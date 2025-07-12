Индекс скорости грузовых шин — что это такое

Индекс скорости обозначает максимально допустимую скорость, при которой шина может работать без риска разрушения, если соблюдены условия давления и нагрузки. Этот параметр важен не только для легковых, но и для грузовых шин — особенно в дальних рейсах и на магистралях.

Как расшифровывается индекс скорости

Индекс скорости указывается на боковине шины латинской буквой — рядом с индексом нагрузки. Каждая буква соответствует определенной скорости. Например:

  • A1 — до 5 км/ч
  • A2 — до 10 км/ч
  • A3 — до 15 км/ч
  • A4 — до 20 км/ч
  • A5 — до 25 км/ч
  • A6 — до 30 км/ч
  • A7 — до 35 км/ч
  • A8 — до 40 км/ч
  • B — до 50 км/ч
  • C — до 60 км/ч
  • D — до 65 км/ч
  • E — до 70 км/ч
  • F — до 80 км/ч
  • G — до 90 км/ч
  • J — до 100 км/ч
  • K — до 110 км/ч
  • L — до 120 км/ч
  • M — до 130 км/ч
  • N — до 140 км/ч
  • P — до 150 км/ч
  • Q — до 160 км/ч
  • R — до 170 км/ч
  • S — до 180 км/ч
  • T — до 190 км/ч
  • U — до 200 км/ч
  • H — до 210 км/ч
  • V — до 240 км/ч
  • W — до 270 км/ч
  • Y — до 300 км/ч
  • ZR — более 300 км/ч

Для грузовиков чаще всего встречаются значения от J до M. Таблицу соответствия можно найти на сайте производителя или в технической документации.

Почему важно учитывать индекс скорости

  • Безопасность — превышение допустимой скорости может привести к перегреву шины и разрушению каркаса.
  • Стабильность на дороге — при движении на скорости выше допустимой, шина теряет форму, ухудшается управляемость.
  • Срок службы — регулярная езда выше лимита изнашивает протектор быстрее.

Даже если грузовик редко разгоняется до 120 км/ч, стоит брать шины с запасом по индексу — для надёжности и снижения риска.

Как выбрать нужный индекс скорости

  1. Определите максимальную скорость движения вашего транспорта по ПТС или из фактической эксплуатации.
  2. Выберите шину с индексом, который соответствует этой скорости или превышает её.
  3. Учитывайте вес машины и индекс нагрузки — оба параметра должны быть согласованы.

Нельзя использовать шину с высоким индексом скорости, но с недостаточной грузоподъемностью — это ошибка, которая приведёт к износу или поломке.

Особенности грузовых шин с разным индексом

  • Для региональных перевозок подходят шины с индексами J–K (до 110 км/ч).
  • Для магистральных маршрутов — лучше выбирать L–M.
  • Для спецтехники и строительных машин важнее индекс нагрузки, скорость вторична.

Некоторые модели шин имеют двойную маркировку: например, 154/150 L, где указаны два индекса нагрузки и один индекс скорости.

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  • Консультации по выбору: учитываем вид транспорта, груз, маршрут.
  • Доставка по России и СНГ, оплата удобным способом.

Индекс скорости — не формальность, а показатель, от которого зависит безопасность и эффективность поездки. Выбирайте шины с нужной маркировкой, а если сомневаетесь — специалисты ASIANCATALOG помогут подобрать оптимальное решение.

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