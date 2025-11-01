COPARTNER CP779K 12.00R20 22PR 158/155D — заказать шины оптом
Шины COPARTNER CP779K 12.00R20 22PR 158/155D разработаны специально для эксплуатации на самосвалах в условиях карьерной и строительной техники. Эти усиленные шины предназначены для работы вне дорог общего пользования, обеспечивая надежность и высокую устойчивость при перевозке тяжелых грузов. Они оснащены карьерным протектором, который обеспечивает отличное сцепление с рыхлой, мокрой или заснеженной поверхностью, а также самоочищается от камней и грязи, что повышает безопасность работы техники.
Технические характеристики
- Индекс слойности корда 22PR — многослойный каркас гарантирует высокую прочность и стабильность при эксплуатации под нагрузкой;
- Индекс нагрузки 158/155 (4250 кг/3875 кг) — позволяет использовать шину на самосвалах с полной загрузкой и при частичной нагрузке, обеспечивая безопасное распределение веса;
- Индекс скорости D (65 км/ч) — оптимальная скорость для работы в карьерах и на строительных площадках;
- Глубина протектора 26 мм — повышенное сцепление с поверхностью и долгий срок службы;
- Наружный диаметр 1136 мм и ширина профиля 315 мм — равномерное распределение нагрузки на ось и стабильное пятно контакта.
Шины CP779K рассчитаны на длительную эксплуатацию в тяжелых условиях, где дороги могут быть нерегулярными, скользкими или сильно поврежденными. Глубокий протектор и специальные канавки улучшают сцепление и обеспечивают устойчивость при движении самосвала в карьерах, на строительных объектах и на грунтовых дорогах.
Конструкция и материалы
Каркас шины CP779K выполнен из многослойного корда, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Боковины усилены для защиты от порезов, проколов и разрывов. Резиновая смесь разработана с учетом эксплуатации в условиях повышенной нагрузки, а протектор сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать самоочистку и предотвращать накопление камней и грязи.
Особенности конструкции:
- многослойный каркас повышенной прочности;
- усиленные боковины для защиты от механических повреждений;
- глубокий протектор с блоками сцепления;
- самоочищающийся карьерный протектор;
- высокая устойчивость к порезам и разрывам.
Эта конструкция позволяет использовать шины длительное время без потери качества сцепления, снижает вибрацию и повышает управляемость самосвала в сложных условиях эксплуатации.
Область применения
Шины CP779K подходят для:
- ведущей и рулевой оси самосвалов;
- карьерной и строительной техники;
- эксплуатации вне дорог общего пользования;
- работы с высокой нагрузкой и интенсивной эксплуатацией.
Использование этих шин позволяет снизить риск аварий, повысить эффективность перевозки грузов и сократить расходы на обслуживание техники.
Преимущества
- высокая грузоподъемность и прочность;
- отличное сцепление с рыхлой, мокрой и заснеженной поверхностью;
- устойчивость к порезам и разрывам;
- длительный срок службы;
- возможность оптового заказа со склада производителя с доставкой в регионы России.
Заказать шины COPARTNER оптом
Вы можете купить шины COPARTNER CP779K 12.00R20 22PR 158/155D оптом напрямую со склада производителя. Мы обеспечиваем:
- прямые поставки без посредников;
- доставку до склада получателя в регионы России;
- подбор шин под конкретную технику;
- консультации по эксплуатации и установке.
Шины CP779K обеспечивают надежную эксплуатацию самосвалов в карьерах, на строительных объектах и вне дорог общего пользования. Оптовая покупка со склада производителя снижает стоимость, ускоряет доставку и позволяет подобрать шины для любой техники с учетом специфики работы.