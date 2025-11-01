Конструкция и материалы

Шины CP776 имеют усиленный многослойный каркас, который выдерживает экстремальные нагрузки. Боковины усилены для защиты от порезов и разрывов. Специальная резиновая смесь продлевает срок службы и обеспечивает сцепление с поверхностью.

Особенности конструкции:

многослойный каркас повышенной прочности;

усиленные боковины для защиты от механических повреждений;

протектор с глубокими блоками сцепления;

самоочищающийся протектор;

высокая устойчивость к порезам и разрывам.

Эта конструкция обеспечивает надежность и стабильность при длительной эксплуатации, снижает вибрацию и улучшает управляемость грузового автомобиля.