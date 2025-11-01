COPARTNER CP776 315/80R22.5 22PR 167/164J — заказать шины оптом Шины COPARTNER CP776 315/80R22.5 22PR 167/164J разработаны для эксплуатации на рулевой и ведущей оси самосвалов, а также на полуприцепах. Эти усиленные шины подходят для работы как вне дорог общего пользования, так и на асфальтированных участках. Если автомобилю необходимо выехать из карьера или строительного объекта и продолжить…