APLUS S201 385/65R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом
Шины APLUS S201 385/65R22.5 20PR 160L — это надежное решение для грузовой техники, работающей на длинных маршрутах и с высокой нагрузкой. Производитель APLUS хорошо известен в сфере грузовых шин за прочность, равномерный износ и устойчивость к механическим повреждениям. Эта модель устанавливается на рулевую ось и полуприцеп, что делает ее универсальной и экономичной для автопарков с разной техникой.
Основные характеристики шины
Шина APLUS S201 385/65R22.5 рассчитана на тяжелые условия эксплуатации.
- Индекс слойности: 20PR — усиленный каркас выдерживает значительное давление и нагрузку.
- Индекс нагрузки 160: до 4500 кг на одно колесо, подходит для тягачей и прицепов.
- Индекс скорости L: безопасная эксплуатация при скорости до 120 км/ч.
- Глубина протектора: 15,5 мм — оптимальный баланс между сцеплением и износостойкостью.
- Диаметр шины: 1071 мм, ширина профиля — 389 мм.
Такие параметры делают модель S201 одной из самых надежных для магистральных и региональных перевозок. Ее часто используют как на рулевой оси, так и на полуприцепе, что снижает расходы на обслуживание автопарка.
Особенности конструкции
Шины APLUS S201 создаются по современным технологиям с учетом потребностей транспортных компаний. Усиленный каркас равномерно распределяет нагрузку, снижая риск перегрева при длительной езде.
Ключевые особенности конструкции:
- прочный металлокорд, устойчивый к деформациям;
- усиленная боковина, защищающая от порезов и проколов;
- самочищающийся протектор с направленным рисунком, который эффективно отводит воду и грязь;
- твердая центральная зона для стабильного контакта с дорогой.
Такая конструкция делает шину устойчивой к износу и повреждениям даже при постоянных нагрузках и езде по неидеальным покрытиям.
Где используются шины APLUS S201
Шины APLUS 385/65R22.5 применяются на магистральных тягачах, прицепах и полуприцепах, перевозящих грузы по регионам и на дальние расстояния. Благодаря прочному каркасу и глубокой канавке протектора они подходят для:
- фур и автопоездов, выполняющих международные рейсы;
- самосвалов и спецтехники, работающих на асфальте и твердом покрытии;
- региональных грузовиков, совершающих частые маневры и остановки.
Модель S201 обеспечивает устойчивость на трассе, точное управление и уверенное торможение в любых погодных условиях. Даже при длительной нагрузке шина сохраняет геометрию и не перегревается.
Преимущества шины APLUS S201
Шины APLUS S201 известны долговечностью и экономичностью. Их выбирают автопарки, которым важно сочетание цены и ресурса.
Основные преимущества:
- равномерный износ протектора — отсутствие «лысых» зон и вибрации;
- топливная экономичность за счет низкого сопротивления качению;
- повышенная устойчивость к нагрузке на рулевой оси;
- возможность безопасного докатывания шины на полуприцепе;
- надежность при высоких температурах и зимних перепадах.
При правильной эксплуатации ресурс шины достигает более 200–250 тысяч километров, что делает ее выгодным вложением для коммерческого транспорта.
Заказать шины APLUS оптом
Мы предлагаем заказать шины APLUS S201 385/65R22.5 20PR 160L оптом напрямую со склада производителя. Это значит — без посредников, с минимальной наценкой и гарантией оригинального происхождения.
Преимущества работы с нами:
- оптовые поставки по договору — фиксированная цена и стабильные объемы;
- отгрузка шин со склада производителя в короткие сроки;
- доставка в любой регион России и стран СНГ;
- возможность подобрать модели под конкретную технику вашего автопарка.
Если у вас в работе разные виды грузовиков — от тягачей до прицепов, — мы подберем оптимальные шины под каждое направление. APLUS S201 — практичный выбор для тех, кто ценит надежность, срок службы и выгодную цену при оптовых закупках.