SPORTRAK SP507 385/65R22.5 24PR 164J — заказать шины оптом

Шины SPORTRAK SP507 385/65R22.5 24PR 164J разработаны для эксплуатации на самосвальных полуприцепах, таких как ТОНАР. Эта модель обеспечивает надежную работу в условиях высокой нагрузки и сложного дорожного покрытия. Производитель SPORTRAK ориентировался на долговечность, прочность каркаса и стабильное сцепление с грунтовыми и карьерными дорогами. Шины подходят для интенсивной работы на строительных площадках, в карьерах и при перевозке сыпучих грузов.

Основные технические характеристики

Модель SP507 385/65R22.5 обладает следующими параметрами:

  • Индекс слойности 24PR — усиленный корд выдерживает высокие нагрузки, что делает шину устойчивой при полной загрузке;
  • Индекс нагрузки 164 — 5000 кг, что подходит для тяжелых полуприцепов и самосвалов;
  • Индекс скорости J — до 100 км/ч, позволяя безопасно эксплуатировать шину как на карьере, так и на региональных дорогах;
  • Глубина протектора 17,4 мм — обеспечивает отличное сцепление с рыхлым грунтом, щебнем и песчаным покрытием, повышая безопасность движения.

Протектор разработан с учетом особенностей карьерного использования и интенсивной нагрузки. Глубокие канавки и блоки сцепления помогают самоочищению от камней и грунта, что продлевает срок службы шины.

Конструкция и материалы

Шины SP507 имеют многослойный каркас и прочную резиновую смесь. Усиленный боковинный слой защищает шину от порезов и механических повреждений.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас для высокой грузоподъемности;
  • глубокий протектор с блоками сцепления для улучшенной тяги;
  • боковины с защитой от повреждений;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта для увеличения срока службы и снижения износа.

Эта конструкция обеспечивает стабильное управление полуприцепом, снижает вибрацию при полной загрузке и делает эксплуатацию техники более надежной.

Область применения

Шины SPORTRAK SP507 385/65R22.5 применяются на:

  • самосвальных полуприцепах типа ТОНАР;
  • региональных и строительных дорогах;
  • карьерах и строительных площадках с интенсивной эксплуатацией;
  • условиях, где требуется надежное сцепление с рыхлым грунтом и гравием.

Универсальность шины позволяет использовать одну модель для разных задач, сокращая расходы автопарка и упрощая логистику.

Преимущества

  • высокая грузоподъемность и прочность каркаса;
  • надежное сцепление с грунтом и карьерным покрытием;
  • длительный ресурс эксплуатации при интенсивной нагрузке;
  • защита от порезов и повреждений боковин;
  • возможность оптового заказа со склада производителя с доставкой по России и СНГ.

Заказать шины SPORTRAK оптом

Вы можете заказать шины SPORTRAK SP507 385/65R22.5 24PR 164J оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • возможность комплектации под разные типы техники;
  • доставку до склада получателя в регионы России;
  • консультацию по выбору подходящей модели.

Комплект обеспечивает стабильную работу самосвального полуприцепа в условиях тяжелой эксплуатации, повышая надежность перевозки грузов и эффективность работы автопарка.

