COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/161D — заказать шины оптом

Шины COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/161D предназначены для работы на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Эти усиленные шины специально разработаны для условий вне дорог общего пользования — карьеров, строительных площадок и бездорожья. Они рассчитаны на высокие нагрузки и интенсивную эксплуатацию. Производитель COPARTNER использует современную технологию изготовления каркаса и протектора, обеспечивая долговечность и надежность при работе в тяжелых условиях.

Технические характеристики

Модель CP269 315/80R22.5 имеет следующие параметры:

  • Индекс слойности корда 22PR — многослойный усиленный каркас обеспечивает стабильность и устойчивость шины под максимальной нагрузкой;
  • Индекс нагрузки 167/161 (5450 кг/4625 кг) — позволяет использовать шину на тяжелой технике при полной и частичной нагрузке;
  • Индекс скорости D — 65 км/ч, оптимальная скорость для эксплуатации вне дорог общего пользования;
  • Глубина протектора 19,5 мм — повышает сцепление на рыхлых, мокрых и заснеженных поверхностях;
  • Наружный диаметр 1076 мм и ширина профиля 312 мм — создают надежное пятно контакта и равномерное распределение нагрузки.

Протектор шины имеет глубокие канавки и блоки сцепления, обеспечивающие самоочистку от камней и грязи. Это особенно важно при эксплуатации в карьерах и на строительных площадках, где шины подвергаются значительным механическим нагрузкам.

Конструкция и материалы

Шины CP269 имеют многослойный каркас, усиленные боковины и протектор из специальной резиновой смеси. Это делает их устойчивыми к порезам, разрывам и деформации.

Особенности конструкции:

  • прочный многослойный каркас;
  • протектор с блоками сцепления и дренажными канавками;
  • усиленные боковины для защиты от механических повреждений;
  • эффективная самоочистка протектора;
  • стабильное пятно контакта с дорогой.

Эта конструкция снижает вибрацию, улучшает управляемость и продлевает срок службы шины даже при интенсивной эксплуатации в сложных условиях.

Область применения

Шины CP269 315/80R22.5 подходят для:

  • ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники;
  • эксплуатации в карьерах, строительных и дорожно-ремонтных работах;
  • работы вне дорог общего пользования;
  • техники с высокой нагрузкой и интенсивной эксплуатацией.

Модель универсальна и позволяет использовать одну шину для разных типов техники, что снижает расходы на содержание автопарка.

Преимущества

  • высокая надежность и прочность каркаса;
  • отличное сцепление с поверхностью;
  • длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации;
  • защита боковин от повреждений;
  • возможность оптового заказа со склада производителя с доставкой в регионы России.

Заказать шины COPARTNER оптом

Вы можете купить шины COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/161D оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:

  • прямые поставки без посредников;
  • доставку до склада получателя в регионы России;
  • подбор шин под конкретную технику;
  • консультации по эксплуатации и установке.

Шины CP269 обеспечат надежность ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники, гарантируя длительный срок службы и максимальную эффективность работы. Оптовая покупка со склада производителя позволяет снизить стоимость единицы продукции и ускоряет доставку.

Купить шины COPARTNER CP269 оптом — это решение для компаний с разной техникой, обеспечивая универсальность, экономичность и надежность автопарка.

Похожие записи

  • APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M — заказать шины оптом Шины APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M предназначены для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Производитель APLUS разработал эту модель для региональных перевозок, где важны надежность, сцепление с дорогой и безопасность при любых погодных условиях. Эти шины особенно эффективны на заснеженных и мокрых дорогах, что…

  • SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M — заказать шины оптом Шины SPORTRAK SP303 315/70R22.5 18PR 151/148M разработаны для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, эксплуатируемой на региональных дорогах. Модель обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, надежность и долговечность при ежедневной эксплуатации. Производитель SPORTRAK учитывает нагрузку и условия движения, создавая шины, которые сохраняют эксплуатационные характеристики даже на мокрых…

  • LANVIGATOR D318 315/80R22.5 20PR 157/154M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    LANVIGATOR D318 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом Шины LANVIGATOR D318 315/80R22.5 20PR 157/154M предназначены для эксплуатации на ведущих осях грузовых автомобилей и спецтехники, работающей на региональных дорогах. Эта модель обеспечивает надежное сцепление с дорогой и стабильность управления при любых погодных условиях, включая мокрые и заснеженные участки. Производитель LANVIGATOR сделал акцент на долговечности протектора…

  • SPORTRAK SP395 385/65R22.5 20PR 160K

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    SPORTRAK SP395 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом Шины SPORTRAK SP395 385/65R22.5 20PR 160K предназначены для эксплуатации на рулевой оси грузовых автомобилей и полуприцепах. Эта модель обеспечивает стабильное управление транспортом и высокую надежность при полной загрузке. Производитель SPORTRAK разрабатывает шины с учетом требований к долговечности, устойчивости к износу и способности сохранять характеристики при длительной…

  • LANVIGATOR T708 385/65R22.5 24PR 164K

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    LANVIGATOR T708 385/65R22.5 24PR 164K — заказать шины оптом Шины LANVIGATOR T708 385/65R22.5 24PR 164K предназначены для установки на самосвальные полуприцепы типа ТОНАР и рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых условиях. Производитель LANVIGATOR уделил внимание высокой прочности каркаса, устойчивости к перегрузкам и долговечности протектора. Эти шины обеспечивают стабильность работы техники при полной загрузке, эффективное сцепление с…

  • APLUS S202 315/70R22.5 18PR 154/150M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS S202 315/70R22.5 18PR 154/150M — заказать шины оптом Шины APLUS S202 315/70R22.5 18PR 154/150M — это надежная модель для грузовиков и полуприцепов, созданная для стабильной работы на асфальтовых и региональных трассах. Производитель APLUS разработал серию S202 с учетом особенностей эксплуатации коммерческого транспорта: высокая нагрузка, большие пробеги и необходимость устойчивости в любых погодных условиях. Основные…