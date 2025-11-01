AMBERSTONE 397 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом

Шины AMBERSTONE 397 385/65R22.5 20PR 160K рассчитаны на рулевую ось грузовых автомобилей, где требуется высокая грузоподъемность и надежность. Эта модель идеально подходит для магистральных и региональных перевозок, обеспечивая уверенное сцепление с дорогой и стабильное управление. Производитель делает акцент на долговечности протектора и усиленном каркасе, что позволяет использовать шины в тяжелых условиях и при полной загрузке техники.

Основные технические характеристики

Модель 397 385/65R22.5 имеет следующие показатели:

  • Индекс слойности 20PR — многослойный каркас выдерживает нагрузку 4500 кг;
  • Индекс нагрузки 160 — оптимальная нагрузка для тягачей и полуприцепов;
  • Индекс скорости K — до 110 км/ч, что позволяет безопасно эксплуатировать шину на региональных маршрутах;
  • Глубина протектора 16,5 мм, наружный диаметр — 1070 мм, ширина профиля — 384 мм.

Эти параметры обеспечивают стабильное сцепление и управляемость при полной загрузке, продлевая срок службы техники.

Конструкция и материалы

Шины AMBERSTONE 397 изготовлены с усиленным каркасом и устойчивой к износу резиновой смесью. Протектор с глубокими канавками позволяет поддерживать сцепление с дорогой в любых условиях.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас для защиты от деформаций и перегрева;
  • протектор с глубокими дренажными канавками;
  • боковины с повышенной прочностью;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта.

Благодаря этим особенностям шина показывает стабильные характеристики даже при долгой эксплуатации на тяжелых маршрутах.

Область применения

Шины AMBERSTONE 397 385/65R22.5 подходят для:

  • рулевой оси грузовых автомобилей;
  • магистральных и региональных перевозок;
  • эксплуатации при полной загрузке;
  • сложных дорожных условий.

Использование этих шин снижает риск повреждений техники и повышает эффективность автопарка.

Преимущества

  • стабильное сцепление и управляемость;
  • высокая грузоподъемность;
  • долговечность протектора;
  • устойчивость к износу и механическим повреждениям;
  • возможность оптового заказа со склада производителя.

Заказать шины AMBERSTONE оптом

Вы можете заказать шины AMBERSTONE 397 385/65R22.5 20PR 160K оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:

  • прямые поставки без посредников;
  • возможность комплектации под конкретную технику;
  • доставку по России и СНГ;
  • консультацию по подбору шин для вашего автопарка.

Эти шины обеспечивают надежность, долговечность и экономичность эксплуатации, делая их выгодным выбором для оптовых закупок.

