Конструкция и материалы

APLUS использует многослойный корд и резиновую смесь повышенной стойкости к износу. Это позволяет шине сохранять форму, сцепление и характеристики даже при длительных рейсах.

Особенности конструкции:

усиленный корд, устойчивый к механическим повреждениям и перегреву;

боковины с защитой от порезов и трещин;

глубокие канавки протектора для отвода воды и снижения риска аквапланирования;

равномерное распределение давления по пятну контакта, что продлевает срок службы.

Такая конструкция обеспечивает стабильное сцепление даже на мокрой дороге и снижает вибрации, продлевая ресурс подвески и рулевого управления.