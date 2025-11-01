SPORTRAK SP395 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом

Шины SPORTRAK SP395 385/65R22.5 20PR 160K предназначены для эксплуатации на рулевой оси грузовых автомобилей и полуприцепах. Эта модель обеспечивает стабильное управление транспортом и высокую надежность при полной загрузке. Производитель SPORTRAK разрабатывает шины с учетом требований к долговечности, устойчивости к износу и способности сохранять характеристики при длительной эксплуатации.

Основные технические характеристики

Модель SP395 385/65R22.5 обладает следующими параметрами:

  • Индекс слойности 20PR — усиленный корд выдерживает высокие нагрузки и предотвращает деформацию шины;
  • Индекс нагрузки 160 — 4500 кг, подходит для большинства рулевых осей грузовых автомобилей и полуприцепов;
  • Индекс скорости K — до 110 км/ч, что обеспечивает безопасное движение как на дорогах общего пользования, так и на региональных трассах;
  • Глубина протектора 16 мм — обеспечивает отличное сцепление с дорогой, устойчивость к скольжению и эффективное распределение давления.

Протектор шины разработан для работы в условиях интенсивной эксплуатации и обеспечивает длительный срок службы. Глубокие канавки протектора помогают отводить воду и грязь, снижая риск аквапланирования и повышая безопасность движения.

Конструкция и материалы

Шины SP395 имеют прочный многослойный каркас и резиновую смесь, устойчивую к механическим повреждениям. Усиленные боковины защищают шину от порезов и разрывов.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас для высокой грузоподъемности;
  • протектор с глубокими дренажными канавками;
  • защита боковин от повреждений;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта.

Эта конструкция обеспечивает стабильное управление и снижение вибрации на рулевой оси, продлевая срок службы подвески и минимизируя износ шины.

Область применения

Шины SPORTRAK SP395 385/65R22.5 применяются на:

  • рулевых осях грузовых автомобилей;
  • полуприцепах при докатке с тягача;
  • региональных и строительных дорогах с различным покрытием;
  • условиях, где требуется надежное сцепление и долговечность при высоких нагрузках.

Модель подходит для компаний с разной техникой, позволяя использовать одну шину для нескольких типов транспортных средств, что снижает затраты на обслуживание автопарка.

Преимущества

  • высокая надежность и прочность каркаса;
  • эффективное сцепление с дорогой;
  • длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации;
  • защита от повреждений боковин;
  • возможность оптового заказа со склада производителя.

Заказать шины SPORTRAK оптом

Вы можете заказать шины SPORTRAK SP395 385/65R22.5 20PR 160K оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • доставку до склада получателя в регионы России;
  • возможность комплектации под конкретные типы техники;
  • консультацию по подбору подходящей модели.

Эта шина позволяет автопарку работать надежно и экономично, обеспечивая устойчивость на дороге и долговечность эксплуатации рулевых осей и полуприцепов.

