APLUS T708 385/65R22.5 24PR 164K — заказать шины оптом

Шина APLUS T708 385/65R22.5 24PR 164K предназначена для эксплуатации на самосвальных полуприцепах типа ТОНАР. Производитель APLUS создал модель T708 для работы в тяжелых условиях, где важны высокая прочность, устойчивость к износу и надежность при полной загрузке. Эти шины подходят для перевозки строительных материалов, работы на карьерах и длительных региональных маршрутов.

Основные технические характеристики

Модель APLUS T708 385/65R22.5 обладает следующими характеристиками:

  • Индекс слойности 24PR — усиленный каркас выдерживает большие нагрузки, обеспечивает стабильность и долговечность.
  • Индекс нагрузки 164 — до 5000 кг, что делает шину подходящей для тяжелых самосвальных полуприцепов.
  • Индекс скорости K — до 110 км/ч, оптимально для работы на дорогах с различным покрытием.
  • Глубина протектора 17 мм, наружный диаметр — 1071 мм, ширина профиля — 380 мм, что улучшает сцепление с дорогой и устойчивость на сложных участках.

Эти параметры делают шину надежной и безопасной даже при полной загрузке и эксплуатации в сложных условиях.

Конструкция и материалы

Шина APLUS T708 выполнена из высокопрочной резиновой смеси с многослойным кордом, защищающим от деформации и порезов.

Особенности конструкции:

  • усиленные боковины для защиты от повреждений;
  • глубокий протектор с канавками для отвода воды;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта;
  • устойчивость к перегреву и усталостным нагрузкам.

Благодаря этим свойствам шина сохраняет свои характеристики даже при длительной эксплуатации.

Область применения

Шины APLUS T708 385/65R22.5 подходят для:

  • самосвальных полуприцепов типа ТОНАР;
  • перевозки строительных материалов на асфальтовых и грунтовых дорогах;
  • интенсивной работы на карьерах и стройплощадках.

Модель T708 обеспечивает надежное сцепление, устойчивость и долговечность, снижает вибрации и защищает подвеску техники.

Преимущества шины APLUS T708

  • высокая прочность и устойчивость к износу;
  • равномерный износ протектора;
  • снижение сопротивления качению;
  • защита от механических повреждений;
  • оптимальная совместимость с самосвальными полуприцепами.

Эта модель обеспечивает стабильность и экономичность при интенсивной эксплуатации.

Заказать шины APLUS оптом

Вы можете заказать шины APLUS T708 385/65R22.5 24PR 164K оптом со склада производителя. Мы предоставляем:

  • прямые поставки без посредников;
  • быструю отгрузку и доставку по России и СНГ;
  • возможность комплектации заказов под конкретные типы техники;
  • консультацию специалистов по подбору моделей.

Шины APLUS T708 — надежное решение для самосвальных полуприцепов и тяжелой техники, обеспечивающее безопасность, стабильность и долговечность при оптовой закупке.

Похожие записи

  • APLUS S202 315/70R22.5 18PR 154/150M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS S202 315/70R22.5 18PR 154/150M — заказать шины оптом Шины APLUS S202 315/70R22.5 18PR 154/150M — это надежная модель для грузовиков и полуприцепов, созданная для стабильной работы на асфальтовых и региональных трассах. Производитель APLUS разработал серию S202 с учетом особенностей эксплуатации коммерческого транспорта: высокая нагрузка, большие пробеги и необходимость устойчивости в любых погодных условиях. Основные…

  • APLUS T706 385/55R22.5 20PR 160L

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS T706 385/55R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом Шина APLUS T706 385/55R22.5 20PR 160L — это модель для полуприцепов, разработанная с учетом высокой нагрузки и длительных маршрутов. Производитель APLUS создал серию T706 для автопарков, которым нужна надежная шина с устойчивостью к износу и стабильной управляемостью на дорогах разного качества. Основные технические характеристики Модель APLUS…

  • APLUS S201 315/80R22.5 20PR 157/154M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS S201 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом Шины APLUS S201 315/80R22.5 20PR 157/154M — это прочная и универсальная модель, рассчитанная на эксплуатацию в условиях повышенной нагрузки. Производитель APLUS разработал эту шину специально для магистральных перевозок, где важны надежность, устойчивость к перегреву и долгий срок службы. Основные технические параметры Модель APLUS S201 315/80R22.5 отличается…

  • APLUS D318 315/80R22.5 20PR 157/154M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS D318 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом Шина APLUS D318 315/80R22.5 20PR 157/154M предназначена для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, работающей на региональных маршрутах. Производитель APLUS создал модель D318 с учетом эксплуатации в сложных условиях: влажные и заснеженные дороги, интенсивное движение и большие нагрузки. Эти шины обеспечивают надежность, безопасность и долговечность, а…

  • APLUS T706 385/65R22.5 20PR 160L

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS T706 385/65R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом Шины APLUS T706 385/65R22.5 20PR 160L предназначены для полуприцепов и коммерческих грузовиков, где важны высокая прочность, стабильность и долгий срок службы. Производитель APLUS создал серию T706 для эксплуатации в условиях магистральных перевозок и региональных маршрутов. Эти шины обеспечивают устойчивое сцепление и контроль при полной загрузке, что…

  • APLUS S201 385/65R22.5 20PR 160L

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS S201 385/65R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом Шины APLUS S201 385/65R22.5 20PR 160L — это надежное решение для грузовой техники, работающей на длинных маршрутах и с высокой нагрузкой. Производитель APLUS хорошо известен в сфере грузовых шин за прочность, равномерный износ и устойчивость к механическим повреждениям. Эта модель устанавливается на рулевую ось и полуприцеп,…