Конструкция и материалы

Каркас шины CP779K выполнен из многослойного корда, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Боковины усилены для защиты от порезов, проколов и разрывов. Резиновая смесь разработана с учетом эксплуатации в условиях повышенной нагрузки, а протектор сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать самоочистку и предотвращать накопление камней и грязи.

Особенности конструкции:

многослойный каркас повышенной прочности;

усиленные боковины для защиты от механических повреждений;

глубокий протектор с блоками сцепления;

самоочищающийся карьерный протектор;

высокая устойчивость к порезам и разрывам.

Эта конструкция позволяет использовать шины длительное время без потери качества сцепления, снижает вибрацию и повышает управляемость самосвала в сложных условиях эксплуатации.