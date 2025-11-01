APLUS D802 315/80R22.5 20PR 156/150K — заказать шины оптом

Шины APLUS D802 315/80R22.5 20PR 156/150K разработаны для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Модель предназначена для работы в сложных условиях — на строительных площадках, в карьерах и на бездорожье. Производитель APLUS создал эту шину с усиленным кордом и глубоким протектором, обеспечивающим надежное сцепление и высокую износостойкость.

Основные технические характеристики

Модель APLUS D802 315/80R22.5 имеет следующие параметры:

  • Индекс слойности 20PR — многослойный корд выдерживает высокие нагрузки и сохраняет форму при длительных рейсах;
  • Индекс нагрузки 156/150 — 4000 кг на ведущей оси, 3350 кг на прицепе, что подходит для большинства грузовых автомобилей и спецтехники;
  • Индекс скорости K — до 110 км/ч, обеспечивающий безопасное движение на сложных дорогах;
  • Глубина протектора 20 мм, наружный диаметр — 1076 мм, ширина профиля — 312 мм, что повышает сцепление и устойчивость при движении по сложным покрытиям.

Протектор шины имеет самоочищающийся рисунок, который предотвращает застревание камней и грязи, что важно при работе в карьерах и на строительных объектах.

Конструкция и материалы

Шина APLUS D802 изготовлена из прочной резиновой смеси с многослойным кордом, обеспечивающей высокую устойчивость к износу и повреждениям.

Особенности конструкции:

  • усиленные боковины для защиты от порезов и повреждений;
  • глубокий протектор для сцепления на бездорожье и строительных площадках;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта;
  • высокая стойкость к перегреву при длительных рейсах.

Такая конструкция позволяет шине сохранять рабочие характеристики даже при длительной эксплуатации в сложных условиях.

Область применения

Шины APLUS D802 315/80R22.5 оптимальны для:

  • ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники;
  • работы в карьерах и на строительных объектах;
  • эксплуатации на бездорожье и труднопроходимых дорогах.

Шины обеспечивают высокую устойчивость, надежное сцепление и снижение нагрузки на подвеску автомобиля.

Преимущества шины APLUS D802

  • высокий ресурс эксплуатации;
  • защита от перегрева и повреждений;
  • устойчивость к износу и механическим нагрузкам;
  • самоочищающийся протектор;
  • надежность и стабильность управления при полной загрузке.

Заказать шины APLUS оптом

Вы можете заказать шины APLUS D802 315/80R22.5 20PR 156/150K оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • быструю отгрузку и доставку по России и СНГ;
  • возможность комплектации заказов под конкретную технику;
  • консультацию специалистов по подбору шин.

Шины APLUS D802 — надежное решение для эксплуатации на сложных дорогах и строительных объектах.

