LANVIGATOR D802 315/80R22.5 20PR 156/150K — заказать шины оптом
Шины LANVIGATOR D802 315/80R22.5 20PR 156/150K разработаны для ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники, работающей в тяжелых условиях. Эти шины применяются при перевозке грузов на стройплощадках, карьерах и бездорожье. Производитель уделил внимание прочности каркаса, устойчивости к перегрузкам и долговечности протектора. Модель сочетает высокую грузоподъемность и надежное сцепление с любыми типами покрытий.
Основные технические характеристики
Модель D802 315/80R22.5 имеет:
- Индекс слойности 20PR — многослойный каркас выдерживает высокие нагрузки;
- Индекс нагрузки 156/150 — 4000 кг / 3350 кг, что подходит для тяжелых грузовиков и спецтехники;
- Индекс скорости K — до 110 км/ч, оптимально для работы в карьерах и строительстве;
- Глубина протектора 20 мм, наружный диаметр — 1076 мм, ширина профиля — 312 мм.
Эти характеристики обеспечивают надежную работу техники и защиту шин от повреждений.
Конструкция и материалы
Шины LANVIGATOR D802 изготавливаются с усиленным каркасом и резиновой смесью высокой стойкости. Протектор имеет самоочищающуюся конструкцию, предотвращающую застревание камней и грязи.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас для защиты от перегрева и повреждений;
- протектор с глубокими канавками и самоочисткой;
- боковины, устойчивые к порезам и механическим повреждениям;
- равномерное распределение давления по пятну контакта.
Это позволяет шине работать длительное время в тяжелых условиях без потери характеристик.
Область применения
Шины D802 315/80R22.5 подходят для:
- ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники;
- строительства и дорожно-строительных работ;
- эксплуатации на карьерах и бездорожье;
- перевозки грузов в сложных условиях с полной загрузкой.
Преимущества
- высокая грузоподъемность и надежность;
- устойчивость к повреждениям и износу;
- глубокий протектор с самоочисткой;
- экономия на обслуживании автопарка;
- возможность оптового заказа напрямую со склада производителя.
Заказать шины LANVIGATOR оптом
Вы можете заказать шины LANVIGATOR D802 315/80R22.5 20PR 156/150K оптом со склада производителя. Мы предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- комплектацию заказов под конкретную технику;
- доставку по России и СНГ;
- консультации по подбору шин для вашего автопарка.
Эти шины обеспечивают надежность и безопасность техники в тяжелых условиях эксплуатации, что делает их выгодным решением для оптовых клиентов.