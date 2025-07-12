Индекс скорости грузовых шин — что это такое

Индекс скорости обозначает максимально допустимую скорость, при которой шина может работать без риска разрушения, если соблюдены условия давления и нагрузки. Этот параметр важен не только для легковых, но и для грузовых шин — особенно в дальних рейсах и на магистралях.