APLUS T706 385/65R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом

Шины APLUS T706 385/65R22.5 20PR 160L предназначены для полуприцепов и коммерческих грузовиков, где важны высокая прочность, стабильность и долгий срок службы. Производитель APLUS создал серию T706 для эксплуатации в условиях магистральных перевозок и региональных маршрутов. Эти шины обеспечивают устойчивое сцепление и контроль при полной загрузке, что делает их подходящими для интенсивной эксплуатации.