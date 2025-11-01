APLUS S201 315/70R22.5 20PR 154/150M — заказать шины оптом

Шины APLUS S201 315/70R22.5 20PR 154/150M — это надежное решение для грузовой техники, работающей в дальнемагистральных и региональных перевозках. Модель создана с учетом требований современных автопарков, где важны износостойкость, устойчивость к нагрузкам и стабильность на дороге. Производитель APLUS известен точным балансом между качеством, ценой и сроком службы шин, что делает их востребованными среди компаний, перевозящих грузы по России и странам СНГ.