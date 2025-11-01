AMBERSTONE SD503 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом

Шины AMBERSTONE SD503 315/80R22.5 20PR 157/154M разработаны для ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники, эксплуатирующихся на региональных дорогах. Они обеспечивают надежное сцепление и устойчивость на мокрой и заснеженной дороге, что делает их оптимальным выбором для перевозки грузов в условиях переменной погоды. Производитель AMBERSTONE создал эту модель с акцентом на долговечность и безопасность при эксплуатации в сложных дорожных условиях.

Основные технические характеристики

Модель SD503 315/80R22.5 имеет следующие показатели:

  • Индекс слойности 20PR — усиленный каркас выдерживает нагрузки до 4125 кг на ведущей оси и 3750 кг на полуприцепе, что делает шину надежной даже при полной загрузке;
  • Индекс нагрузки 157/154 — оптимальный для эксплуатации на тяжелых грузовиках и региональных маршрутах;
  • Индекс скорости M — до 130 км/ч, безопасная эксплуатация на магистральных и региональных дорогах;
  • Глубина протектора 21 мм, наружный диаметр — 1087 мм, ширина профиля — 314 мм.

Эти характеристики обеспечивают равномерное распределение давления по пятну контакта, минимизируя риск износа и повышая устойчивость к повреждениям.

Конструкция и материалы

Шины AMBERSTONE SD503 изготовлены с многослойным кордом и резиновой смесью, устойчивой к абразивному износу. Протектор разработан для эффективного отвода воды и повышения сцепления на скользких дорогах. Усиленные боковины обеспечивают защиту от порезов и механических повреждений, увеличивая ресурс эксплуатации.

Особенности конструкции:

  • усиленный каркас для высокой прочности;
  • протектор с глубокими канавками для отвода воды и грязи;
  • боковины, защищающие от повреждений и деформаций;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта.

Такая конструкция снижает вибрацию при движении, увеличивает срок службы подвески и повышает безопасность управления.

Область применения

Шины AMBERSTONE SD503 подходят для:

  • ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники;
  • региональных перевозок;
  • эксплуатации на мокрых и заснеженных дорогах;
  • эксплуатации при полной загрузке.

Эта модель обеспечивает экономию на ремонте техники и повышает эффективность работы автопарка.

Преимущества

  • надежное сцепление на любых дорогах;
  • высокая грузоподъемность и прочность;
  • долговечный протектор;
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • возможность оптового заказа со склада производителя.

Заказать шины AMBERSTONE оптом

Вы можете заказать шины AMBERSTONE SD503 315/80R22.5 20PR 157/154M оптом напрямую со склада производителя. Мы предоставляем:

  • прямые поставки без посредников;
  • комплектацию заказов под конкретную технику;
  • доставку по России и СНГ;
  • консультацию по подбору шин для автопарка.

Эта модель обеспечивает долговечность, безопасность и экономичность эксплуатации, делая шины выгодным выбором для оптовой закупки.

Похожие записи

  • COPARTNER CP779K 12.00R20 22PR 158/155D

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    COPARTNER CP779K 12.00R20 22PR 158/155D — заказать шины оптом Шины COPARTNER CP779K 12.00R20 22PR 158/155D разработаны специально для эксплуатации на самосвалах в условиях карьерной и строительной техники. Эти усиленные шины предназначены для работы вне дорог общего пользования, обеспечивая надежность и высокую устойчивость при перевозке тяжелых грузов. Они оснащены карьерным протектором, который обеспечивает отличное сцепление с…

  • SPORTRAK SP396 385/65R22.5 20PR 160K

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    SPORTRAK SP396 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом Модель SPORTRAK SP396 385/65R22.5 20PR 160K разработана для установки на рулевой оси грузовых автомобилей и полуприцепов. Шина сочетает в себе надежность, прочность и долговечность, необходимые для интенсивной эксплуатации. Производитель SPORTRAK ориентирован на создание моделей, которые выдерживают высокие нагрузки, обеспечивают отличное сцепление с дорогой и долгий срок…

  • APLUS T707 385/65R22.5 24PR 164K

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS T707 385/65R22.5 24PR 164K — заказать шины оптом Шины APLUS T707 385/65R22.5 24PR 164K предназначены для использования на рулевой оси и самосвальных полуприцепах, таких как ТОНАР. Производитель APLUS разработал модель T707 для тяжелых условий эксплуатации, где важна надежность, устойчивость к износу и безопасность при полной загрузке. Эти шины подходят для дальних перевозок, региональных маршрутов…

  • COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L — заказать шины оптом Шины COPARTNER CP269 315/80R22.5 22PR 167/164L предназначены для эксплуатации на ведущей оси грузовых автомобилей и спецтехники. Эти усиленные шины обеспечивают надежность и долговечность даже при работе в сложных условиях, включая карьерные участки, бездорожье и региональные дороги. Производитель COPARTNER использует современные технологии при разработке протектора и каркаса,…

  • SPORTRAK SP397 385/65R22.5 20PR 160K

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    SPORTRAK SP397 385/65R22.5 20PR 160K — заказать шины оптом Шины SPORTRAK SP397 385/65R22.5 20PR 160K предназначены для эксплуатации на рулевой и ведущей осях грузовых автомобилей, а также на полуприцепах. Эта модель обеспечивает стабильное управление, надежность при полной загрузке и повышенную безопасность на дороге. Производитель SPORTRAK разрабатывает шины с учетом интенсивной эксплуатации, гарантируя долговечность и высокую…

  • APLUS S202 315/80R22.5 20PR 157/154M

    ОтDenisNHK Reading Time: 1 minute

    APLUS S202 315/80R22.5 20PR 157/154M — заказать шины оптом Шина APLUS S202 315/80R22.5 20PR 157/154M создана для грузовиков, выполняющих дальние и региональные перевозки. Модель отличается прочностью конструкции, устойчивостью к перегреву и равномерным износом, что делает её идеальным решением для интенсивной эксплуатации. Основные технические характеристики Эти параметры гарантируют устойчивое сцепление, управляемость и стабильность движения при полной…