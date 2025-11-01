APLUS D318 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом
Шина APLUS D318 315/80R22.5 20PR 157/154M предназначена для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, работающей на региональных маршрутах. Производитель APLUS создал модель D318 с учетом эксплуатации в сложных условиях: влажные и заснеженные дороги, интенсивное движение и большие нагрузки. Эти шины обеспечивают надежность, безопасность и долговечность, а также экономичность при эксплуатации автопарка.
Основные технические характеристики
Модель APLUS D318 315/80R22.5 обладает следующими характеристиками:
- Индекс слойности 20PR — усиленный корд выдерживает значительные нагрузки, повышает стабильность и долговечность шины;
- Индекс нагрузки 157/154 — 4125 кг на ведущей оси, 3750 кг на прицепе, подходящий для большинства грузовых автомобилей и спецтехники;
- Индекс скорости M — до 130 км/ч, оптимальный для региональных маршрутов;
- Глубина протектора 23 мм, наружный диаметр — 1083 мм, ширина профиля — 310 мм, обеспечивающие отличное сцепление и устойчивость на дороге.
Эти характеристики обеспечивают безопасное управление даже при полной загрузке и на сложных дорожных покрытиях.
Конструкция и материалы
Шина APLUS D318 изготовлена из прочной резиновой смеси с многослойным кордом, что обеспечивает устойчивость к износу и повреждениям.
Особенности конструкции:
- глубокий протектор для улучшенного сцепления с мокрым и заснеженным покрытием;
- усиленные боковины для защиты от механических повреждений;
- равномерное распределение давления по пятну контакта;
- устойчивость к перегреву при длительных перевозках.
Эти свойства позволяют шине сохранять эксплуатационные характеристики в течение всего срока службы.
Область применения
Шины APLUS D318 315/80R22.5 подходят для:
- региональных перевозок на разных типах дорог;
- установки на ведущую ось грузовых автомобилей и спецтехники;
- работы в сложных климатических и дорожных условиях.
Модель D318 обеспечивает надежность, безопасное сцепление и долгий срок службы.
Преимущества шины APLUS D318
- высокая прочность и долговечность;
- стабильное сцепление на мокрых и заснеженных дорогах;
- равномерный износ протектора;
- снижение сопротивления качению;
- защита от повреждений и перегрева.
Заказать шины APLUS оптом
Вы можете заказать шины APLUS D318 315/80R22.5 20PR 157/154M оптом со склада производителя. Мы предоставляем:
- прямые поставки без посредников;
- быструю отгрузку и доставку по России и СНГ;
- возможность комплектации заказов под конкретную технику;
- консультацию специалистов по подбору шин.
Шины APLUS D318 — это надежное решение для региональных перевозок и интенсивной эксплуатации.