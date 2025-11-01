COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L — заказать шины оптом

Шины COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L предназначены для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Эти усиленные шины обеспечивают надежность и долговечность даже при работе в сложных условиях, включая карьерные участки, бездорожье и региональные дороги. Производитель COPARTNER использует современные технологии при разработке протектора и каркаса, чтобы шина сохраняла эксплуатационные характеристики при полной нагрузке и длительной эксплуатации.

Технические характеристики

Модель CP269 315/80R22.5 имеет следующие параметры:

  • Индекс слойности корда 22PR — усиленный каркас выдерживает повышенные нагрузки и предотвращает деформацию даже при полной загрузке;
  • Индекс нагрузки 167/164 — 5450 кг на ведущей оси и 5000 кг при частичной нагрузке, что позволяет использовать шины на тяжелой технике;
  • Индекс скорости L — 120 км/ч, оптимально для региональных дорог и трасс общего пользования;
  • Глубина протектора 19,5 мм — обеспечивает эффективное сцепление на мокрой и заснеженной дороге, а также при движении по бездорожью;
  • Наружный диаметр шины 1076 мм и ширина профиля 312 мм — создают стабильное пятно контакта и равномерное распределение нагрузки на дорогу.

Протектор разработан с блоками сцепления и глубокими канавками, что позволяет улучшить сцепление с поверхностью и обеспечивает самоочистку от камней и грязи, что особенно важно при эксплуатации в карьерах и на строительных площадках.

Конструкция и материалы

Шины COPARTNER CP269 имеют многослойный каркас и высококачественную резиновую смесь. Усиленные боковины защищают от порезов, механических повреждений и пробоев.

Особенности конструкции:

  • прочный многослойный каркас;
  • протектор с дренажными канавками и блоками сцепления;
  • самоочистка от камней и грязи;
  • защита боковин от повреждений при движении по бездорожью;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта.

Эта конструкция снижает вибрацию, улучшает управляемость и увеличивает срок службы шины даже при интенсивной эксплуатации.

Область применения

Шины CP269 315/80R22.5 подходят для:

  • ведущих осей грузовых автомобилей;
  • спецтехники, работающей на стройках и в карьерах;
  • эксплуатации на дорогах общего пользования и по бездорожью;
  • техники с высокой нагрузкой и интенсивной эксплуатацией.

Эта модель универсальна, позволяя использовать одну шину для различных типов техники, что снижает расходы на обслуживание автопарка и повышает эффективность работы.

Преимущества

  • высокая надежность и прочность каркаса;
  • отличное сцепление с дорогой;
  • длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации;
  • защита боковин и устойчивость к механическим повреждениям;
  • возможность оптового заказа со склада производителя с доставкой по регионам России.

Заказать шины COPARTNER оптом

Вы можете купить шины COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:

  • прямые поставки без посредников;
  • доставку до склада получателя в регионы России;
  • подбор шин под конкретную технику;
  • консультации по эксплуатации и установке.

Шины CP269 обеспечат надежность работы ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники, позволят безопасно перевозить грузы в любых условиях и гарантируют длительный срок службы.

