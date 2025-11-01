COPARTNER CP159 315/80R22.5 20PR 157/154L — заказать шины оптом

Шины COPARTNER CP159 315/80R22.5 20PR 157/154L предназначены для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, а также допускается установка на рулевую ось и полуприцеп. Они разработаны для работы по региональным дорогам и обеспечивают высокую эффективность при движении по заснеженным и мокрым поверхностям.

Технические характеристики

  • Индекс слойности корда 20PR — многослойный каркас обеспечивает стабильность при средней и высокой нагрузке;
  • Индекс нагрузки 157/154 (4125 кг/3750 кг) — подходит для эксплуатации техники с полной и частичной загрузкой;
  • Индекс скорости L (120 км/ч) — оптимальная скорость для региональных дорог и трасс;
  • Глубина протектора 21 мм — обеспечивает сцепление с дорогой и самоочистку;
  • Наружный диаметр 1076 мм и ширина профиля 312 мм — равномерное распределение нагрузки и надежная управляемость.

Протектор шины CP159 спроектирован с учетом работы в условиях, где дороги могут быть мокрыми, заснеженными или местами некачественно отремонтированными. Глубокий протектор повышает сцепление, снижает риск пробуксовки и обеспечивает надежное управление.

Конструкция и материалы

Шины CP159 имеют многослойный каркас, обеспечивающий прочность и долговечность. Боковины защищены от порезов, а резиновая смесь рассчитана на работу в различных климатических условиях.

Особенности конструкции:

  • многослойный каркас повышенной прочности;
  • усиленные боковины для защиты от механических повреждений;
  • глубокий протектор с блоками сцепления;
  • оптимальная жесткость и стабильность;
  • высокая долговечность при эксплуатации на региональных дорогах.

Эта конструкция снижает вибрацию, улучшает управляемость и позволяет использовать шины длительное время без потери качества сцепления с дорогой.

Область применения

Шины CP159 подходят для:

  • ведущей оси грузовых автомобилей;
  • рулевой оси и полуприцепов;
  • региональных дорог, трасс и дорог с умеренной нагрузкой;
  • техники, которая эксплуатируется в сложных погодных условиях.

Преимущества

  • высокая надежность и прочность;
  • отличное сцепление на мокрой и заснеженной дороге;
  • возможность установки на разные оси техники;
  • длительный срок службы;
  • оптовой заказ со склада производителя с доставкой в регионы России.

Заказать шины COPARTNER оптом

Вы можете купить шины COPARTNER CP159 315/80R22.5 20PR 157/154L оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:

  • прямые поставки без посредников;
  • доставку до склада получателя в регионы России;
  • подбор шин под конкретную технику;
  • консультации по эксплуатации и установке.

Шины CP159 обеспечивают надежную эксплуатацию техники на региональных дорогах, позволяя повысить эффективность работы автопарка. Оптовая покупка снижает цену и ускоряет доставку, делая этот вариант выгодным для компаний с разной техникой.

