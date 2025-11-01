APLUS S201 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом

Шины APLUS S201 315/80R22.5 20PR 157/154M — это прочная и универсальная модель, рассчитанная на эксплуатацию в условиях повышенной нагрузки. Производитель APLUS разработал эту шину специально для магистральных перевозок, где важны надежность, устойчивость к перегреву и долгий срок службы.

Основные технические параметры

Модель APLUS S201 315/80R22.5 отличается сбалансированными характеристиками:

  • Индекс слойности 20PR — усиленная конструкция корда выдерживает значительные нагрузки.
  • Индекс нагрузки 157/154 — 4125 кг / 3750 кг, что подходит для большинства тягачей и прицепов.
  • Индекс скорости M — до 130 км/ч, что делает шину оптимальной для дальних рейсов.
  • Глубина протектора 15,5 мм, наружный диаметр — 1076 мм, ширина профиля — 312 мм.

Такие параметры обеспечивают устойчивое сцепление и стабильность управления при полной загрузке.

Конструкция и материалы

APLUS применяет многослойный корд и устойчивую к износу резиновую смесь. Это позволяет шине сохранять форму и характеристики даже при длительных рейсах.

Особенности конструкции:

  • прочный каркас, устойчивый к перегреву;
  • боковины, защищенные от порезов;
  • протектор с глубокими дренажными канавками для отвода воды;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта.

Шина стабильно ведет себя на трассе, снижает вибрации и продлевает срок службы подвески.

Область применения

Шины APLUS 315/80R22.5 применяются на тягачах, грузовиках и полуприцепах, выполняющих дальние и региональные рейсы.

Они оптимально подходят для:

  • магистральных перевозок на асфальтовых дорогах;
  • транспортировки тяжелых грузов в любых климатических условиях;
  • использования на рулевой оси с последующей докаткой на прицепе.

Эта универсальность снижает расходы автопарка и упрощает логистику.

Преимущества шины APLUS S201

Шины APLUS S201 315/80R22.5 обеспечивают надежность и безопасность при больших пробегах.

Основные преимущества:

  • высокий ресурс эксплуатации и равномерный износ;
  • отличное сцепление с дорогой при любой погоде;
  • экономичность — сниженное сопротивление качению;
  • устойчивость к повреждениям и перегреву;
  • возможность использования на разных типах осей.

Эта модель показывает себя стабильно даже при полной загрузке и постоянной работе.

Заказать шины APLUS оптом

Вы можете заказать шины APLUS S201 315/80R22.5 20PR 157/154M оптом с поставкой напрямую со склада производителя. Мы предлагаем низкие цены, быструю отгрузку и доставку по России и СНГ.

Наши преимущества:

  • прямые поставки без посредников;
  • договорная работа с фиксированными условиями;
  • возможность комплектации заказов под конкретные типы техники;
  • профессиональная консультация по подбору моделей.

Если вашему автопарку нужны надежные шины с большим ресурсом и стабильными характеристиками, выбирайте APLUS S201. Эти шины — практичное решение для тех, кто ценит уверенность на дороге и выгоду при оптовой закупке.

