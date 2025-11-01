COPARTNER CP779K 12.00R20 22PR 158/155D — заказать шины оптом

Шины COPARTNER CP779K 12.00R20 22PR 158/155D разработаны специально для эксплуатации на самосвалах в условиях карьерной и строительной техники. Эти усиленные шины предназначены для работы вне дорог общего пользования, обеспечивая надежность и высокую устойчивость при перевозке тяжелых грузов. Они оснащены карьерным протектором, который обеспечивает отличное сцепление с рыхлой, мокрой или заснеженной поверхностью, а также самоочищается от камней и грязи, что повышает безопасность работы техники.

Технические характеристики

  • Индекс слойности корда 22PR — многослойный каркас гарантирует высокую прочность и стабильность при эксплуатации под нагрузкой;
  • Индекс нагрузки 158/155 (4250 кг/3875 кг) — позволяет использовать шину на самосвалах с полной загрузкой и при частичной нагрузке, обеспечивая безопасное распределение веса;
  • Индекс скорости D (65 км/ч) — оптимальная скорость для работы в карьерах и на строительных площадках;
  • Глубина протектора 26 мм — повышенное сцепление с поверхностью и долгий срок службы;
  • Наружный диаметр 1136 мм и ширина профиля 315 мм — равномерное распределение нагрузки на ось и стабильное пятно контакта.

Шины CP779K рассчитаны на длительную эксплуатацию в тяжелых условиях, где дороги могут быть нерегулярными, скользкими или сильно поврежденными. Глубокий протектор и специальные канавки улучшают сцепление и обеспечивают устойчивость при движении самосвала в карьерах, на строительных объектах и на грунтовых дорогах.

Конструкция и материалы

Каркас шины CP779K выполнен из многослойного корда, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Боковины усилены для защиты от порезов, проколов и разрывов. Резиновая смесь разработана с учетом эксплуатации в условиях повышенной нагрузки, а протектор сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать самоочистку и предотвращать накопление камней и грязи.

Особенности конструкции:

  • многослойный каркас повышенной прочности;
  • усиленные боковины для защиты от механических повреждений;
  • глубокий протектор с блоками сцепления;
  • самоочищающийся карьерный протектор;
  • высокая устойчивость к порезам и разрывам.

Эта конструкция позволяет использовать шины длительное время без потери качества сцепления, снижает вибрацию и повышает управляемость самосвала в сложных условиях эксплуатации.

Область применения

Шины CP779K подходят для:

  • ведущей и рулевой оси самосвалов;
  • карьерной и строительной техники;
  • эксплуатации вне дорог общего пользования;
  • работы с высокой нагрузкой и интенсивной эксплуатацией.

Использование этих шин позволяет снизить риск аварий, повысить эффективность перевозки грузов и сократить расходы на обслуживание техники.

Преимущества

  • высокая грузоподъемность и прочность;
  • отличное сцепление с рыхлой, мокрой и заснеженной поверхностью;
  • устойчивость к порезам и разрывам;
  • длительный срок службы;
  • возможность оптового заказа со склада производителя с доставкой в регионы России.

Заказать шины COPARTNER оптом

Вы можете купить шины COPARTNER CP779K 12.00R20 22PR 158/155D оптом напрямую со склада производителя. Мы обеспечиваем:

  • прямые поставки без посредников;
  • доставку до склада получателя в регионы России;
  • подбор шин под конкретную технику;
  • консультации по эксплуатации и установке.

Шины CP779K обеспечивают надежную эксплуатацию самосвалов в карьерах, на строительных объектах и вне дорог общего пользования. Оптовая покупка со склада производителя снижает стоимость, ускоряет доставку и позволяет подобрать шины для любой техники с учетом специфики работы.

Похожие записи

  • SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M — заказать шины оптом Шины SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M разработаны для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, эксплуатируемой на региональных дорогах. Модель обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, надежность и долговечность при ежедневной эксплуатации. Производитель SPORTRAK учитывает нагрузку и условия движения, создавая шины, которые сохраняют эксплуатационные характеристики даже на мокрых…

  • LANVIGATOR T708 385/65R22.5 24PR 164K

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    LANVIGATOR T708 385/65R22.5 24PR 164K — заказать шины оптом Шины LANVIGATOR T708 385/65R22.5 24PR 164K предназначены для установки на самосвальные полуприцепы типа ТОНАР и рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых условиях. Производитель LANVIGATOR уделил внимание высокой прочности каркаса, устойчивости к перегрузкам и долговечности протектора. Эти шины обеспечивают стабильность работы техники при полной загрузке, эффективное сцепление с…

  • APLUS T706 385/65R22.5 20PR 160L

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS T706 385/65R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом Шины APLUS T706 385/65R22.5 20PR 160L предназначены для полуприцепов и коммерческих грузовиков, где важны высокая прочность, стабильность и долгий срок службы. Производитель APLUS создал серию T706 для эксплуатации в условиях магистральных перевозок и региональных маршрутов. Эти шины обеспечивают устойчивое сцепление и контроль при полной загрузке, что…

  • SPORTRAK SP397 385/65R22.5 20PR 160K

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    SPORTRAK SP397 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом Шины SPORTRAK SP397 385/65R22.5 20PR 160K предназначены для эксплуатации на рулевой и ведущей осях грузовых автомобилей, а также на полуприцепах. Эта модель обеспечивает стабильное управление, надежность при полной загрузке и повышенную безопасность на дороге. Производитель SPORTRAK разрабатывает шины с учетом интенсивной эксплуатации, гарантируя долговечность и высокую…

  • LANVIGATOR D318 315/70R22.5 18PR 154/150M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    LANVIGATOR D318 315/70R22.5 18PR 154/150M — заказать шины оптом Шины LANVIGATOR D318 315/70R22.5 18PR 154/150M предназначены для ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники, используемой на региональных дорогах. Модель разработана для работы в любых погодных условиях, включая мокрые и заснеженные трассы, обеспечивая надежное сцепление и устойчивость. Производитель LANVIGATOR сделал акцент на долговечности протектора и устойчивости каркаса…

  • AMBERSTONE AG122 385/65R22.5 20PR 160K

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    AMBERSTONE AG122 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом Шины AMBERSTONE AG122 385/65R22.5 20PR 160K разработаны для эксплуатации на рулевой оси и полуприцепах, где требуется высокая грузоподъемность и надежность. Эта модель показывает стабильные характеристики при длительной работе, обеспечивая безопасное управление и эффективное сцепление с дорогой. Производитель AMBERSTONE уделяет особое внимание прочности каркаса и долговечности протектора,…