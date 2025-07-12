Индекс скорости грузовых шин — что это такое
Индекс скорости обозначает максимально допустимую скорость, при которой шина может работать без риска разрушения, если соблюдены условия давления и нагрузки. Этот параметр важен не только для легковых, но и для грузовых шин — особенно в дальних рейсах и на магистралях.
Как расшифровывается индекс скорости
Индекс скорости указывается на боковине шины латинской буквой — рядом с индексом нагрузки. Каждая буква соответствует определенной скорости. Например:
- A1 — до 5 км/ч
- A2 — до 10 км/ч
- A3 — до 15 км/ч
- A4 — до 20 км/ч
- A5 — до 25 км/ч
- A6 — до 30 км/ч
- A7 — до 35 км/ч
- A8 — до 40 км/ч
- B — до 50 км/ч
- C — до 60 км/ч
- D — до 65 км/ч
- E — до 70 км/ч
- F — до 80 км/ч
- G — до 90 км/ч
- J — до 100 км/ч
- K — до 110 км/ч
- L — до 120 км/ч
- M — до 130 км/ч
- N — до 140 км/ч
- P — до 150 км/ч
- Q — до 160 км/ч
- R — до 170 км/ч
- S — до 180 км/ч
- T — до 190 км/ч
- U — до 200 км/ч
- H — до 210 км/ч
- V — до 240 км/ч
- W — до 270 км/ч
- Y — до 300 км/ч
- ZR — более 300 км/ч
Для грузовиков чаще всего встречаются значения от J до M. Таблицу соответствия можно найти на сайте производителя или в технической документации.
Почему важно учитывать индекс скорости
- Безопасность — превышение допустимой скорости может привести к перегреву шины и разрушению каркаса.
- Стабильность на дороге — при движении на скорости выше допустимой, шина теряет форму, ухудшается управляемость.
- Срок службы — регулярная езда выше лимита изнашивает протектор быстрее.
Даже если грузовик редко разгоняется до 120 км/ч, стоит брать шины с запасом по индексу — для надёжности и снижения риска.
Как выбрать нужный индекс скорости
- Определите максимальную скорость движения вашего транспорта по ПТС или из фактической эксплуатации.
- Выберите шину с индексом, который соответствует этой скорости или превышает её.
- Учитывайте вес машины и индекс нагрузки — оба параметра должны быть согласованы.
Нельзя использовать шину с высоким индексом скорости, но с недостаточной грузоподъемностью — это ошибка, которая приведёт к износу или поломке.
Особенности грузовых шин с разным индексом
- Для региональных перевозок подходят шины с индексами J–K (до 110 км/ч).
- Для магистральных маршрутов — лучше выбирать L–M.
- Для спецтехники и строительных машин важнее индекс нагрузки, скорость вторична.
Некоторые модели шин имеют двойную маркировку: например, 154/150 L, где указаны два индекса нагрузки и один индекс скорости.
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Индекс скорости — не формальность, а показатель, от которого зависит безопасность и эффективность поездки. Выбирайте шины с нужной маркировкой, а если сомневаетесь — специалисты ASIANCATALOG помогут подобрать оптимальное решение.
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