Где используются шины APLUS S201

Шины APLUS 385/65R22.5 применяются на магистральных тягачах, прицепах и полуприцепах, перевозящих грузы по регионам и на дальние расстояния. Благодаря прочному каркасу и глубокой канавке протектора они подходят для:

фур и автопоездов, выполняющих международные рейсы;

самосвалов и спецтехники, работающих на асфальте и твердом покрытии;

региональных грузовиков, совершающих частые маневры и остановки.

Модель S201 обеспечивает устойчивость на трассе, точное управление и уверенное торможение в любых погодных условиях. Даже при длительной нагрузке шина сохраняет геометрию и не перегревается.