SPORTRAK SP304 315/80R22.5 20PR 157/154J — заказать шины оптом
Шины SPORTRAK SP304 315/80R22.5 20PR 157/154J предназначены для эксплуатации на рулевой и ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Модель разработана для работы в условиях повышенной нагрузки, на карьерах, стройплощадках и дорогах с бездорожьем. Производитель SPORTRAK создал эти шины с акцентом на прочность, долговечность и эффективность сцепления, что делает их оптимальным выбором для автопарков, нуждающихся в надежных шинах для тяжелой работы.
Основные технические характеристики
Модель SP304 315/80R22.5 имеет следующие параметры:
- Индекс слойности 20PR — усиленный каркас выдерживает нагрузки до 4125 кг на ведущей оси и 3750 кг на полуприцепе;
- Индекс нагрузки 157/154 — соответствует требованиям для эксплуатации на грузовых автомобилях и спецтехнике;
- Индекс скорости J — до 100 км/ч, оптимален для работы на строительных площадках и карьерах;
- Глубина протектора 20,5 мм, что обеспечивает сцепление и долговечность даже при работе на агрессивном покрытии.
Эти параметры обеспечивают безопасное управление, устойчивость к износу и стабильное движение при полной загрузке техники.
Конструкция и материалы
Шины SPORTRAK SP304 изготовлены с многослойным кордом и устойчивой к износу резиновой смесью. Протектор отличается высокой прочностью и способностью самоочищаться от камней и грязи. Усиленные боковины защищают шину от порезов и механических повреждений, а глубокие канавки протектора обеспечивают надежное сцепление на любой поверхности.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас для высокой нагрузки;
- глубокие канавки для отвода грязи и воды;
- защита боковин от порезов;
- устойчивость к износу и перегреву.
Область применения
Шины SPORTRAK SP304 315/80R22.5 подходят для:
- рулевой и ведущей оси грузовых автомобилей;
- работы на карьерах и стройплощадках;
- эксплуатации в условиях бездорожья;
- перевозки грузов при высокой нагрузке.
Эта универсальная шина снижает износ техники, повышает эффективность автопарка и обеспечивает стабильную работу в сложных условиях.
Преимущества
- высокая прочность и долговечность;
- надежное сцепление на сложных покрытиях;
- устойчивость к агрессивным условиям эксплуатации;
- возможность оптового заказа со склада производителя;
- экономичность и снижение расходов на обслуживание.
Заказать шины SPORTRAK оптом
Вы можете заказать шины SPORTRAK SP304 315/80R22.5 20PR 157/154J оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- комплектацию под конкретную технику;
- доставку по России и СНГ;
- профессиональную консультацию по выбору шин.
Эти шины обеспечивают надежность, безопасность и долговечность эксплуатации техники, делая их практичным решением для оптовой закупки.