AMBERSTONE 397 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом
Шины AMBERSTONE 397 385/65R22.5 20PR 160K рассчитаны на рулевую ось грузовых автомобилей, где требуется высокая грузоподъемность и надежность. Эта модель идеально подходит для магистральных и региональных перевозок, обеспечивая уверенное сцепление с дорогой и стабильное управление. Производитель делает акцент на долговечности протектора и усиленном каркасе, что позволяет использовать шины в тяжелых условиях и при полной загрузке техники.
Основные технические характеристики
Модель 397 385/65R22.5 имеет следующие показатели:
- Индекс слойности 20PR — многослойный каркас выдерживает нагрузку 4500 кг;
- Индекс нагрузки 160 — оптимальная нагрузка для тягачей и полуприцепов;
- Индекс скорости K — до 110 км/ч, что позволяет безопасно эксплуатировать шину на региональных маршрутах;
- Глубина протектора 16,5 мм, наружный диаметр — 1070 мм, ширина профиля — 384 мм.
Эти параметры обеспечивают стабильное сцепление и управляемость при полной загрузке, продлевая срок службы техники.
Конструкция и материалы
Шины AMBERSTONE 397 изготовлены с усиленным каркасом и устойчивой к износу резиновой смесью. Протектор с глубокими канавками позволяет поддерживать сцепление с дорогой в любых условиях.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас для защиты от деформаций и перегрева;
- протектор с глубокими дренажными канавками;
- боковины с повышенной прочностью;
- равномерное распределение давления по пятну контакта.
Благодаря этим особенностям шина показывает стабильные характеристики даже при долгой эксплуатации на тяжелых маршрутах.
Область применения
Шины AMBERSTONE 397 385/65R22.5 подходят для:
- рулевой оси грузовых автомобилей;
- магистральных и региональных перевозок;
- эксплуатации при полной загрузке;
- сложных дорожных условий.
Использование этих шин снижает риск повреждений техники и повышает эффективность автопарка.
Преимущества
- стабильное сцепление и управляемость;
- высокая грузоподъемность;
- долговечность протектора;
- устойчивость к износу и механическим повреждениям;
- возможность оптового заказа со склада производителя.
Заказать шины AMBERSTONE оптом
Вы можете заказать шины AMBERSTONE 397 385/65R22.5 20PR 160K оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:
- прямые поставки без посредников;
- возможность комплектации под конкретную технику;
- доставку по России и СНГ;
- консультацию по подбору шин для вашего автопарка.
Эти шины обеспечивают надежность, долговечность и экономичность эксплуатации, делая их выгодным выбором для оптовых закупок.