SPORTRAK SP304 315/80R22.5 20PR 157/154J

Шины SPORTRAK SP304 315/80R22.5 20PR 157/154J предназначены для эксплуатации на рулевой и ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Модель разработана для работы в условиях повышенной нагрузки, на карьерах, стройплощадках и дорогах с бездорожьем. Производитель SPORTRAK создал эти шины с акцентом на прочность, долговечность и эффективность сцепления, что делает их оптимальным выбором для автопарков, нуждающихся в надежных шинах для тяжелой работы.