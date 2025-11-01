APLUS T707 385/65R22.5 24PR 164K — заказать шины оптом

Шины APLUS T707 385/65R22.5 24PR 164K предназначены для использования на рулевой оси и самосвальных полуприцепах, таких как ТОНАР. Производитель APLUS разработал модель T707 для тяжелых условий эксплуатации, где важна надежность, устойчивость к износу и безопасность при полной загрузке. Эти шины подходят для дальних перевозок, региональных маршрутов и работы на строительных объектах.

Основные технические характеристики

Модель APLUS T707 385/65R22.5 сочетает прочность, стабильность и долговечность:

  • Индекс слойности 24PR — усиленный каркас обеспечивает максимальную нагрузочную способность и устойчивость при эксплуатации с полной загрузкой.
  • Индекс нагрузки 164 — до 5000 кг, что делает шину подходящей для самосвальных полуприцепов и тягачей тяжелого класса.
  • Индекс скорости K — до 110 км/ч, оптимально для работы на магистральных и региональных маршрутах.
  • Глубина протектора 15,5 мм, наружный диаметр — 1074 мм, ширина профиля — 380 мм, обеспечивающие стабильное сцепление и управляемость.

Эти параметры создают безопасные условия работы и равномерное распределение нагрузки на дороге.

Конструкция и материалы

Шина APLUS T707 изготовлена из прочной резиновой смеси с многослойным кордом, который защищает от деформации и преждевременного износа.

Особенности конструкции:

  • усиленные боковины для защиты от порезов и механических повреждений;
  • глубокие канавки протектора для отвода воды и снижения аквапланирования;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта;
  • устойчивость к перегреву при длительных рейсах и высокой нагрузке.

Благодаря этим характеристикам шина сохраняет форму и стабильные эксплуатационные свойства даже при интенсивной работе.

Область применения

Шины APLUS T707 385/65R22.5 оптимальны для:

  • магистральных перевозок с высокой нагрузкой;
  • региональных маршрутов на асфальтовых и смешанных дорогах;
  • использования на рулевой оси с последующей докаткой на самосвальном полуприцепе.

Модель T707 обеспечивает комфортное управление и стабильность на любых поверхностях, снижает вибрацию и защищает подвеску.

Преимущества шины APLUS T707

  • высокая прочность и долговечность;
  • устойчивость к повреждениям и перегреву;
  • равномерный износ протектора;
  • снижение сопротивления качению для экономии топлива;
  • совместимость с тяжелыми самосвальными полуприцепами.

Эта модель показывает себя стабильно даже при полной загрузке и интенсивной эксплуатации.

Заказать шины APLUS оптом

Вы можете заказать шины APLUS T707 385/65R22.5 24PR 164K оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • быструю отгрузку и доставку по России и СНГ;
  • возможность комплектации заказов под конкретные типы техники;
  • профессиональную консультацию по подбору моделей для вашего автопарка.

Шины APLUS T707 — это надежное решение для самосвальных полуприцепов и тяжелой техники. Они обеспечивают стабильность, безопасность и экономичность при оптовой закупке.

