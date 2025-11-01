SPORTRAK SP304 315/80R22.5 20PR 157/154J — заказать шины оптом

Шины SPORTRAK SP304 315/80R22.5 20PR 157/154J предназначены для эксплуатации на рулевой и ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Модель разработана для работы в условиях повышенной нагрузки, на карьерах, стройплощадках и дорогах с бездорожьем. Производитель SPORTRAK создал эти шины с акцентом на прочность, долговечность и эффективность сцепления, что делает их оптимальным выбором для автопарков, нуждающихся в надежных шинах для тяжелой работы.

Основные технические характеристики

Модель SP304 315/80R22.5 имеет следующие параметры:

  • Индекс слойности 20PR — усиленный каркас выдерживает нагрузки до 4125 кг на ведущей оси и 3750 кг на полуприцепе;
  • Индекс нагрузки 157/154 — соответствует требованиям для эксплуатации на грузовых автомобилях и спецтехнике;
  • Индекс скорости J — до 100 км/ч, оптимален для работы на строительных площадках и карьерах;
  • Глубина протектора 20,5 мм, что обеспечивает сцепление и долговечность даже при работе на агрессивном покрытии.

Эти параметры обеспечивают безопасное управление, устойчивость к износу и стабильное движение при полной загрузке техники.

Конструкция и материалы

Шины SPORTRAK SP304 изготовлены с многослойным кордом и устойчивой к износу резиновой смесью. Протектор отличается высокой прочностью и способностью самоочищаться от камней и грязи. Усиленные боковины защищают шину от порезов и механических повреждений, а глубокие канавки протектора обеспечивают надежное сцепление на любой поверхности.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас для высокой нагрузки;
  • глубокие канавки для отвода грязи и воды;
  • защита боковин от порезов;
  • устойчивость к износу и перегреву.

Область применения

Шины SPORTRAK SP304 315/80R22.5 подходят для:

  • рулевой и ведущей оси грузовых автомобилей;
  • работы на карьерах и стройплощадках;
  • эксплуатации в условиях бездорожья;
  • перевозки грузов при высокой нагрузке.

Эта универсальная шина снижает износ техники, повышает эффективность автопарка и обеспечивает стабильную работу в сложных условиях.

Преимущества

  • высокая прочность и долговечность;
  • надежное сцепление на сложных покрытиях;
  • устойчивость к агрессивным условиям эксплуатации;
  • возможность оптового заказа со склада производителя;
  • экономичность и снижение расходов на обслуживание.

Заказать шины SPORTRAK оптом

Вы можете заказать шины SPORTRAK SP304 315/80R22.5 20PR 157/154J оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • комплектацию под конкретную технику;
  • доставку по России и СНГ;
  • профессиональную консультацию по выбору шин.

Эти шины обеспечивают надежность, безопасность и долговечность эксплуатации техники, делая их практичным решением для оптовой закупки.

