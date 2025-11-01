Конструкция и материалы

Шины CP269 имеют многослойный каркас, усиленные боковины и протектор из специальной резиновой смеси. Это делает их устойчивыми к порезам, разрывам и деформации.

Особенности конструкции:

прочный многослойный каркас;

протектор с блоками сцепления и дренажными канавками;

усиленные боковины для защиты от механических повреждений;

эффективная самоочистка протектора;

стабильное пятно контакта с дорогой.

Эта конструкция снижает вибрацию, улучшает управляемость и продлевает срок службы шины даже при интенсивной эксплуатации в сложных условиях.