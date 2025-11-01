SPORTRAK SP507 385/65R22.5 24PR 164J — заказать шины оптом

Шины SPORTRAK SP507 385/65R22.5 24PR 164J разработаны для эксплуатации на самосвальных полуприцепах, таких как ТОНАР. Эта модель обеспечивает надежную работу в условиях высокой нагрузки и сложного дорожного покрытия. Производитель SPORTRAK ориентировался на долговечность, прочность каркаса и стабильное сцепление с грунтовыми и карьерными дорогами. Шины подходят для интенсивной работы на строительных площадках, в карьерах и при перевозке сыпучих грузов.