LANVIGATOR D318 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом

Шины LANVIGATOR D318 315/80R22.5 20PR 157/154M предназначены для эксплуатации на ведущих осях грузовых автомобилей и спецтехники, работающей на региональных дорогах. Эта модель обеспечивает надежное сцепление с дорогой и стабильность управления при любых погодных условиях, включая мокрые и заснеженные участки. Производитель LANVIGATOR сделал акцент на долговечности протектора и устойчивости каркаса к высоким нагрузкам, что особенно важно для автопарков с интенсивной эксплуатацией техники.

Основные технические характеристики

Модель D318 315/80R22.5 имеет ключевые параметры:

  • Индекс слойности 20PR — усиленный многослойный каркас для стабильной работы под нагрузкой;
  • Индекс нагрузки 157/154 — 4125 кг / 3750 кг, оптимальный для ведущих осей грузовиков и спецтехники;
  • Индекс скорости M — до 130 км/ч, что подходит для региональных маршрутов;
  • Глубина протектора 23 мм, наружный диаметр — 1083 мм, ширина профиля — 310 мм.

Эти характеристики обеспечивают надежное сцепление с дорогой, устойчивость на поворотах и при полной загрузке, а также длительный срок службы шины.

Конструкция и материалы

Шины LANVIGATOR D318 выполнены с применением многослойного корда и стойкой к износу резиновой смеси. Усиленный каркас и боковины обеспечивают защиту от повреждений, а глубокий протектор с дренажными канавками и самоочищением гарантирует эффективную работу на мокрых и заснеженных дорогах.

Особенности конструкции:

  • многослойный каркас для защиты от перегрева и деформации;
  • боковины, устойчивые к порезам и механическим повреждениям;
  • протектор с глубокой дренажной системой и самоочисткой;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта для стабильного управления.

Такая конструкция позволяет снизить износ шин и сократить расходы на техническое обслуживание автопарка.

Область применения

Шины LANVIGATOR D318 315/80R22.5 подходят для:

  • ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники;
  • региональных маршрутов с разным покрытием;
  • эксплуатации в мокрых и заснеженных условиях;
  • перевозки грузов с полной загрузкой техники.

Использование этих шин позволяет автопарку работать более стабильно, снижает риск поломок и продлевает срок службы техники.

Преимущества

  • высокий ресурс эксплуатации;
  • надежное сцепление на мокрых и заснеженных дорогах;
  • усиленный каркас и защита боковин;
  • экономия на ремонте и обслуживании;
  • возможность оптового заказа со склада производителя.

Заказать шины LANVIGATOR оптом

Вы можете заказать шины LANVIGATOR D318 315/80R22.5 20PR 157/154M оптом со склада производителя. Мы предлагаем прямые поставки без посредников, доставку по России и СНГ, профессиональную консультацию по подбору моделей и возможность комплектации заказов под конкретные типы техники. Эти шины обеспечивают надежную работу автопарка и подходят для интенсивной эксплуатации в сложных дорожных условиях.

