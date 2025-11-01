COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L — заказать шины оптом
Шины COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L предназначены для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Эти усиленные шины обеспечивают надежность и долговечность даже при работе в сложных условиях, включая карьерные участки, бездорожье и региональные дороги. Производитель COPARTNER использует современные технологии при разработке протектора и каркаса, чтобы шина сохраняла эксплуатационные характеристики при полной нагрузке и длительной эксплуатации.
Технические характеристики
Модель CP269 315/80R22.5 имеет следующие параметры:
- Индекс слойности корда 22PR — усиленный каркас выдерживает повышенные нагрузки и предотвращает деформацию даже при полной загрузке;
- Индекс нагрузки 167/164 — 5450 кг на ведущей оси и 5000 кг при частичной нагрузке, что позволяет использовать шины на тяжелой технике;
- Индекс скорости L — 120 км/ч, оптимально для региональных дорог и трасс общего пользования;
- Глубина протектора 19,5 мм — обеспечивает эффективное сцепление на мокрой и заснеженной дороге, а также при движении по бездорожью;
- Наружный диаметр шины 1076 мм и ширина профиля 312 мм — создают стабильное пятно контакта и равномерное распределение нагрузки на дорогу.
Протектор разработан с блоками сцепления и глубокими канавками, что позволяет улучшить сцепление с поверхностью и обеспечивает самоочистку от камней и грязи, что особенно важно при эксплуатации в карьерах и на строительных площадках.
Конструкция и материалы
Шины COPARTNER CP269 имеют многослойный каркас и высококачественную резиновую смесь. Усиленные боковины защищают от порезов, механических повреждений и пробоев.
Особенности конструкции:
- прочный многослойный каркас;
- протектор с дренажными канавками и блоками сцепления;
- самоочистка от камней и грязи;
- защита боковин от повреждений при движении по бездорожью;
- равномерное распределение давления по пятну контакта.
Эта конструкция снижает вибрацию, улучшает управляемость и увеличивает срок службы шины даже при интенсивной эксплуатации.
Область применения
Шины CP269 315/80R22.5 подходят для:
- ведущих осей грузовых автомобилей;
- спецтехники, работающей на стройках и в карьерах;
- эксплуатации на дорогах общего пользования и по бездорожью;
- техники с высокой нагрузкой и интенсивной эксплуатацией.
Эта модель универсальна, позволяя использовать одну шину для различных типов техники, что снижает расходы на обслуживание автопарка и повышает эффективность работы.
Преимущества
- высокая надежность и прочность каркаса;
- отличное сцепление с дорогой;
- длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации;
- защита боковин и устойчивость к механическим повреждениям;
- возможность оптового заказа со склада производителя с доставкой по регионам России.
Заказать шины COPARTNER оптом
Вы можете купить шины COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:
- прямые поставки без посредников;
- доставку до склада получателя в регионы России;
- подбор шин под конкретную технику;
- консультации по эксплуатации и установке.
Шины CP269 обеспечат надежность работы ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники, позволят безопасно перевозить грузы в любых условиях и гарантируют длительный срок службы.