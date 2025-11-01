Конструкция и материалы

Шины LANVIGATOR T708 имеют многослойный корд и стойкую к износу резиновую смесь. Усиленный каркас предотвращает деформацию и перегрев при полной загрузке. Протектор имеет глубокие канавки и самоочищающуюся структуру, что позволяет эффективно работать на грунтовых дорогах и карьерах.

Особенности конструкции:

усиленный каркас для защиты от перегрева и повреждений;

боковины, устойчивые к порезам и механическим воздействиям;

глубокий протектор с дренажными канавками и самоочисткой;

равномерное распределение давления по пятну контакта для стабильного управления.

Эта конструкция делает шины надежными в любых условиях и снижает расходы на обслуживание автопарка.