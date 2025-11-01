APLUS T706 385/55R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом

Шина APLUS T706 385/55R22.5 20PR 160L — это модель для полуприцепов, разработанная с учетом высокой нагрузки и длительных маршрутов. Производитель APLUS создал серию T706 для автопарков, которым нужна надежная шина с устойчивостью к износу и стабильной управляемостью на дорогах разного качества.

Основные технические характеристики

Модель APLUS T706 385/55R22.5 сочетает прочность и долговечность:

  • Индекс слойности 20PR — усиленный каркас выдерживает большие нагрузки и обеспечивает стабильность при полной загрузке.
  • Индекс нагрузки 160 — до 4500 кг, что подходит для большинства полуприцепов, используемых в магистральных перевозках.
  • Индекс скорости L — до 120 км/ч, оптимально для движения на дальние расстояния без перегрева и ускоренного износа.
  • Глубина протектора 15,5 мм, наружный диаметр — 996 мм, ширина профиля — 383 мм, что обеспечивает хорошее сцепление и управляемость.

Эти параметры делают шину устойчивой при высокой нагрузке и поддерживают комфортное управление даже на длительных маршрутах.

Конструкция и материалы

Шина APLUS T706 385/55R22.5 изготовлена из термостойкой резиновой смеси с многослойным кордом, что повышает прочность и долговечность.

Особенности конструкции:

  • усиленные боковины для защиты от порезов и механических повреждений;
  • протектор с глубокими канавками, обеспечивающими отвод воды и снижение риска аквапланирования;
  • равномерное распределение давления по пятну контакта;
  • устойчивость к перегреву и усталостным нагрузкам при больших пробегах.

Благодаря такой конструкции шина сохраняет форму и стабильные характеристики даже при интенсивной эксплуатации, минимизируя риск преждевременного износа и повреждений.

Область применения

Шины APLUS T706 385/55R22.5 используются преимущественно на полуприцепах и подходят для:

  • дальнемагистральных перевозок, где важна стабильность управления;
  • региональных маршрутов с высокой нагрузкой;
  • автопарков, которые ценят долговечность и равномерный износ.

Модель T706 отлично справляется с повседневными задачами автопарка: обеспечивает сцепление на сухой и мокрой дороге, снижает вибрации и защищает подвеску от перегрузок.

Преимущества шины APLUS T706

  • высокая прочность и стабильность при полной загрузке;
  • долговечность и равномерный износ протектора;
  • устойчивость к механическим повреждениям и перегреву;
  • низкое сопротивление качению, что экономит топливо;
  • простота в эксплуатации и совместимость с большинством полуприцепов.

Шины этой серии показывают себя надежно при интенсивной эксплуатации и подходят для автопарков, где важны ресурс, безопасность и экономия.

Заказать шины APLUS оптом

Вы можете заказать шины APLUS T706 385/55R22.5 20PR 160L оптом с поставкой напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:

  • прямые поставки без посредников;
  • быструю отгрузку и доставку по России и СНГ;
  • возможность комплектации заказов под конкретные типы техники;
  • консультацию специалистов по подбору моделей для вашего автопарка.

Если вам нужны надежные и долговечные шины для полуприцепов, APLUS T706 станет оптимальным выбором. Комплект сочетает прочность, управляемость и стабильность, обеспечивая уверенность на дороге и экономическую эффективность при оптовой закупке.

APLUS T706 385/55R22.5 20PR 160L — практичное решение для автопарков, которым важен ресурс, безопасность и качество при эксплуатации на дальние расстояния.

