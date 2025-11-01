APLUS D318 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом

Шина APLUS D318 315/80R22.5 20PR 157/154M предназначена для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, работающей на региональных маршрутах. Производитель APLUS создал модель D318 с учетом эксплуатации в сложных условиях: влажные и заснеженные дороги, интенсивное движение и большие нагрузки. Эти шины обеспечивают надежность, безопасность и долговечность, а также экономичность при эксплуатации автопарка.

Основные технические характеристики

Модель APLUS D318 315/80R22.5 обладает следующими характеристиками:

  • Индекс слойности 20PR — усиленный корд выдерживает значительные нагрузки, повышает стабильность и долговечность шины;
  • Индекс нагрузки 157/154 — 4125 кг на ведущей оси, 3750 кг на прицепе, подходящий для большинства грузовых автомобилей и спецтехники;
  • Индекс скорости M — до 130 км/ч, оптимальный для региональных маршрутов;
  • Глубина протектора 23 мм, наружный диаметр — 1083 мм, ширина профиля — 310 мм, обеспечивающие отличное сцепление и устойчивость на дороге.

Эти характеристики обеспечивают безопасное управление даже при полной загрузке и на сложных дорожных покрытиях.

Конструкция и материалы

Шина APLUS D318 изготовлена из прочной резиновой смеси с многослойным кордом, что обеспечивает устойчивость к износу и повреждениям.

Особенности конструкции:

  • глубокий протектор для улучшенного сцепления с мокрым и заснеженным покрытием;
  • усиленные боковины для защиты от механических повреждений;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта;
  • устойчивость к перегреву при длительных перевозках.

Эти свойства позволяют шине сохранять эксплуатационные характеристики в течение всего срока службы.

Область применения

Шины APLUS D318 315/80R22.5 подходят для:

  • региональных перевозок на разных типах дорог;
  • установки на ведущую ось грузовых автомобилей и спецтехники;
  • работы в сложных климатических и дорожных условиях.

Модель D318 обеспечивает надежность, безопасное сцепление и долгий срок службы.

Преимущества шины APLUS D318

  • высокая прочность и долговечность;
  • стабильное сцепление на мокрых и заснеженных дорогах;
  • равномерный износ протектора;
  • снижение сопротивления качению;
  • защита от повреждений и перегрева.

Заказать шины APLUS оптом

Вы можете заказать шины APLUS D318 315/80R22.5 20PR 157/154M оптом со склада производителя. Мы предоставляем:

  • прямые поставки без посредников;
  • быструю отгрузку и доставку по России и СНГ;
  • возможность комплектации заказов под конкретную технику;
  • консультацию специалистов по подбору шин.

Шины APLUS D318 — это надежное решение для региональных перевозок и интенсивной эксплуатации.

Похожие записи

  • APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M — заказать шины оптом Шины APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M предназначены для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Производитель APLUS разработал эту модель для региональных перевозок, где важны надежность, сцепление с дорогой и безопасность при любых погодных условиях. Эти шины особенно эффективны на заснеженных и мокрых дорогах, что…

  • APLUS S202 315/80R22.5 20PR 157/154M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS S202 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом Шина APLUS S202 315/80R22.5 20PR 157/154M создана для грузовиков, выполняющих дальние и региональные перевозки. Модель отличается прочностью конструкции, устойчивостью к перегреву и равномерным износом, что делает её идеальным решением для интенсивной эксплуатации. Основные технические характеристики Эти параметры гарантируют устойчивое сцепление, управляемость и стабильность движения при полной…

  • APLUS T706 385/65R22.5 20PR 160L

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS T706 385/65R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом Шины APLUS T706 385/65R22.5 20PR 160L предназначены для полуприцепов и коммерческих грузовиков, где важны высокая прочность, стабильность и долгий срок службы. Производитель APLUS создал серию T706 для эксплуатации в условиях магистральных перевозок и региональных маршрутов. Эти шины обеспечивают устойчивое сцепление и контроль при полной загрузке, что…

  • APLUS S201 315/80R22.5 20PR 157/154M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS S201 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом Шины APLUS S201 315/80R22.5 20PR 157/154M — это прочная и универсальная модель, рассчитанная на эксплуатацию в условиях повышенной нагрузки. Производитель APLUS разработал эту шину специально для магистральных перевозок, где важны надежность, устойчивость к перегреву и долгий срок службы. Основные технические параметры Модель APLUS S201 315/80R22.5 отличается…

  • APLUS S201 385/65R22.5 20PR 160L

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS S201 385/65R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом Шины APLUS S201 385/65R22.5 20PR 160L — это надежное решение для грузовой техники, работающей на длинных маршрутах и с высокой нагрузкой. Производитель APLUS хорошо известен в сфере грузовых шин за прочность, равномерный износ и устойчивость к механическим повреждениям. Эта модель устанавливается на рулевую ось и полуприцеп,…

  • APLUS T707 385/65R22.5 24PR 164K

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS T707 385/65R22.5 24PR 164K — заказать шины оптом Шины APLUS T707 385/65R22.5 24PR 164K предназначены для использования на рулевой оси и самосвальных полуприцепах, таких как ТОНАР. Производитель APLUS разработал модель T707 для тяжелых условий эксплуатации, где важна надежность, устойчивость к износу и безопасность при полной загрузке. Эти шины подходят для дальних перевозок, региональных маршрутов…