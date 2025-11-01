APLUS T707 385/65R22.5 24PR 164K — заказать шины оптом

Шины APLUS T707 385/65R22.5 24PR 164K предназначены для использования на рулевой оси и самосвальных полуприцепах, таких как ТОНАР. Производитель APLUS разработал модель T707 для тяжелых условий эксплуатации, где важна надежность, устойчивость к износу и безопасность при полной загрузке. Эти шины подходят для дальних перевозок, региональных маршрутов и работы на строительных объектах.