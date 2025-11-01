LANVIGATOR T708 385/65R22.5 24PR 164K — заказать шины оптом
Шины LANVIGATOR T708 385/65R22.5 24PR 164K предназначены для установки на самосвальные полуприцепы типа ТОНАР и рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых условиях. Производитель LANVIGATOR уделил внимание высокой прочности каркаса, устойчивости к перегрузкам и долговечности протектора. Эти шины обеспечивают стабильность работы техники при полной загрузке, эффективное сцепление с дорогой и минимальный износ даже при интенсивной эксплуатации.
Основные технические характеристики
Модель T708 385/65R22.5 имеет ключевые параметры:
- Индекс слойности 24PR — усиленный многослойный каркас выдерживает высокие нагрузки и защищает шину от деформации;
- Индекс нагрузки 164 — 5000 кг, что соответствует требованиям тяжелых самосвальных полуприцепов;
- Индекс скорости K — до 110 км/ч, подходящий для тяжелых грузов и карьеров;
- Глубина протектора 17 мм, наружный диаметр — 1071 мм, ширина профиля — 380 мм.
Эти характеристики обеспечивают надежное сцепление с различными типами покрытий, устойчивость при маневрировании и долгий срок службы.
Конструкция и материалы
Шины LANVIGATOR T708 имеют многослойный корд и стойкую к износу резиновую смесь. Усиленный каркас предотвращает деформацию и перегрев при полной загрузке. Протектор имеет глубокие канавки и самоочищающуюся структуру, что позволяет эффективно работать на грунтовых дорогах и карьерах.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас для защиты от перегрева и повреждений;
- боковины, устойчивые к порезам и механическим воздействиям;
- глубокий протектор с дренажными канавками и самоочисткой;
- равномерное распределение давления по пятну контакта для стабильного управления.
Эта конструкция делает шины надежными в любых условиях и снижает расходы на обслуживание автопарка.
Область применения
Шины LANVIGATOR T708 385/65R22.5 оптимальны для:
- самосвальных полуприцепов типа ТОНАР;
- перевозки грузов в карьерах и на строительных площадках;
- эксплуатации по грунтовым и региональным дорогам;
- работы с полной загрузкой при интенсивной эксплуатации.
Использование этих шин снижает риск поломок, продлевает срок службы техники и позволяет автопарку работать стабильно в любых условиях.
Преимущества
- высокая грузоподъемность и устойчивость к повреждениям;
- надежное сцепление с дорогой и грунтом;
- долговечный протектор с самоочисткой;
- экономия на обслуживании и ремонте;
- возможность оптового заказа для комплектации автопарка.
Заказать шины LANVIGATOR оптом
Вы можете заказать шины LANVIGATOR T708 385/65R22.5 24PR 164K оптом со склада производителя. Мы предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- договорные условия и комплектацию под конкретную технику;
- профессиональную консультацию по подбору шин;
- доставку по России и СНГ.
Эти шины обеспечивают стабильность работы полуприцепов в сложных условиях и являются надежным выбором для оптовых покупателей.