APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M
Шины APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M предназначены для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Производитель APLUS разработал эту модель для региональных перевозок, где важны надежность, сцепление с дорогой и безопасность при любых погодных условиях. Эти шины особенно эффективны на заснеженных и мокрых дорогах, что делает их оптимальными для эксплуатации в зимний период и в регионах с переменчивым климатом.
Основные технические характеристики
Модель APLUS D318 315/70R22.5 сочетает прочность, долговечность и стабильность управления:
- Индекс слойности 18PR — усиленный корд выдерживает значительные нагрузки и обеспечивает стабильность при полной загрузке автомобиля.
- Индекс нагрузки 154/150 — 3750 кг на ведущей оси и 3350 кг на прицепе, подходящий для большинства грузовых автомобилей и спецтехники.
- Индекс скорости M — до 130 км/ч, что делает шину безопасной и эффективной для региональных маршрутов.
- Глубина протектора 23 мм, наружный диаметр — 1014 мм, ширина профиля — 312 мм, обеспечивающие отличное сцепление и управление на дороге.
Такие параметры позволяют безопасно перевозить грузы при любых погодных условиях и на разных покрытиях.
Конструкция и материалы
Шина APLUS D318 изготовлена из высокопрочной резиновой смеси и многослойного корда, обеспечивающего устойчивость к деформации и износу.
Особенности конструкции:
- усиленные боковины для защиты от порезов и механических повреждений;
- глубокий протектор для улучшенного сцепления с мокрым и заснеженным покрытием;
- равномерное распределение давления по пятну контакта;
- устойчивость к перегреву и длительной эксплуатации.
Эта конструкция обеспечивает долгий срок службы шины и стабильное поведение автомобиля на дороге, снижая вибрации и нагрузку на подвеску.
Область применения
Шины APLUS D318 315/70R22.5 оптимальны для:
- региональных перевозок на асфальтовых и смешанных дорогах;
- установки на ведущую ось грузовых автомобилей и спецтехники;
- работы в условиях мокрых, заснеженных и сложных дорожных покрытий.
Модель D318 позволяет улучшить управляемость и безопасность, обеспечивая экономичность и долговечность автопарка.
Преимущества шины APLUS D318
- высокая износостойкость и долговечность;
- надежное сцепление с дорогой в любых условиях;
- равномерный износ протектора;
- снижение сопротивления качению для экономии топлива;
- устойчивость к повреждениям и перегреву.
Комплект показывает себя стабильно при полной загрузке и интенсивной эксплуатации, обеспечивая безопасность и уверенность на дороге.
Заказать шины APLUS оптом
Вы можете заказать шины APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- быструю отгрузку и доставку по России и СНГ;
- возможность комплектации заказов под конкретные типы техники;
- консультацию специалистов по подбору шин для вашего автопарка.
Шины APLUS D318 — практичное решение для региональных перевозок и работы в сложных климатических условиях. Они обеспечивают безопасность, стабильность и экономичность при оптовой закупке.