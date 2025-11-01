LANVIGATOR D318 315/70R22.5 18PR 154/150M — заказать шины оптом
Шины LANVIGATOR D318 315/70R22.5 18PR 154/150M предназначены для ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники, используемой на региональных дорогах. Модель разработана для работы в любых погодных условиях, включая мокрые и заснеженные трассы, обеспечивая надежное сцепление и устойчивость. Производитель LANVIGATOR сделал акцент на долговечности протектора и устойчивости каркаса к нагрузкам.
Основные технические характеристики
Модель D318 315/70R22.5 имеет следующие параметры:
- Индекс слойности 18PR — усиленный каркас для стабильной работы под нагрузкой;
- Индекс нагрузки 154/150 — 3750 кг / 3350 кг, подходящий для большинства региональных грузовиков и спецтехники;
- Индекс скорости M — до 130 км/ч, оптимально для региональных маршрутов;
- Глубина протектора 23 мм, наружный диаметр — 1014 мм, ширина профиля — 312 мм.
Эти показатели обеспечивают надежность сцепления и безопасность движения на мокрых и заснеженных дорогах.
Конструкция и материалы
Шины LANVIGATOR D318 имеют многослойный корд и резиновую смесь высокой стойкости к износу. Усиленный каркас защищает шину от деформации и повреждений. Глубокий протектор обеспечивает хорошее сцепление и стабильность при движении по сложным дорожным условиям.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас и боковины;
- протектор с высокой глубиной для сцепления на мокрых и заснеженных дорогах;
- равномерное распределение давления по пятну контакта;
- устойчивость к механическим повреждениям и перегреву.
Область применения
Шины LANVIGATOR D318 315/70R22.5 подходят для:
- ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники;
- региональных маршрутов с разным покрытием;
- перевозки грузов в сложных погодных условиях;
- снижения риска аварий и повреждений техники.
Преимущества
- надежное сцепление на мокрых и заснеженных дорогах;
- долгий срок службы и устойчивость к износу;
- усиленный каркас для работы под нагрузкой;
- экономия на обслуживании автопарка;
- возможность оптового заказа со склада производителя.
Заказать шины LANVIGATOR оптом
Вы можете заказать шины LANVIGATOR D318 315/70R22.5 18PR 154/150M оптом со склада производителя. Мы предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- комплектацию под конкретную технику;
- доставку по России и СНГ;
- консультацию по подбору моделей для вашего автопарка.
Эти шины обеспечивают стабильность работы техники на региональных маршрутах и подходят для автопарков, где важны надежность и долговечность.