LANVIGATOR D318 315/70R22.5 18PR 154/150M — заказать шины оптом

Шины LANVIGATOR D318 315/70R22.5 18PR 154/150M предназначены для ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники, используемой на региональных дорогах. Модель разработана для работы в любых погодных условиях, включая мокрые и заснеженные трассы, обеспечивая надежное сцепление и устойчивость. Производитель LANVIGATOR сделал акцент на долговечности протектора и устойчивости каркаса к нагрузкам.

Основные технические характеристики

Модель D318 315/70R22.5 имеет следующие параметры:

  • Индекс слойности 18PR — усиленный каркас для стабильной работы под нагрузкой;
  • Индекс нагрузки 154/150 — 3750 кг / 3350 кг, подходящий для большинства региональных грузовиков и спецтехники;
  • Индекс скорости M — до 130 км/ч, оптимально для региональных маршрутов;
  • Глубина протектора 23 мм, наружный диаметр — 1014 мм, ширина профиля — 312 мм.

Эти показатели обеспечивают надежность сцепления и безопасность движения на мокрых и заснеженных дорогах.

Конструкция и материалы

Шины LANVIGATOR D318 имеют многослойный корд и резиновую смесь высокой стойкости к износу. Усиленный каркас защищает шину от деформации и повреждений. Глубокий протектор обеспечивает хорошее сцепление и стабильность при движении по сложным дорожным условиям.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас и боковины;
  • протектор с высокой глубиной для сцепления на мокрых и заснеженных дорогах;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта;
  • устойчивость к механическим повреждениям и перегреву.

Область применения

Шины LANVIGATOR D318 315/70R22.5 подходят для:

  • ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники;
  • региональных маршрутов с разным покрытием;
  • перевозки грузов в сложных погодных условиях;
  • снижения риска аварий и повреждений техники.

Преимущества

  • надежное сцепление на мокрых и заснеженных дорогах;
  • долгий срок службы и устойчивость к износу;
  • усиленный каркас для работы под нагрузкой;
  • экономия на обслуживании автопарка;
  • возможность оптового заказа со склада производителя.

Заказать шины LANVIGATOR оптом

Вы можете заказать шины LANVIGATOR D318 315/70R22.5 18PR 154/150M оптом со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • комплектацию под конкретную технику;
  • доставку по России и СНГ;
  • консультацию по подбору моделей для вашего автопарка.

Эти шины обеспечивают стабильность работы техники на региональных маршрутах и подходят для автопарков, где важны надежность и долговечность.

