APLUS D802 315/80R22.5 20PR 156/150K
Шины APLUS D802 315/80R22.5 20PR 156/150K разработаны для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Модель предназначена для работы в сложных условиях — на строительных площадках, в карьерах и на бездорожье. Производитель APLUS создал эту шину с усиленным кордом и глубоким протектором, обеспечивающим надежное сцепление и высокую износостойкость.
Основные технические характеристики
Модель APLUS D802 315/80R22.5 имеет следующие параметры:
- Индекс слойности 20PR — многослойный корд выдерживает высокие нагрузки и сохраняет форму при длительных рейсах;
- Индекс нагрузки 156/150 — 4000 кг на ведущей оси, 3350 кг на прицепе, что подходит для большинства грузовых автомобилей и спецтехники;
- Индекс скорости K — до 110 км/ч, обеспечивающий безопасное движение на сложных дорогах;
- Глубина протектора 20 мм, наружный диаметр — 1076 мм, ширина профиля — 312 мм, что повышает сцепление и устойчивость при движении по сложным покрытиям.
Протектор шины имеет самоочищающийся рисунок, который предотвращает застревание камней и грязи, что важно при работе в карьерах и на строительных объектах.
Конструкция и материалы
Шина APLUS D802 изготовлена из прочной резиновой смеси с многослойным кордом, обеспечивающей высокую устойчивость к износу и повреждениям.
Особенности конструкции:
- усиленные боковины для защиты от порезов и повреждений;
- глубокий протектор для сцепления на бездорожье и строительных площадках;
- равномерное распределение давления по пятну контакта;
- высокая стойкость к перегреву при длительных рейсах.
Такая конструкция позволяет шине сохранять рабочие характеристики даже при длительной эксплуатации в сложных условиях.
Область применения
Шины APLUS D802 315/80R22.5 оптимальны для:
- ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники;
- работы в карьерах и на строительных объектах;
- эксплуатации на бездорожье и труднопроходимых дорогах.
Шины обеспечивают высокую устойчивость, надежное сцепление и снижение нагрузки на подвеску автомобиля.
Преимущества шины APLUS D802
- высокий ресурс эксплуатации;
- защита от перегрева и повреждений;
- устойчивость к износу и механическим нагрузкам;
- самоочищающийся протектор;
- надежность и стабильность управления при полной загрузке.
Заказать шины APLUS оптом
Вы можете заказать шины APLUS D802 315/80R22.5 20PR 156/150K оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- быструю отгрузку и доставку по России и СНГ;
- возможность комплектации заказов под конкретную технику;
- консультацию специалистов по подбору шин.
Шины APLUS D802 — надежное решение для эксплуатации на сложных дорогах и строительных объектах.