LANVIGATOR D802 315/80R22.5 20PR 156/150K — заказать шины оптом

Шины LANVIGATOR D802 315/80R22.5 20PR 156/150K разработаны для ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники, работающей в тяжелых условиях. Эти шины применяются при перевозке грузов на стройплощадках, карьерах и бездорожье. Производитель уделил внимание прочности каркаса, устойчивости к перегрузкам и долговечности протектора. Модель сочетает высокую грузоподъемность и надежное сцепление с любыми типами покрытий.

Основные технические характеристики

Модель D802 315/80R22.5 имеет:

  • Индекс слойности 20PR — многослойный каркас выдерживает высокие нагрузки;
  • Индекс нагрузки 156/150 — 4000 кг / 3350 кг, что подходит для тяжелых грузовиков и спецтехники;
  • Индекс скорости K — до 110 км/ч, оптимально для работы в карьерах и строительстве;
  • Глубина протектора 20 мм, наружный диаметр — 1076 мм, ширина профиля — 312 мм.

Эти характеристики обеспечивают надежную работу техники и защиту шин от повреждений.

Конструкция и материалы

Шины LANVIGATOR D802 изготавливаются с усиленным каркасом и резиновой смесью высокой стойкости. Протектор имеет самоочищающуюся конструкцию, предотвращающую застревание камней и грязи.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас для защиты от перегрева и повреждений;
  • протектор с глубокими канавками и самоочисткой;
  • боковины, устойчивые к порезам и механическим повреждениям;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта.

Это позволяет шине работать длительное время в тяжелых условиях без потери характеристик.

Область применения

Шины D802 315/80R22.5 подходят для:

  • ведущих осей грузовых автомобилей и спецтехники;
  • строительства и дорожно-строительных работ;
  • эксплуатации на карьерах и бездорожье;
  • перевозки грузов в сложных условиях с полной загрузкой.

Преимущества

  • высокая грузоподъемность и надежность;
  • устойчивость к повреждениям и износу;
  • глубокий протектор с самоочисткой;
  • экономия на обслуживании автопарка;
  • возможность оптового заказа напрямую со склада производителя.

Заказать шины LANVIGATOR оптом

Вы можете заказать шины LANVIGATOR D802 315/80R22.5 20PR 156/150K оптом со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • комплектацию заказов под конкретную технику;
  • доставку по России и СНГ;
  • консультации по подбору шин для вашего автопарка.

Эти шины обеспечивают надежность и безопасность техники в тяжелых условиях эксплуатации, что делает их выгодным решением для оптовых клиентов.

