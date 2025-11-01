LANVIGATOR T707 385/65R22.5 24PR 164K — заказать шины оптом

Шины LANVIGATOR T707 385/65R22.5 24PR 164K предназначены для установки на рулевую ось и самосвальные полуприцепы типа ТОНАР. Производитель LANVIGATOR разработал эту модель для эксплуатации в тяжелых условиях, где важны высокая нагрузочная способность, прочность каркаса и устойчивость к повреждениям. Шины T707 обеспечивают уверенное сцепление, долговечность и стабильность работы при полной загрузке техники, что делает их идеальными для карьерной и строительной деятельности.