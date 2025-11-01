LANVIGATOR T707 385/65R22.5 24PR 164K — заказать шины оптом
Шины LANVIGATOR T707 385/65R22.5 24PR 164K предназначены для установки на рулевую ось и самосвальные полуприцепы типа ТОНАР. Производитель LANVIGATOR разработал эту модель для эксплуатации в тяжелых условиях, где важны высокая нагрузочная способность, прочность каркаса и устойчивость к повреждениям. Шины T707 обеспечивают уверенное сцепление, долговечность и стабильность работы при полной загрузке техники, что делает их идеальными для карьерной и строительной деятельности.
Основные технические характеристики
Модель T707 385/65R22.5 имеет следующие параметры:
- Индекс слойности 24PR — усиленный многослойный корд выдерживает экстремальные нагрузки;
- Индекс нагрузки 164 — 5000 кг, обеспечивающий высокую грузоподъемность;
- Индекс скорости K — до 110 км/ч, что соответствует требованиям тяжелых полуприцепов;
- Глубина протектора 15,5 мм, наружный диаметр — 1074 мм, ширина профиля — 380 мм.
Эти характеристики позволяют шине сохранять стабильность и надежность даже на сложных дорогах с бездорожьем или карьерными условиями.
Конструкция и материалы
Шины LANVIGATOR T707 имеют усиленный каркас и стойкую к износу резиновую смесь. Боковины защищены от механических повреждений, а протектор обеспечивает самоочистку от камней и стабильное сцепление на различных покрытиях.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас для защиты от перегрева и повреждений;
- протектор с самоочисткой и дренажными канавками;
- боковины, устойчивые к порезам и ударам;
- равномерное распределение давления по пятну контакта.
Область применения
Шины LANVIGATOR T707 385/65R22.5 подходят для:
- рулевых осей и самосвальных полуприцепов;
- эксплуатации на карьерных и строительных объектах;
- перевозки тяжелых грузов по бездорожью;
- региональных и дальнемагистральных маршрутов с полной загрузкой.
Преимущества
- высокая грузоподъемность и прочность;
- стабильное сцепление в сложных условиях;
- защита от перегрева и повреждений;
- экономия на обслуживании и долгая эксплуатация;
- возможность использования на разных типах техники.
Заказать шины LANVIGATOR оптом
Вы можете заказать шины LANVIGATOR T707 385/65R22.5 24PR 164K оптом со склада производителя. Мы предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- договорные условия и комплектацию под конкретную технику;
- быструю доставку по России и СНГ;
- консультацию по подбору моделей под ваш автопарк.
Шины LANVIGATOR T707 обеспечивают надежность и долговечность, делая их практичным выбором для оптовых клиентов и автопарков с тяжелой техникой.