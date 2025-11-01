LANVIGATOR T708 385/65R22.5 24PR 164K — заказать шины оптом

Шины LANVIGATOR T708 385/65R22.5 24PR 164K предназначены для установки на самосвальные полуприцепы типа ТОНАР и рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых условиях. Производитель LANVIGATOR уделил внимание высокой прочности каркаса, устойчивости к перегрузкам и долговечности протектора. Эти шины обеспечивают стабильность работы техники при полной загрузке, эффективное сцепление с дорогой и минимальный износ даже при интенсивной эксплуатации.

Основные технические характеристики

Модель T708 385/65R22.5 имеет ключевые параметры:

  • Индекс слойности 24PR — усиленный многослойный каркас выдерживает высокие нагрузки и защищает шину от деформации;
  • Индекс нагрузки 164 — 5000 кг, что соответствует требованиям тяжелых самосвальных полуприцепов;
  • Индекс скорости K — до 110 км/ч, подходящий для тяжелых грузов и карьеров;
  • Глубина протектора 17 мм, наружный диаметр — 1071 мм, ширина профиля — 380 мм.

Эти характеристики обеспечивают надежное сцепление с различными типами покрытий, устойчивость при маневрировании и долгий срок службы.

Конструкция и материалы

Шины LANVIGATOR T708 имеют многослойный корд и стойкую к износу резиновую смесь. Усиленный каркас предотвращает деформацию и перегрев при полной загрузке. Протектор имеет глубокие канавки и самоочищающуюся структуру, что позволяет эффективно работать на грунтовых дорогах и карьерах.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас для защиты от перегрева и повреждений;
  • боковины, устойчивые к порезам и механическим воздействиям;
  • глубокий протектор с дренажными канавками и самоочисткой;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта для стабильного управления.

Эта конструкция делает шины надежными в любых условиях и снижает расходы на обслуживание автопарка.

Область применения

Шины LANVIGATOR T708 385/65R22.5 оптимальны для:

  • самосвальных полуприцепов типа ТОНАР;
  • перевозки грузов в карьерах и на строительных площадках;
  • эксплуатации по грунтовым и региональным дорогам;
  • работы с полной загрузкой при интенсивной эксплуатации.

Использование этих шин снижает риск поломок, продлевает срок службы техники и позволяет автопарку работать стабильно в любых условиях.

Преимущества

  • высокая грузоподъемность и устойчивость к повреждениям;
  • надежное сцепление с дорогой и грунтом;
  • долговечный протектор с самоочисткой;
  • экономия на обслуживании и ремонте;
  • возможность оптового заказа для комплектации автопарка.

Заказать шины LANVIGATOR оптом

Вы можете заказать шины LANVIGATOR T708 385/65R22.5 24PR 164K оптом со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • договорные условия и комплектацию под конкретную технику;
  • профессиональную консультацию по подбору шин;
  • доставку по России и СНГ.

Эти шины обеспечивают стабильность работы полуприцепов в сложных условиях и являются надежным выбором для оптовых покупателей.

