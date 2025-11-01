SPORTRAK SP507 385/65R22.5 24PR 164J — заказать шины оптом
Шины SPORTRAK SP507 385/65R22.5 24PR 164J разработаны для эксплуатации на самосвальных полуприцепах, таких как ТОНАР. Эта модель обеспечивает надежную работу в условиях высокой нагрузки и сложного дорожного покрытия. Производитель SPORTRAK ориентировался на долговечность, прочность каркаса и стабильное сцепление с грунтовыми и карьерными дорогами. Шины подходят для интенсивной работы на строительных площадках, в карьерах и при перевозке сыпучих грузов.
Основные технические характеристики
Модель SP507 385/65R22.5 обладает следующими параметрами:
- Индекс слойности 24PR — усиленный корд выдерживает высокие нагрузки, что делает шину устойчивой при полной загрузке;
- Индекс нагрузки 164 — 5000 кг, что подходит для тяжелых полуприцепов и самосвалов;
- Индекс скорости J — до 100 км/ч, позволяя безопасно эксплуатировать шину как на карьере, так и на региональных дорогах;
- Глубина протектора 17,4 мм — обеспечивает отличное сцепление с рыхлым грунтом, щебнем и песчаным покрытием, повышая безопасность движения.
Протектор разработан с учетом особенностей карьерного использования и интенсивной нагрузки. Глубокие канавки и блоки сцепления помогают самоочищению от камней и грунта, что продлевает срок службы шины.
Конструкция и материалы
Шины SP507 имеют многослойный каркас и прочную резиновую смесь. Усиленный боковинный слой защищает шину от порезов и механических повреждений.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас для высокой грузоподъемности;
- глубокий протектор с блоками сцепления для улучшенной тяги;
- боковины с защитой от повреждений;
- равномерное распределение давления по пятну контакта для увеличения срока службы и снижения износа.
Эта конструкция обеспечивает стабильное управление полуприцепом, снижает вибрацию при полной загрузке и делает эксплуатацию техники более надежной.
Область применения
Шины SPORTRAK SP507 385/65R22.5 применяются на:
- самосвальных полуприцепах типа ТОНАР;
- региональных и строительных дорогах;
- карьерах и строительных площадках с интенсивной эксплуатацией;
- условиях, где требуется надежное сцепление с рыхлым грунтом и гравием.
Универсальность шины позволяет использовать одну модель для разных задач, сокращая расходы автопарка и упрощая логистику.
Преимущества
- высокая грузоподъемность и прочность каркаса;
- надежное сцепление с грунтом и карьерным покрытием;
- длительный ресурс эксплуатации при интенсивной нагрузке;
- защита от порезов и повреждений боковин;
- возможность оптового заказа со склада производителя с доставкой по России и СНГ.
Заказать шины SPORTRAK оптом
Вы можете заказать шины SPORTRAK SP507 385/65R22.5 24PR 164J оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- возможность комплектации под разные типы техники;
- доставку до склада получателя в регионы России;
- консультацию по выбору подходящей модели.
Комплект обеспечивает стабильную работу самосвального полуприцепа в условиях тяжелой эксплуатации, повышая надежность перевозки грузов и эффективность работы автопарка.