой погоде;
- экономичность — сниженное сопротивление качению;
- устойчивость к повреждениям и перегреву;
- возможность использования на разных типах осей.
Эта модель показывает себя стабильно даже при полной загрузке и постоянной работе.
Заказать шины APLUS оптом
Вы можете заказать шины APLUS S201 315/80R22.5 20PR 157/154M оптом с поставкой напрямую со склада производителя. Мы предлагаем низкие цены, быструю отгрузку и доставку по России и СНГ.
Наши преимущества:
- прямые поставки без посредников;
- договорная работа с фиксированными условиями;
- возможность комплектации заказов под конкретные типы техники;
- профессиональная консультация по подбору моделей.
Если вашему автопарку нужны надежные шины с большим ресурсом и стабильными характеристиками, выбирайте APLUS S201. Эти шины — практичное решение для тех, кто ценит уверенность на дороге и выгоду при оптовой закупке.