APLUS T706 385/65R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом
Шины APLUS T706 385/65R22.5 20PR 160L предназначены для полуприцепов и коммерческих грузовиков, где важны высокая прочность, стабильность и долгий срок службы. Производитель APLUS создал серию T706 для эксплуатации в условиях магистральных перевозок и региональных маршрутов. Эти шины обеспечивают устойчивое сцепление и контроль при полной загрузке, что делает их подходящими для интенсивной эксплуатации.
Основные технические характеристики
Шины APLUS T706 385/65R22.5 рассчитаны на большие нагрузки и длительный пробег.
- Индекс слойности 20PR — усиленный корд выдерживает вес до 4500 кг, что делает шину надежной для полуприцепов.
- Индекс скорости L — до 120 км/ч, оптимально для трассовых условий и региональных перевозок.
- Глубина протектора 15,5 мм и ширина профиля 389 мм обеспечивают сцепление и управляемость.
- Наружный диаметр шины — 1071 мм, что соответствует стандартам для магистральных прицепов.
Такая конструкция обеспечивает стабильное поведение шины при высокой загрузке и снижает износ резины на длинных маршрутах.
Конструкция и материалы
Шины APLUS T706 изготовлены с использованием многослойного корда и резиновой смеси повышенной стойкости к износу.
Особенности:
- усиленный каркас для долговечности;
- боковины с защитой от порезов;
- протектор с глубокими канавками для отвода воды;
- равномерное распределение давления по пятну контакта.
Эта конструкция снижает вибрации, продлевает ресурс подвески и обеспечивает безопасное движение даже на длинных рейсах.
Область применения
Шины APLUS T706 385/65R22.5 подходят для:
- полуприцепов и грузовой техники, выполняющей магистральные перевозки;
- региональных маршрутов с разнообразными дорожными условиями;
- эксплуатации в любых климатических условиях, где важна устойчивость к износу.
Шины T706 создают стабильное пятно контакта и равномерный износ, что снижает затраты на обслуживание автопарка.
Преимущества шины APLUS T706
- долговечность и высокий ресурс эксплуатации;
- устойчивость к перегреву и повреждениям;
- отличное сцепление с дорогой в любых условиях;
- снижение расхода топлива за счет оптимизированного протектора;
- универсальность — подходит для разных типов полуприцепов.
Эта модель шины демонстрирует стабильность на трассе и долговечность при интенсивной работе.
