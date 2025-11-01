APLUS S202 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом

Шина APLUS S202 315/80R22.5 20PR 157/154M создана для грузовиков, выполняющих дальние и региональные перевозки. Модель отличается прочностью конструкции, устойчивостью к перегреву и равномерным износом, что делает её идеальным решением для интенсивной эксплуатации.

Основные технические характеристики

  • Индекс слойности 20PR — усиленный каркас выдерживает длительные нагрузки.
  • Индекс нагрузки 157/154 — 4125 кг / 3750 кг, подходит для тяжелых тягачей и полуприцепов.
  • Индекс скорости M — до 130 км/ч, безопасно для магистральных маршрутов.
  • Глубина протектора 15,5 мм, наружный диаметр — 1074 мм, ширина профиля — 310 мм.

Эти параметры гарантируют устойчивое сцепление, управляемость и стабильность движения при полной загрузке.

Конструкция и эксплуатационные качества

APLUS использует прочные кордовые материалы и термостойкую резиновую смесь.

Особенности шины:

  • усиленные боковины, устойчивые к порезам;
  • протектор с глубокими дренажными канавками;
  • равномерное распределение давления по поверхности контакта;
  • высокая устойчивость к перегреву и усталостным нагрузкам.

Такая конструкция продлевает срок службы и снижает риск повреждений даже при интенсивной эксплуатации.

Область применения

APLUS S202 315/80R22.5 подходит для установки на:

  • рулевые оси — обеспечивает точное управление и стабильность курса;
  • полуприцепы — при докатке сохраняет устойчивость и мягкость хода.

Оптимальна для:

  • дальнемагистральных перевозок по асфальту;
  • региональных маршрутов с частыми остановками;
  • эксплуатации в любых климатических условиях.

Преимущества шины APLUS S202

  • длительный срок службы и износостойкость;
  • равномерный износ без локальных деформаций;
  • низкий уровень шума;
  • улучшенная топливная экономичность;
  • универсальность применения.

APLUS S202 сочетает надежность премиум-уровня с доступной стоимостью, что делает её выгодной при оптовых закупках.

Заказать шины APLUS оптом

Купить APLUS S202 315/80R22.5 20PR 157/154M можно оптом с доставкой по России и СНГ.

Мы предлагаем:

  • прямые поставки от производителя;
  • гибкие условия сотрудничества;
  • подбор шин под тип техники и маршруты;
  • консультации специалистов по совместимости моделей.

APLUS S202 — практичное решение для тех, кто ценит качество, ресурс и стабильность при ежедневной эксплуатации. Шины созданы для надежной работы и уверенного движения на любых дорогах.

