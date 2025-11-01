Конструкция и материалы

Шины LANVIGATOR D318 выполнены с применением многослойного корда и стойкой к износу резиновой смеси. Усиленный каркас и боковины обеспечивают защиту от повреждений, а глубокий протектор с дренажными канавками и самоочищением гарантирует эффективную работу на мокрых и заснеженных дорогах.

Особенности конструкции:

многослойный каркас для защиты от перегрева и деформации;

боковины, устойчивые к порезам и механическим повреждениям;

протектор с глубокой дренажной системой и самоочисткой;

равномерное распределение давления по пятну контакта для стабильного управления.

Такая конструкция позволяет снизить износ шин и сократить расходы на техническое обслуживание автопарка.