APLUS S201 315/70R22.5 20PR 154/150M
Шины APLUS S201 315/70R22.5 20PR 154/150M — это надежное решение для грузовой техники, работающей в дальнемагистральных и региональных перевозках. Модель создана с учетом требований современных автопарков, где важны износостойкость, устойчивость к нагрузкам и стабильность на дороге. Производитель APLUS известен точным балансом между качеством, ценой и сроком службы шин, что делает их востребованными среди компаний, перевозящих грузы по России и странам СНГ.
Технические характеристики модели
Шина APLUS S201 315/70R22.5 разработана специально для эксплуатации на рулевой оси и полуприцепах.
- Индекс слойности 20PR — усиленный каркас выдерживает большие нагрузки и сохраняет форму даже при интенсивной работе.
- Индекс нагрузки 154/150 соответствует 3750 кг / 3350 кг.
- Индекс скорости M допускает движение до 130 км/ч.
- Глубина протектора 15 мм, наружный диаметр — 1014 мм, ширина профиля — 312 мм.
Эти параметры обеспечивают стабильность хода, мягкость управления и долговечность даже при ежедневных нагрузках.
Особенности конструкции шины
APLUS использует прочный металлокорд и современные резиновые смеси, которые выдерживают повышенные температуры и постоянные удары от дорожного покрытия.
Основные конструктивные особенности:
- направленный рисунок протектора, обеспечивающий хорошее сцепление и устойчивость на трассе;
- усиленная боковина, устойчивая к порезам и проколам;
- оптимизированный состав резины, устойчивый к перегреву;
- жесткая центральная часть протектора, повышающая курсовую устойчивость.
Такая конструкция снижает неравномерный износ и делает шину пригодной для докатки на прицепе после длительной эксплуатации на рулевой оси.
Применение шины
Шины APLUS S201 315/70R22.5 используются в транспортных компаниях, которые перевозят грузы по федеральным трассам, региональным дорогам и пригородным маршрутам.
Эта модель подходит для:
- магистральных тягачей и седельных прицепов;
- крупнотоннажных грузовиков;
- техники, совершающей длительные рейсы с высокой загрузкой.
Универсальность модели позволяет снижать издержки — одна и та же шина может быть установлена на рулевую ось, а позже докатана на полуприцепе.
Преимущества шины APLUS S201
Шины APLUS S201 315/70R22.5 обеспечивают устойчивое поведение автомобиля при разных погодных условиях и покрытиях.
Основные преимущества:
- равномерный износ и долгий срок службы;
- точное рулевое управление и комфорт на скорости;
- низкое сопротивление качению — экономия топлива;
- высокая устойчивость к перегреву и механическим повреждениям;
- надежное сцепление с дорогой при дождливой погоде.
При правильной эксплуатации ресурс шины достигает 250 000 км и более, что делает ее выгодным выбором для компаний, работающих на дальних маршрутах.
