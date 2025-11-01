APLUS S201 315/70R22.5 20PR 154/150M — заказать шины оптом

Шины APLUS S201 315/70R22.5 20PR 154/150M — это надежное решение для грузовой техники, работающей в дальнемагистральных и региональных перевозках. Модель создана с учетом требований современных автопарков, где важны износостойкость, устойчивость к нагрузкам и стабильность на дороге. Производитель APLUS известен точным балансом между качеством, ценой и сроком службы шин, что делает их востребованными среди компаний, перевозящих грузы по России и странам СНГ.

Технические характеристики модели

Шина APLUS S201 315/70R22.5 разработана специально для эксплуатации на рулевой оси и полуприцепах.

  • Индекс слойности 20PR — усиленный каркас выдерживает большие нагрузки и сохраняет форму даже при интенсивной работе.
  • Индекс нагрузки 154/150 соответствует 3750 кг / 3350 кг.
  • Индекс скорости M допускает движение до 130 км/ч.
  • Глубина протектора 15 мм, наружный диаметр — 1014 мм, ширина профиля — 312 мм.

Эти параметры обеспечивают стабильность хода, мягкость управления и долговечность даже при ежедневных нагрузках.

Особенности конструкции шины

APLUS использует прочный металлокорд и современные резиновые смеси, которые выдерживают повышенные температуры и постоянные удары от дорожного покрытия.

Основные конструктивные особенности:

  • направленный рисунок протектора, обеспечивающий хорошее сцепление и устойчивость на трассе;
  • усиленная боковина, устойчивая к порезам и проколам;
  • оптимизированный состав резины, устойчивый к перегреву;
  • жесткая центральная часть протектора, повышающая курсовую устойчивость.

Такая конструкция снижает неравномерный износ и делает шину пригодной для докатки на прицепе после длительной эксплуатации на рулевой оси.

Применение шины

Шины APLUS S201 315/70R22.5 используются в транспортных компаниях, которые перевозят грузы по федеральным трассам, региональным дорогам и пригородным маршрутам.

Эта модель подходит для:

  • магистральных тягачей и седельных прицепов;
  • крупнотоннажных грузовиков;
  • техники, совершающей длительные рейсы с высокой загрузкой.

Универсальность модели позволяет снижать издержки — одна и та же шина может быть установлена на рулевую ось, а позже докатана на полуприцепе.

Преимущества шины APLUS S201

Шины APLUS S201 315/70R22.5 обеспечивают устойчивое поведение автомобиля при разных погодных условиях и покрытиях.

Основные преимущества:

  • равномерный износ и долгий срок службы;
  • точное рулевое управление и комфорт на скорости;
  • низкое сопротивление качению — экономия топлива;
  • высокая устойчивость к перегреву и механическим повреждениям;
  • надежное сцепление с дорогой при дождливой погоде.

При правильной эксплуатации ресурс шины достигает 250 000 км и более, что делает ее выгодным выбором для компаний, работающих на дальних маршрутах.

Заказать шины APLUS оптом

Мы предлагаем купить шины APLUS S201 315/70R22.5 20PR 154/150M оптом напрямую со склада производителя. Это обеспечивает минимальную цену, отсутствие посредников и быструю отгрузку.

Преимущества работы с нами:

  • поставка по договору — фиксированные условия и прозрачная стоимость;
  • отгрузка со склада производителя в короткие сроки;
  • доставка по всей России и СНГ;
  • подбор шин под конкретные модели грузовиков.

Если ваш автопарк работает на магистралях и вам нужны прочные, экономичные шины, закажите APLUS S201 оптом — это надежное и выгодное решение для бизнеса.

