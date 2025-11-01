Конструкция и материалы

Шины AMBERSTONE 397 изготовлены с усиленным каркасом и устойчивой к износу резиновой смесью. Протектор с глубокими канавками позволяет поддерживать сцепление с дорогой в любых условиях.

Особенности конструкции:

усиленный каркас для защиты от деформаций и перегрева;

протектор с глубокими дренажными канавками;

боковины с повышенной прочностью;

равномерное распределение давления по пятну контакта.

Благодаря этим особенностям шина показывает стабильные характеристики даже при долгой эксплуатации на тяжелых маршрутах.