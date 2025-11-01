COPARTNER CP159 315/80R22.5 20PR 157/154L — заказать шины оптом

Шины COPARTNER CP159 315/80R22.5 20PR 157/154L предназначены для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, а также допускается установка на рулевую ось и полуприцеп. Они разработаны для работы по региональным дорогам и обеспечивают высокую эффективность при движении по заснеженным и мокрым поверхностям.