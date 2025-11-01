SPORTRAK SP395 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом
Шины SPORTRAK SP395 385/65R22.5 20PR 160K предназначены для эксплуатации на рулевой оси грузовых автомобилей и полуприцепах. Эта модель обеспечивает стабильное управление транспортом и высокую надежность при полной загрузке. Производитель SPORTRAK разрабатывает шины с учетом требований к долговечности, устойчивости к износу и способности сохранять характеристики при длительной эксплуатации.
Основные технические характеристики
Модель SP395 385/65R22.5 обладает следующими параметрами:
- Индекс слойности 20PR — усиленный корд выдерживает высокие нагрузки и предотвращает деформацию шины;
- Индекс нагрузки 160 — 4500 кг, подходит для большинства рулевых осей грузовых автомобилей и полуприцепов;
- Индекс скорости K — до 110 км/ч, что обеспечивает безопасное движение как на дорогах общего пользования, так и на региональных трассах;
- Глубина протектора 16 мм — обеспечивает отличное сцепление с дорогой, устойчивость к скольжению и эффективное распределение давления.
Протектор шины разработан для работы в условиях интенсивной эксплуатации и обеспечивает длительный срок службы. Глубокие канавки протектора помогают отводить воду и грязь, снижая риск аквапланирования и повышая безопасность движения.
Конструкция и материалы
Шины SP395 имеют прочный многослойный каркас и резиновую смесь, устойчивую к механическим повреждениям. Усиленные боковины защищают шину от порезов и разрывов.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас для высокой грузоподъемности;
- протектор с глубокими дренажными канавками;
- защита боковин от повреждений;
- равномерное распределение давления по пятну контакта.
Эта конструкция обеспечивает стабильное управление и снижение вибрации на рулевой оси, продлевая срок службы подвески и минимизируя износ шины.
Область применения
Шины SPORTRAK SP395 385/65R22.5 применяются на:
- рулевых осях грузовых автомобилей;
- полуприцепах при докатке с тягача;
- региональных и строительных дорогах с различным покрытием;
- условиях, где требуется надежное сцепление и долговечность при высоких нагрузках.
Модель подходит для компаний с разной техникой, позволяя использовать одну шину для нескольких типов транспортных средств, что снижает затраты на обслуживание автопарка.
Преимущества
- высокая надежность и прочность каркаса;
- эффективное сцепление с дорогой;
- длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации;
- защита от повреждений боковин;
- возможность оптового заказа со склада производителя.
Заказать шины SPORTRAK оптом
Вы можете заказать шины SPORTRAK SP395 385/65R22.5 20PR 160K оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- доставку до склада получателя в регионы России;
- возможность комплектации под конкретные типы техники;
- консультацию по подбору подходящей модели.
Эта шина позволяет автопарку работать надежно и экономично, обеспечивая устойчивость на дороге и долговечность эксплуатации рулевых осей и полуприцепов.