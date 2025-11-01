LANVIGATOR T707 385/65R22.5 24PR 164K — заказать шины оптом

Шины LANVIGATOR T707 385/65R22.5 24PR 164K предназначены для установки на рулевую ось и самосвальные полуприцепы типа ТОНАР. Производитель LANVIGATOR разработал эту модель для эксплуатации в тяжелых условиях, где важны высокая нагрузочная способность, прочность каркаса и устойчивость к повреждениям. Шины T707 обеспечивают уверенное сцепление, долговечность и стабильность работы при полной загрузке техники, что делает их идеальными для карьерной и строительной деятельности.

Основные технические характеристики

Модель T707 385/65R22.5 имеет следующие параметры:

  • Индекс слойности 24PR — усиленный многослойный корд выдерживает экстремальные нагрузки;
  • Индекс нагрузки 164 — 5000 кг, обеспечивающий высокую грузоподъемность;
  • Индекс скорости K — до 110 км/ч, что соответствует требованиям тяжелых полуприцепов;
  • Глубина протектора 15,5 мм, наружный диаметр — 1074 мм, ширина профиля — 380 мм.

Эти характеристики позволяют шине сохранять стабильность и надежность даже на сложных дорогах с бездорожьем или карьерными условиями.

Конструкция и материалы

Шины LANVIGATOR T707 имеют усиленный каркас и стойкую к износу резиновую смесь. Боковины защищены от механических повреждений, а протектор обеспечивает самоочистку от камней и стабильное сцепление на различных покрытиях.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас для защиты от перегрева и повреждений;
  • протектор с самоочисткой и дренажными канавками;
  • боковины, устойчивые к порезам и ударам;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта.

Область применения

Шины LANVIGATOR T707 385/65R22.5 подходят для:

  • рулевых осей и самосвальных полуприцепов;
  • эксплуатации на карьерных и строительных объектах;
  • перевозки тяжелых грузов по бездорожью;
  • региональных и дальнемагистральных маршрутов с полной загрузкой.

Преимущества

  • высокая грузоподъемность и прочность;
  • стабильное сцепление в сложных условиях;
  • защита от перегрева и повреждений;
  • экономия на обслуживании и долгая эксплуатация;
  • возможность использования на разных типах техники.

Заказать шины LANVIGATOR оптом

Вы можете заказать шины LANVIGATOR T707 385/65R22.5 24PR 164K оптом со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • договорные условия и комплектацию под конкретную технику;
  • быструю доставку по России и СНГ;
  • консультацию по подбору моделей под ваш автопарк.

Шины LANVIGATOR T707 обеспечивают надежность и долговечность, делая их практичным выбором для оптовых клиентов и автопарков с тяжелой техникой.

