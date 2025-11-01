APLUS S202 315/70R22.5 18PR 154/150M — заказать шины оптом

Шины APLUS S202 315/70R22.5 18PR 154/150M — это надежная модель для грузовиков и полуприцепов, созданная для стабильной работы на асфальтовых и региональных трассах. Производитель APLUS разработал серию S202 с учетом особенностей эксплуатации коммерческого транспорта: высокая нагрузка, большие пробеги и необходимость устойчивости в любых погодных условиях.

Основные технические характеристики

Модель APLUS S202 315/70R22.5 сочетает в себе баланс прочности, экономичности и износостойкости.

  • Индекс слойности 18PR — усиленный каркас, рассчитанный на значительные нагрузки при движении по трассе.
  • Индекс нагрузки 154/150 — выдерживает 3750 кг / 3350 кг, что подходит для большинства тягачей и прицепов.
  • Индекс скорости M — до 130 км/ч, оптимально для магистральных перевозок.
  • Глубина протектора 15 мм, наружный диаметр — 1014 мм, ширина профиля — 312 мм.

Такие параметры обеспечивают устойчивое поведение на трассе, плавность хода и стабильность управления при полной загрузке.

Конструкция и материалы

APLUS использует многослойный корд и резиновую смесь повышенной стойкости к износу. Это позволяет шине сохранять форму, сцепление и характеристики даже при длительных рейсах.

Особенности конструкции:

  • усиленный корд, устойчивый к механическим повреждениям и перегреву;
  • боковины с защитой от порезов и трещин;
  • глубокие канавки протектора для отвода воды и снижения риска аквапланирования;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта, что продлевает срок службы.

Такая конструкция обеспечивает стабильное сцепление даже на мокрой дороге и снижает вибрации, продлевая ресурс подвески и рулевого управления.

Область применения

Шины APLUS S202 315/70R22.5 применяются на:

  • грузовиках и тягачах, выполняющих дальние и региональные перевозки;
  • полуприцепах и рулевых осях, где важны стабильность и управляемость;
  • магистральных и междугородних маршрутах с высокой скоростью движения.

Многие водители устанавливают эту шину на рулевую ось, а затем докатывают ее на полуприцепе — это повышает экономичность и рациональность эксплуатации.

Преимущества шины APLUS S202

Шины этой модели обеспечивают надежность и долгий срок службы даже при ежедневных нагрузках.

Главные преимущества:

  • высокий ресурс эксплуатации и равномерный износ;
  • отличное сцепление с дорогой при любой погоде;
  • устойчивость к перегреву и повреждениям;
  • низкое сопротивление качению — экономия топлива;
  • универсальность — возможность установки на разные оси.

APLUS S202 отличается комфортным ходом, сниженным уровнем шума и предсказуемостью поведения на трассе.

Заказать шины APLUS оптом

Вы можете заказать шины APLUS S202 315/70R22.5 18PR 154/150M оптом с поставкой напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • быструю отгрузку и доставку по России и СНГ;
  • возможность комплектации заказов под ваш автопарк;
  • консультацию по подбору подходящих моделей.

Если вам нужны износостойкие, надежные и устойчивые шины для магистральной эксплуатации, APLUS S202 станет оптимальным выбором. Эта модель сочетает прочность, управляемость и выгодную стоимость, что делает её отличным решением для профессиональных перевозчиков.

