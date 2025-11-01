AMBERSTONE 396 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом Шины AMBERSTONE 396 385/65R22.5 20PR 160K предназначены для ведущих осей и полуприцепов, где требуется высокая грузоподъемность и надежность. Эти шины обеспечивают стабильное сцепление на дорогах с разным покрытием и подходят для эксплуатации в сложных условиях. Производитель AMBERSTONE делает ставку на прочность каркаса и долговечность протектора, что…