Конструкция и материалы

Шины AMBERSTONE SD503 изготовлены с многослойным кордом и резиновой смесью, устойчивой к абразивному износу. Протектор разработан для эффективного отвода воды и повышения сцепления на скользких дорогах. Усиленные боковины обеспечивают защиту от порезов и механических повреждений, увеличивая ресурс эксплуатации.

Особенности конструкции:

усиленный каркас для высокой прочности;

протектор с глубокими канавками для отвода воды и грязи;

боковины, защищающие от повреждений и деформаций;

равномерное распределение давления по пятну контакта.

Такая конструкция снижает вибрацию при движении, увеличивает срок службы подвески и повышает безопасность управления.