APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M — заказать шины оптом

Шины APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M предназначены для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Производитель APLUS разработал эту модель для региональных перевозок, где важны надежность, сцепление с дорогой и безопасность при любых погодных условиях. Эти шины особенно эффективны на заснеженных и мокрых дорогах, что делает их оптимальными для эксплуатации в зимний период и в регионах с переменчивым климатом.

Основные технические характеристики

Модель APLUS D318 315/70R22.5 сочетает прочность, долговечность и стабильность управления:

  • Индекс слойности 18PR — усиленный корд выдерживает значительные нагрузки и обеспечивает стабильность при полной загрузке автомобиля.
  • Индекс нагрузки 154/150 — 3750 кг на ведущей оси и 3350 кг на прицепе, подходящий для большинства грузовых автомобилей и спецтехники.
  • Индекс скорости M — до 130 км/ч, что делает шину безопасной и эффективной для региональных маршрутов.
  • Глубина протектора 23 мм, наружный диаметр — 1014 мм, ширина профиля — 312 мм, обеспечивающие отличное сцепление и управление на дороге.

Такие параметры позволяют безопасно перевозить грузы при любых погодных условиях и на разных покрытиях.

Конструкция и материалы

Шина APLUS D318 изготовлена из высокопрочной резиновой смеси и многослойного корда, обеспечивающего устойчивость к деформации и износу.

Особенности конструкции:

  • усиленные боковины для защиты от порезов и механических повреждений;
  • глубокий протектор для улучшенного сцепления с мокрым и заснеженным покрытием;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта;
  • устойчивость к перегреву и длительной эксплуатации.

Эта конструкция обеспечивает долгий срок службы шины и стабильное поведение автомобиля на дороге, снижая вибрации и нагрузку на подвеску.

Область применения

Шины APLUS D318 315/70R22.5 оптимальны для:

  • региональных перевозок на асфальтовых и смешанных дорогах;
  • установки на ведущую ось грузовых автомобилей и спецтехники;
  • работы в условиях мокрых, заснеженных и сложных дорожных покрытий.

Модель D318 позволяет улучшить управляемость и безопасность, обеспечивая экономичность и долговечность автопарка.

Преимущества шины APLUS D318

  • высокая износостойкость и долговечность;
  • надежное сцепление с дорогой в любых условиях;
  • равномерный износ протектора;
  • снижение сопротивления качению для экономии топлива;
  • устойчивость к повреждениям и перегреву.

Комплект показывает себя стабильно при полной загрузке и интенсивной эксплуатации, обеспечивая безопасность и уверенность на дороге.

Заказать шины APLUS оптом

Вы можете заказать шины APLUS D318 315/70R22.5 18PR 154/150M оптом напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • быструю отгрузку и доставку по России и СНГ;
  • возможность комплектации заказов под конкретные типы техники;
  • консультацию специалистов по подбору шин для вашего автопарка.

Шины APLUS D318 — практичное решение для региональных перевозок и работы в сложных климатических условиях. Они обеспечивают безопасность, стабильность и экономичность при оптовой закупке.

