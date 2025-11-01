APLUS S202 315/70R22.5 18PR 154/150M — заказать шины оптом
Шины APLUS S202 315/70R22.5 18PR 154/150M — это надежная модель для грузовиков и полуприцепов, созданная для стабильной работы на асфальтовых и региональных трассах. Производитель APLUS разработал серию S202 с учетом особенностей эксплуатации коммерческого транспорта: высокая нагрузка, большие пробеги и необходимость устойчивости в любых погодных условиях.
Основные технические характеристики
Модель APLUS S202 315/70R22.5 сочетает в себе баланс прочности, экономичности и износостойкости.
- Индекс слойности 18PR — усиленный каркас, рассчитанный на значительные нагрузки при движении по трассе.
- Индекс нагрузки 154/150 — выдерживает 3750 кг / 3350 кг, что подходит для большинства тягачей и прицепов.
- Индекс скорости M — до 130 км/ч, оптимально для магистральных перевозок.
- Глубина протектора 15 мм, наружный диаметр — 1014 мм, ширина профиля — 312 мм.
Такие параметры обеспечивают устойчивое поведение на трассе, плавность хода и стабильность управления при полной загрузке.
Конструкция и материалы
APLUS использует многослойный корд и резиновую смесь повышенной стойкости к износу. Это позволяет шине сохранять форму, сцепление и характеристики даже при длительных рейсах.
Особенности конструкции:
- усиленный корд, устойчивый к механическим повреждениям и перегреву;
- боковины с защитой от порезов и трещин;
- глубокие канавки протектора для отвода воды и снижения риска аквапланирования;
- равномерное распределение давления по пятну контакта, что продлевает срок службы.
Такая конструкция обеспечивает стабильное сцепление даже на мокрой дороге и снижает вибрации, продлевая ресурс подвески и рулевого управления.
Область применения
Шины APLUS S202 315/70R22.5 применяются на:
- грузовиках и тягачах, выполняющих дальние и региональные перевозки;
- полуприцепах и рулевых осях, где важны стабильность и управляемость;
- магистральных и междугородних маршрутах с высокой скоростью движения.
Многие водители устанавливают эту шину на рулевую ось, а затем докатывают ее на полуприцепе — это повышает экономичность и рациональность эксплуатации.
Преимущества шины APLUS S202
Шины этой модели обеспечивают надежность и долгий срок службы даже при ежедневных нагрузках.
Главные преимущества:
- высокий ресурс эксплуатации и равномерный износ;
- отличное сцепление с дорогой при любой погоде;
- устойчивость к перегреву и повреждениям;
- низкое сопротивление качению — экономия топлива;
- универсальность — возможность установки на разные оси.
APLUS S202 отличается комфортным ходом, сниженным уровнем шума и предсказуемостью поведения на трассе.
Заказать шины APLUS оптом
Вы можете заказать шины APLUS S202 315/70R22.5 18PR 154/150M оптом с поставкой напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- быструю отгрузку и доставку по России и СНГ;
- возможность комплектации заказов под ваш автопарк;
- консультацию по подбору подходящих моделей.
Если вам нужны износостойкие, надежные и устойчивые шины для магистральной эксплуатации, APLUS S202 станет оптимальным выбором. Эта модель сочетает прочность, управляемость и выгодную стоимость, что делает её отличным решением для профессиональных перевозчиков.