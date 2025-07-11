Карьерные шины — что нужно знать

Карьерные шины предназначены для тяжелой техники, которая работает в карьерах, на горнодобывающих и строительных площадках. Это шины для карьерных самосвалов, погрузчиков, бульдозеров и другой спецтехники. В таких условиях шины испытывают сильные нагрузки, поэтому к ним предъявляют особые требования.