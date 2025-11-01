COPARTNER CP159 315/80R22.5 20PR 157/154L — заказать шины оптом
Шины COPARTNER CP159 315/80R22.5 20PR 157/154L предназначены для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, а также допускается установка на рулевую ось и полуприцеп. Они разработаны для работы по региональным дорогам и обеспечивают высокую эффективность при движении по заснеженным и мокрым поверхностям.
Технические характеристики
- Индекс слойности корда 20PR — многослойный каркас обеспечивает стабильность при средней и высокой нагрузке;
- Индекс нагрузки 157/154 (4125 кг/3750 кг) — подходит для эксплуатации техники с полной и частичной загрузкой;
- Индекс скорости L (120 км/ч) — оптимальная скорость для региональных дорог и трасс;
- Глубина протектора 21 мм — обеспечивает сцепление с дорогой и самоочистку;
- Наружный диаметр 1076 мм и ширина профиля 312 мм — равномерное распределение нагрузки и надежная управляемость.
Протектор шины CP159 спроектирован с учетом работы в условиях, где дороги могут быть мокрыми, заснеженными или местами некачественно отремонтированными. Глубокий протектор повышает сцепление, снижает риск пробуксовки и обеспечивает надежное управление.
Конструкция и материалы
Шины CP159 имеют многослойный каркас, обеспечивающий прочность и долговечность. Боковины защищены от порезов, а резиновая смесь рассчитана на работу в различных климатических условиях.
Особенности конструкции:
- многослойный каркас повышенной прочности;
- усиленные боковины для защиты от механических повреждений;
- глубокий протектор с блоками сцепления;
- оптимальная жесткость и стабильность;
- высокая долговечность при эксплуатации на региональных дорогах.
Эта конструкция снижает вибрацию, улучшает управляемость и позволяет использовать шины длительное время без потери качества сцепления с дорогой.
Область применения
Шины CP159 подходят для:
- ведущей оси грузовых автомобилей;
- рулевой оси и полуприцепов;
- региональных дорог, трасс и дорог с умеренной нагрузкой;
- техники, которая эксплуатируется в сложных погодных условиях.
Преимущества
- высокая надежность и прочность;
- отличное сцепление на мокрой и заснеженной дороге;
- возможность установки на разные оси техники;
- длительный срок службы;
- оптовой заказ со склада производителя с доставкой в регионы России.
Заказать шины COPARTNER оптом
Вы можете купить шины COPARTNER CP159 315/80R22.5 20PR 157/154L оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:
- прямые поставки без посредников;
- доставку до склада получателя в регионы России;
- подбор шин под конкретную технику;
- консультации по эксплуатации и установке.
Шины CP159 обеспечивают надежную эксплуатацию техники на региональных дорогах, позволяя повысить эффективность работы автопарка. Оптовая покупка снижает цену и ускоряет доставку, делая этот вариант выгодным для компаний с разной техникой.