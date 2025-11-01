APLUS T706 385/55R22.5 20PR 160L — заказать шины оптом
Шина APLUS T706 385/55R22.5 20PR 160L — это модель для полуприцепов, разработанная с учетом высокой нагрузки и длительных маршрутов. Производитель APLUS создал серию T706 для автопарков, которым нужна надежная шина с устойчивостью к износу и стабильной управляемостью на дорогах разного качества.
Основные технические характеристики
Модель APLUS T706 385/55R22.5 сочетает прочность и долговечность:
- Индекс слойности 20PR — усиленный каркас выдерживает большие нагрузки и обеспечивает стабильность при полной загрузке.
- Индекс нагрузки 160 — до 4500 кг, что подходит для большинства полуприцепов, используемых в магистральных перевозках.
- Индекс скорости L — до 120 км/ч, оптимально для движения на дальние расстояния без перегрева и ускоренного износа.
- Глубина протектора 15,5 мм, наружный диаметр — 996 мм, ширина профиля — 383 мм, что обеспечивает хорошее сцепление и управляемость.
Эти параметры делают шину устойчивой при высокой нагрузке и поддерживают комфортное управление даже на длительных маршрутах.
Конструкция и материалы
Шина APLUS T706 385/55R22.5 изготовлена из термостойкой резиновой смеси с многослойным кордом, что повышает прочность и долговечность.
Особенности конструкции:
- усиленные боковины для защиты от порезов и механических повреждений;
- протектор с глубокими канавками, обеспечивающими отвод воды и снижение риска аквапланирования;
- равномерное распределение давления по пятну контакта;
- устойчивость к перегреву и усталостным нагрузкам при больших пробегах.
Благодаря такой конструкции шина сохраняет форму и стабильные характеристики даже при интенсивной эксплуатации, минимизируя риск преждевременного износа и повреждений.
Область применения
Шины APLUS T706 385/55R22.5 используются преимущественно на полуприцепах и подходят для:
- дальнемагистральных перевозок, где важна стабильность управления;
- региональных маршрутов с высокой нагрузкой;
- автопарков, которые ценят долговечность и равномерный износ.
Модель T706 отлично справляется с повседневными задачами автопарка: обеспечивает сцепление на сухой и мокрой дороге, снижает вибрации и защищает подвеску от перегрузок.
Преимущества шины APLUS T706
- высокая прочность и стабильность при полной загрузке;
- долговечность и равномерный износ протектора;
- устойчивость к механическим повреждениям и перегреву;
- низкое сопротивление качению, что экономит топливо;
- простота в эксплуатации и совместимость с большинством полуприцепов.
Шины этой серии показывают себя надежно при интенсивной эксплуатации и подходят для автопарков, где важны ресурс, безопасность и экономия.
Заказать шины APLUS оптом
Вы можете заказать шины APLUS T706 385/55R22.5 20PR 160L оптом с поставкой напрямую со склада производителя. Мы предлагаем:
- прямые поставки без посредников;
- быструю отгрузку и доставку по России и СНГ;
- возможность комплектации заказов под конкретные типы техники;
- консультацию специалистов по подбору моделей для вашего автопарка.
Если вам нужны надежные и долговечные шины для полуприцепов, APLUS T706 станет оптимальным выбором. Комплект сочетает прочность, управляемость и стабильность, обеспечивая уверенность на дороге и экономическую эффективность при оптовой закупке.
APLUS T706 385/55R22.5 20PR 160L — практичное решение для автопарков, которым важен ресурс, безопасность и качество при эксплуатации на дальние расстояния.