LANVIGATOR D318 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом
Шины LANVIGATOR D318 315/80R22.5 20PR 157/154M предназначены для эксплуатации на ведущих осях грузовых автомобилей и спецтехники, работающей на региональных дорогах. Эта модель обеспечивает надежное сцепление с дорогой и стабильность управления при любых погодных условиях, включая мокрые и заснеженные участки. Производитель LANVIGATOR сделал акцент на долговечности протектора и устойчивости каркаса к высоким нагрузкам, что особенно важно для автопарков с интенсивной эксплуатацией техники.
Основные технические характеристики
Модель D318 315/80R22.5 имеет ключевые параметры:
- Индекс слойности 20PR — усиленный многослойный каркас для стабильной работы под нагрузкой;
- Индекс нагрузки 157/154 — 4125 кг / 3750 кг, оптимальный для ведущих осей грузовиков и спецтехники;
- Индекс скорости M — до 130 км/ч, что подходит для региональных маршрутов;
- Глубина протектора 23 мм, наружный диаметр — 1083 мм, ширина профиля — 310 мм.
Эти характеристики обеспечивают надежное сцепление с дорогой, устойчивость на поворотах и при полной загрузке, а также длительный срок службы шины.
Конструкция и материалы
Шины LANVIGATOR D318 выполнены с применением многослойного корда и стойкой к износу резиновой смеси. Усиленный каркас и боковины обеспечивают защиту от повреждений, а глубокий протектор с дренажными канавками и самоочищением гарантирует эффективную работу на мокрых и заснеженных дорогах.
Особенности конструкции:
- многослойный каркас для защиты от перегрева и деформации;
- боковины, устойчивые к порезам и механическим повреждениям;
- протектор с глубокой дренажной системой и самоочисткой;
- равномерное распределение давления по пятну контакта для стабильного управления.
Такая конструкция позволяет снизить износ шин и сократить расходы на техническое обслуживание автопарка.
Область применения
Шины LANVIGATOR D318 315/80R22.5 подходят для:
- ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники;
- региональных маршрутов с разным покрытием;
- эксплуатации в мокрых и заснеженных условиях;
- перевозки грузов с полной загрузкой техники.
Использование этих шин позволяет автопарку работать более стабильно, снижает риск поломок и продлевает срок службы техники.
Преимущества
- высокий ресурс эксплуатации;
- надежное сцепление на мокрых и заснеженных дорогах;
- усиленный каркас и защита боковин;
- экономия на ремонте и обслуживании;
- возможность оптового заказа со склада производителя.
Заказать шины LANVIGATOR оптом
Вы можете заказать шины LANVIGATOR D318 315/80R22.5 20PR 157/154M оптом со склада производителя. Мы предлагаем прямые поставки без посредников, доставку по России и СНГ, профессиональную консультацию по подбору моделей и возможность комплектации заказов под конкретные типы техники. Эти шины обеспечивают надежную работу автопарка и подходят для интенсивной эксплуатации в сложных дорожных условиях.