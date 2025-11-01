APLUS S202 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом
Шина APLUS S202 315/80R22.5 20PR 157/154M создана для грузовиков, выполняющих дальние и региональные перевозки. Модель отличается прочностью конструкции, устойчивостью к перегреву и равномерным износом, что делает её идеальным решением для интенсивной эксплуатации.
Основные технические характеристики
- Индекс слойности 20PR — усиленный каркас выдерживает длительные нагрузки.
- Индекс нагрузки 157/154 — 4125 кг / 3750 кг, подходит для тяжелых тягачей и полуприцепов.
- Индекс скорости M — до 130 км/ч, безопасно для магистральных маршрутов.
- Глубина протектора 15,5 мм, наружный диаметр — 1074 мм, ширина профиля — 310 мм.
Эти параметры гарантируют устойчивое сцепление, управляемость и стабильность движения при полной загрузке.
Конструкция и эксплуатационные качества
APLUS использует прочные кордовые материалы и термостойкую резиновую смесь.
Особенности шины:
- усиленные боковины, устойчивые к порезам;
- протектор с глубокими дренажными канавками;
- равномерное распределение давления по поверхности контакта;
- высокая устойчивость к перегреву и усталостным нагрузкам.
Такая конструкция продлевает срок службы и снижает риск повреждений даже при интенсивной эксплуатации.
Область применения
APLUS S202 315/80R22.5 подходит для установки на:
- рулевые оси — обеспечивает точное управление и стабильность курса;
- полуприцепы — при докатке сохраняет устойчивость и мягкость хода.
Оптимальна для:
- дальнемагистральных перевозок по асфальту;
- региональных маршрутов с частыми остановками;
- эксплуатации в любых климатических условиях.
Преимущества шины APLUS S202
- длительный срок службы и износостойкость;
- равномерный износ без локальных деформаций;
- низкий уровень шума;
- улучшенная топливная экономичность;
- универсальность применения.
APLUS S202 сочетает надежность премиум-уровня с доступной стоимостью, что делает её выгодной при оптовых закупках.
Заказать шины APLUS оптом
Купить APLUS S202 315/80R22.5 20PR 157/154M можно оптом с доставкой по России и СНГ.
Мы предлагаем:
- прямые поставки от производителя;
- гибкие условия сотрудничества;
- подбор шин под тип техники и маршруты;
- консультации специалистов по совместимости моделей.
APLUS S202 — практичное решение для тех, кто ценит качество, ресурс и стабильность при ежедневной эксплуатации. Шины созданы для надежной работы и уверенного движения на любых дорогах.