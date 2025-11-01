APLUS T708 385/65R22.5 24PR 164K — заказать шины оптом
Шина APLUS T708 385/65R22.5 24PR 164K предназначена для эксплуатации на самосвальных полуприцепах типа ТОНАР. Производитель APLUS создал модель T708 для работы в тяжелых условиях, где важны высокая прочность, устойчивость к износу и надежность при полной загрузке. Эти шины подходят для перевозки строительных материалов, работы на карьерах и длительных региональных маршрутов.
Основные технические характеристики
Модель APLUS T708 385/65R22.5 обладает следующими характеристиками:
- Индекс слойности 24PR — усиленный каркас выдерживает большие нагрузки, обеспечивает стабильность и долговечность.
- Индекс нагрузки 164 — до 5000 кг, что делает шину подходящей для тяжелых самосвальных полуприцепов.
- Индекс скорости K — до 110 км/ч, оптимально для работы на дорогах с различным покрытием.
- Глубина протектора 17 мм, наружный диаметр — 1071 мм, ширина профиля — 380 мм, что улучшает сцепление с дорогой и устойчивость на сложных участках.
Эти параметры делают шину надежной и безопасной даже при полной загрузке и эксплуатации в сложных условиях.
Конструкция и материалы
Шина APLUS T708 выполнена из высокопрочной резиновой смеси с многослойным кордом, защищающим от деформации и порезов.
Особенности конструкции:
- усиленные боковины для защиты от повреждений;
- глубокий протектор с канавками для отвода воды;
- равномерное распределение давления по пятну контакта;
- устойчивость к перегреву и усталостным нагрузкам.
Благодаря этим свойствам шина сохраняет свои характеристики даже при длительной эксплуатации.
Область применения
Шины APLUS T708 385/65R22.5 подходят для:
- самосвальных полуприцепов типа ТОНАР;
- перевозки строительных материалов на асфальтовых и грунтовых дорогах;
- интенсивной работы на карьерах и стройплощадках.
Модель T708 обеспечивает надежное сцепление, устойчивость и долговечность, снижает вибрации и защищает подвеску техники.
Преимущества шины APLUS T708
- высокая прочность и устойчивость к износу;
- равномерный износ протектора;
- снижение сопротивления качению;
- защита от механических повреждений;
- оптимальная совместимость с самосвальными полуприцепами.
Эта модель обеспечивает стабильность и экономичность при интенсивной эксплуатации.
Заказать шины APLUS оптом
Вы можете заказать шины APLUS T708 385/65R22.5 24PR 164K оптом со склада производителя. Мы предоставляем:
- прямые поставки без посредников;
- быструю отгрузку и доставку по России и СНГ;
- возможность комплектации заказов под конкретные типы техники;
- консультацию специалистов по подбору моделей.
Шины APLUS T708 — надежное решение для самосвальных полуприцепов и тяжелой техники, обеспечивающее безопасность, стабильность и долговечность при оптовой закупке.