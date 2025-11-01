COPARTNER CP776 315/80R22.5 22PR 167/164J — заказать шины оптом
Шины COPARTNER CP776 315/80R22.5 22PR 167/164J разработаны для эксплуатации на рулевой и ведущей оси самосвалов, а также на полуприцепах. Эти усиленные шины подходят для работы как вне дорог общего пользования, так и на асфальтированных участках. Если автомобилю необходимо выехать из карьера или строительного объекта и продолжить движение по дороге с твердым покрытием, рекомендуется использовать именно эту модификацию.
Технические характеристики
- Индекс слойности корда 22PR — многослойный усиленный каркас обеспечивает стабильность под высокой нагрузкой;
- Индекс нагрузки 167/164 (5450 кг/5000 кг) — позволяет использовать шины на тяжелой технике с полной и частичной загрузкой;
- Индекс скорости J (100 км/ч) — оптимальная скорость для смешанных условий эксплуатации;
- Глубина протектора 22,5 мм — повышенное сцепление на рыхлых, мокрых и заснеженных поверхностях;
- Наружный диаметр 1076 мм и ширина профиля 312 мм — равномерное распределение нагрузки и стабильное пятно контакта.
Протектор CP776 разработан с учетом работы в карьерах и на строительных площадках, а также позволяет безопасно ездить по асфальту при необходимости. Блоки сцепления и дренажные канавки обеспечивают самоочистку от камней и грязи, что важно для работы вне дорог общего пользования.
Конструкция и материалы
Шины CP776 имеют усиленный многослойный каркас, который выдерживает экстремальные нагрузки. Боковины усилены для защиты от порезов и разрывов. Специальная резиновая смесь продлевает срок службы и обеспечивает сцепление с поверхностью.
Особенности конструкции:
- многослойный каркас повышенной прочности;
- усиленные боковины для защиты от механических повреждений;
- протектор с глубокими блоками сцепления;
- самоочищающийся протектор;
- высокая устойчивость к порезам и разрывам.
Эта конструкция обеспечивает надежность и стабильность при длительной эксплуатации, снижает вибрацию и улучшает управляемость грузового автомобиля.
Область применения
Шины CP776 подходят для:
- рулевой и ведущей оси самосвалов;
- полуприцепов в условиях бездорожья;
- объектов строительства и карьеров;
- техники с высокой нагрузкой и интенсивной эксплуатацией.
Использование этих шин позволяет снизить расходы на техническое обслуживание техники и повышает эффективность работы автопарка.
Преимущества
- высокая грузоподъемность;
- отличное сцепление с поверхностью;
- устойчивость к порезам и разрывам;
- длительный срок службы;
- возможность оптового заказа со склада производителя с доставкой в регионы России.
Заказать шины COPARTNER оптом
Вы можете купить шины COPARTNER CP776 315/80R22.5 22PR 167/164J оптом напрямую со склада производителя. Мы обеспечиваем:
- прямые поставки без посредников;
- доставку до склада получателя в регионы России;
- подбор шин под конкретную технику;
- консультации по эксплуатации и установке.
Эта модель обеспечивает надежную работу рулевой и ведущей оси техники как на бездорожье, так и при необходимости передвижения по асфальту. Оптовая покупка со склада производителя позволяет снизить стоимость и ускорить доставку, что выгодно для компаний с различной техникой.