COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/161D — заказать шины оптом
Шины COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/161D предназначены для работы на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Эти усиленные шины специально разработаны для условий вне дорог общего пользования — карьеров, строительных площадок и бездорожья. Они рассчитаны на высокие нагрузки и интенсивную эксплуатацию. Производитель COPARTNER использует современную технологию изготовления каркаса и протектора, обеспечивая долговечность и надежность при работе в тяжелых условиях.
Технические характеристики
Модель CP269 315/80R22.5 имеет следующие параметры:
- Индекс слойности корда 22PR — многослойный усиленный каркас обеспечивает стабильность и устойчивость шины под максимальной нагрузкой;
- Индекс нагрузки 167/161 (5450 кг/4625 кг) — позволяет использовать шину на тяжелой технике при полной и частичной нагрузке;
- Индекс скорости D — 65 км/ч, оптимальная скорость для эксплуатации вне дорог общего пользования;
- Глубина протектора 19,5 мм — повышает сцепление на рыхлых, мокрых и заснеженных поверхностях;
- Наружный диаметр 1076 мм и ширина профиля 312 мм — создают надежное пятно контакта и равномерное распределение нагрузки.
Протектор шины имеет глубокие канавки и блоки сцепления, обеспечивающие самоочистку от камней и грязи. Это особенно важно при эксплуатации в карьерах и на строительных площадках, где шины подвергаются значительным механическим нагрузкам.
Конструкция и материалы
Шины CP269 имеют многослойный каркас, усиленные боковины и протектор из специальной резиновой смеси. Это делает их устойчивыми к порезам, разрывам и деформации.
Особенности конструкции:
- прочный многослойный каркас;
- протектор с блоками сцепления и дренажными канавками;
- усиленные боковины для защиты от механических повреждений;
- эффективная самоочистка протектора;
- стабильное пятно контакта с дорогой.
Эта конструкция снижает вибрацию, улучшает управляемость и продлевает срок службы шины даже при интенсивной эксплуатации в сложных условиях.
Область применения
Шины CP269 315/80R22.5 подходят для:
- ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники;
- эксплуатации в карьерах, строительных и дорожно-ремонтных работах;
- работы вне дорог общего пользования;
- техники с высокой нагрузкой и интенсивной эксплуатацией.
Модель универсальна и позволяет использовать одну шину для разных типов техники, что снижает расходы на содержание автопарка.
Преимущества
- высокая надежность и прочность каркаса;
- отличное сцепление с поверхностью;
- длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации;
- защита боковин от повреждений;
- возможность оптового заказа со склада производителя с доставкой в регионы России.
Заказать шины COPARTNER оптом
Вы можете купить шины COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/161D оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:
- прямые поставки без посредников;
- доставку до склада получателя в регионы России;
- подбор шин под конкретную технику;
- консультации по эксплуатации и установке.
Шины CP269 обеспечат надежность ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники, гарантируя длительный срок службы и максимальную эффективность работы. Оптовая покупка со склада производителя позволяет снизить стоимость единицы продукции и ускоряет доставку.
Купить шины COPARTNER CP269 оптом — это решение для компаний с разной техникой, обеспечивая универсальность, экономичность и надежность автопарка.