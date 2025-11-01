Заказать шины APLUS оптом

Вы можете заказать шины APLUS T706 385/55R22.5 20PR 160L оптом с поставкой напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:

прямые поставки без посредников;

быструю отгрузку и доставку по России и СНГ;

возможность комплектации заказов под конкретные типы техники;

консультацию специалистов по подбору моделей для вашего автопарка.

Если вам нужны надежные и долговечные шины для полуприцепов, APLUS T706 станет оптимальным выбором. Комплект сочетает прочность, управляемость и стабильность, обеспечивая уверенность на дороге и экономическую эффективность при оптовой закупке.

APLUS T706 385/55R22.5 20PR 160L — практичное решение для автопарков, которым важен ресурс, безопасность и качество при эксплуатации на дальние расстояния.