AMBERSTONE SD503 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом
Шины AMBERSTONE SD503 315/80R22.5 20PR 157/154M разработаны для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, эксплуатирующихся на региональных дорогах. Они обеспечивают надежное сцепление и устойчивость на мокрой и заснеженной дороге, что делает их оптимальным выбором для перевозки грузов в условиях переменной погоды. Производитель AMBERSTONE создал эту модель с акцентом на долговечность и безопасность при эксплуатации в сложных дорожных условиях.
Основные технические характеристики
Модель SD503 315/80R22.5 имеет следующие показатели:
- Индекс слойности 20PR — усиленный каркас выдерживает нагрузки до 4125 кг на ведущей оси и 3750 кг на полуприцепе, что делает шину надежной даже при полной загрузке;
- Индекс нагрузки 157/154 — оптимальный для эксплуатации на тяжелых грузовиках и региональных маршрутах;
- Индекс скорости M — до 130 км/ч, безопасная эксплуатация на магистральных и региональных дорогах;
- Глубина протектора 21 мм, наружный диаметр — 1087 мм, ширина профиля — 314 мм.
Эти характеристики обеспечивают равномерное распределение давления по пятну контакта, минимизируя риск износа и повышая устойчивость к повреждениям.
Конструкция и материалы
Шины AMBERSTONE SD503 изготовлены с многослойным кордом и резиновой смесью, устойчивой к абразивному износу. Протектор разработан для эффективного отвода воды и повышения сцепления на скользких дорогах. Усиленные боковины обеспечивают защиту от порезов и механических повреждений, увеличивая ресурс эксплуатации.
Особенности конструкции:
- усиленный каркас для высокой прочности;
- протектор с глубокими канавками для отвода воды и грязи;
- боковины, защищающие от повреждений и деформаций;
- равномерное распределение давления по пятну контакта.
Такая конструкция снижает вибрацию при движении, увеличивает срок службы подвески и повышает безопасность управления.
Область применения
Шины AMBERSTONE SD503 подходят для:
- ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники;
- региональных перевозок;
- эксплуатации на мокрых и заснеженных дорогах;
- эксплуатации при полной загрузке.
Эта модель обеспечивает экономию на ремонте техники и повышает эффективность работы автопарка.
Преимущества
- надежное сцепление на любых дорогах;
- высокая грузоподъемность и прочность;
- долговечный протектор;
- устойчивость к механическим повреждениям;
- возможность оптового заказа со склада производителя.
Заказать шины AMBERSTONE оптом
Вы можете заказать шины AMBERSTONE SD503 315/80R22.5 20PR 157/154M оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:
- прямые поставки без посредников;
- комплектацию заказов под конкретную технику;
- доставку по России и СНГ;
- консультацию по подбору шин для автопарка.
Эта модель обеспечивает долговечность, безопасность и экономичность эксплуатации, делая шины выгодным выбором для оптовой закупки.