COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L — заказать шины оптом

Шины COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L предназначены для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Эти усиленные шины обеспечивают надежность и долговечность даже при работе в сложных условиях, включая карьерные участки, бездорожье и региональные дороги. Производитель COPARTNER использует современные технологии при разработке протектора и каркаса, чтобы шина сохраняла эксплуатационные характеристики при полной нагрузке и длительной эксплуатации.