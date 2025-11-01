APLUS D802 315/80R22.5 20PR 156/150K — заказать шины оптом

Шины APLUS D802 315/80R22.5 20PR 156/150K разработаны для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Модель предназначена для работы в сложных условиях — на строительных площадках, в карьерах и на бездорожье. Производитель APLUS создал эту шину с усиленным кордом и глубоким протектором, обеспечивающим надежное сцепление и высокую износостойкость.