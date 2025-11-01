APLUS T707 385/65R22.5 24PR 164K — заказать шины оптом
Шины APLUS T707 385/65R22.5 24PR 164K предназначены для использования на рулевой оси и самосвальных полуприцепах, таких как ТОНАР. Производитель APLUS разработал модель T707 для тяжелых условий эксплуатации, где важна надежность, устойчивость к износу и безопасность при полной загрузке. Эти шины подходят для дальних перевозок, региональных маршрутов и работы на строительных объектах.
Основные технические характеристики
Модель APLUS T707 385/65R22.5 сочетает прочность, стабильность и долговечность:
- Индекс слойности 24PR — усиленный каркас обеспечивает максимальную нагрузочную способность и устойчивость при эксплуатации с полной загрузкой.
- Индекс нагрузки 164 — до 5000 кг, что делает шину подходящей для самосвальных полуприцепов и тягачей тяжелого класса.
- Индекс скорости K — до 110 км/ч, оптимально для работы на магистральных и региональных маршрутах.
- Глубина протектора 15,5 мм, наружный диаметр — 1074 мм, ширина профиля — 380 мм, обеспечивающие стабильное сцепление и управляемость.
Эти параметры создают безопасные условия работы и равномерное распределение нагрузки на дороге.
Конструкция и материалы
Шина APLUS T707 изготовлена из прочной резиновой смеси с многослойным кордом, который защищает от деформации и преждевременного износа.
Особенности конструкции:
- усиленные боковины для защиты от порезов и механических повреждений;
- глубокие канавки протектора для отвода воды и снижения аквапланирования;
- равномерное распределение давления по пятну контакта;
- устойчивость к перегреву при длительных рейсах и высокой нагрузке.
Благодаря этим характеристикам шина сохраняет форму и стабильные эксплуатационные свойства даже при интенсивной работе.
Область применения
Шины APLUS T707 385/65R22.5 оптимальны для:
- магистральных перевозок с высокой нагрузкой;
- региональных маршрутов на асфальтовых и смешанных дорогах;
- использования на рулевой оси с последующей докаткой на самосвальном полуприцепе.
Модель T707 обеспечивает комфортное управление и стабильность на любых поверхностях, снижает вибрацию и защищает подвеску.
Преимущества шины APLUS T707
- высокая прочность и долговечность;
- устойчивость к повреждениям и перегреву;
- равномерный износ протектора;
- снижение сопротивления качению для экономии топлива;
- совместимость с тяжелыми самосвальными полуприцепами.
Эта модель показывает себя стабильно даже при полной загрузке и интенсивной эксплуатации.
Заказать шины APLUS оптом
Вы можете заказать шины APLUS T707 385/65R22.5 24PR 164K оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- быструю отгрузку и доставку по России и СНГ;
- возможность комплектации заказов под конкретные типы техники;
- профессиональную консультацию по подбору моделей для вашего автопарка.
Шины APLUS T707 — это надежное решение для самосвальных полуприцепов и тяжелой техники. Они обеспечивают стабильность, безопасность и экономичность при оптовой закупке.