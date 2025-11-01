APLUS T706 385/65R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом

Шины APLUS T706 385/65R22.5 20PR 160L предназначены для полуприцепов и коммерческих грузовиков, где важны высокая прочность, стабильность и долгий срок службы. Производитель APLUS создал серию T706 для эксплуатации в условиях магистральных перевозок и региональных маршрутов. Эти шины обеспечивают устойчивое сцепление и контроль при полной загрузке, что делает их подходящими для интенсивной эксплуатации.

Основные технические характеристики

Шины APLUS T706 385/65R22.5 рассчитаны на большие нагрузки и длительный пробег.

  • Индекс слойности 20PR — усиленный корд выдерживает вес до 4500 кг, что делает шину надежной для полуприцепов.
  • Индекс скорости L — до 120 км/ч, оптимально для трассовых условий и региональных перевозок.
  • Глубина протектора 15,5 мм и ширина профиля 389 мм обеспечивают сцепление и управляемость.
  • Наружный диаметр шины — 1071 мм, что соответствует стандартам для магистральных прицепов.

Такая конструкция обеспечивает стабильное поведение шины при высокой загрузке и снижает износ резины на длинных маршрутах.

Конструкция и материалы

Шины APLUS T706 изготовлены с использованием многослойного корда и резиновой смеси повышенной стойкости к износу.

Особенности:

  • усиленный каркас для долговечности;
  • боковины с защитой от порезов;
  • протектор с глубокими канавками для отвода воды;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта.

Эта конструкция снижает вибрации, продлевает ресурс подвески и обеспечивает безопасное движение даже на длинных рейсах.

Область применения

Шины APLUS T706 385/65R22.5 подходят для:

  • полуприцепов и грузовой техники, выполняющей магистральные перевозки;
  • региональных маршрутов с разнообразными дорожными условиями;
  • эксплуатации в любых климатических условиях, где важна устойчивость к износу.

Шины T706 создают стабильное пятно контакта и равномерный износ, что снижает затраты на обслуживание автопарка.

Преимущества шины APLUS T706

  • долговечность и высокий ресурс эксплуатации;
  • устойчивость к перегреву и повреждениям;
  • отличное сцепление с дорогой в любых условиях;
  • снижение расхода топлива за счет оптимизированного протектора;
  • универсальность — подходит для разных типов полуприцепов.

Эта модель шины демонстрирует стабильность на трассе и долговечность при интенсивной работе.

Заказать шины APLUS оптом

Вы можете заказать шины APLUS T706 385/65R22.5 20PR 160L оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • быструю отгрузку и доставку по России и СНГ;
  • комплектацию заказов под конкретную технику;
  • консультацию специалистов по подбору шин.

APLUS T706 — надежная шина для полуприцепов, обеспечивающая долгий срок службы и стабильную работу на трассе.

